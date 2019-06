CK Overijssel: Van Gogh-zoon Orion veulenkampioen

De kampioen van de Overijsselse springveulens is het hengstveulen Orion (v.Van Gogh) van fokker Herman Boerdijk. Hij versloeg vier merrieveulens in de kampioenskeuring. Alle vijf voor de kampioenskeuring uitgenodigde veulens verdienden een ticket voor de Nationale Veulenkeuring.

In deze extra ronde kreeg Orion (Van Gogh uit Elytair ster van Namelus R) van fokker Herman Boerdijk uit Dalfsen concurrentie van vier merrieveulens. “Deze Van Gogh-zoon is een heel aansprekend en goed ontwikkeld hengstveulen met een sterke bovenlijn. Wat ook heel positief is, is dat hij zich iedere keer nog weer opwaardeert in beweging. Hij galoppeert heel lichtvoetig en met veel balans”, lichtte commissievoorzitter Cor Loeffen toe, die samen met Arnold Kootstra en Overijssels inspecteur Henk Dirksen jureert.

‘Even bellen’

Fokker Herman Boerdijk is heel blij met de verkiezing van zijn veulen tot kampioen. “Ik had van tevoren geen verwachtingen, maar had thuis ook al wel goede reacties op Orion gekregen van andere mensen. Zelf vind ik het ook een heel goed ontwikkeld en lichtvoetig galopperend veulen dus het is mooi dat de jury er ook zo over denkt! Dit jaar heb ik drie hengstveulens dus die zal ik allemaal verkopen.”

“Dus als er liefhebbers voor Orion zijn, moeten ze maar even bellen”, zegt de fokker nog snel even achteraan.

Jonge vaders

Orion versloeg vier veulens afstammend van voornamelijk jonge hengsten. Op de tweede plaats werd de Jack Daniëls E.B.-dochter O Lala EB (uit Cascado E.B. ster van Lucky Boy) van Gerrit en Leontine ter Harmsel geplaats, net voor de Je Suis Equus Tame-dochter Orabella L.V. (uit Flora Bella L.V. ster van Carambole) van L. Lucas uit Vroomshoop. “De Jack Daniëls E.B.-nakomeling staat goed in het rechthoeksmodel, is goed ontwikkeld en nog wat arm in de bespiering in de bovenlijn. Ze galoppeert met veel souplesse en kan daarin ook gemakkelijk changeren. De Je Suis Equus Tame-dochter is ook royaal ontwikkeld, heeft een sterke bovenlijn en voldoende balans in galop.”

Als vierde geplaats werd de goed ontwikkelde Ibolensky-dochter Okina (uit Rekina keur sport-spr van Iroko) van fokker G.J.G. Venebrugge uit Den Ham, en ook de als vijfde geplaatst Olly W (Grandorado TN uit Ausi B sport-spr van Lupicor) van fokker T. Walkot uit Enschede, een charmant merrieveulen met lichtvoetige galop, mag naar de Nationale Veulenkeuring.

