CK Panningen: Kampioenen van Vitalis, Dream Boy en Eldorado van de Zeshoek

Met negen driejarige en vier oudere dressuurmerries en vier driejarige en een oudere springmerries was de Centrale Keuring van Limburg in Panningen geen grote. De kampioenstitels gingen naar de driejarige dressuurmerrie Phreya Lyndi B (v. Vitalis), de vijfjarige Nina Bria (v. Dream Boy) en de driejarige springmerrie Polly (v. Eldorado van de Zeshoek). De twee driejarige kampioenen mogen naar de NMK.

Negen driejarige dressuurmerries verschenen in de ring tijdens de Centrale Keuring in Panningen vanmiddag. Kampioensmerrie Phreya Lyndi B (v.Vitalis) werd uitgenodigd voor de NMK. Van de negen merries werden er zes voorlopig keur verklaard, aangevoerd door kampioensmerrie Phreya Lyndi B (Vitalis uit Fendi elite EPTM-dres PROK van Spielberg) van fokkers Marga Stevens en Marcel Hubers uit Oostrum.

Op de stamboekkeuring werd zij ster en voorlopig keur met 85 punten voor exterieur en 80 voor beweging. “Dit is een kapitale merrie, die goed in het rechthoeksmodel staat en goed ontwikkeld is. Ze heeft een goede bovenlijn en veel kwaliteit in het fundament. Ze stapt correct en ruim, ze draaft met veel veer, techniek en schakelvermogen. En in galop heeft ze goede balans en ruimte”, sprak Marian Dorresteijn namens het juryteam.

Kjento-dochter Pharesia MD

Twee met 80/80 beoordeelde merries volgden als tweede en derde in deze rubriek. Allereerst de Kjento-dochter Pharesia MD (uit Faresia ster pref PROK van Rousseau) van fokker Marjo Dinnissen uit Beers. Deze merrie is een halfzus van de onlangs gecastreerde kampioenshengst Kremlin MD (v.Governor), die in de Lichte Tour wordt uitgebracht. “Dit is een langgelijnde, goed ontwikkelde en opwaarts gebouwde merrie. Ze heeft een lichte hoofd-/halsverbinding en sterke verbindingen in haar model. Ze draaft met veel gemak en kracht, en beweegt met ruim voldoende houding. In stap had ze nu nog iets constanter mogen zijn.”

Pamora B

Als derde geplaatst werd Pamora B (Le Formidable uit Gamora-L ster PROK van Bojengel) van M.J. Lagrand uit Venray, die net als de kampioensmerrie gefokt werd door Marga Stevens en Marcel Hubers. “Opnieuw een grootramige merrie, met veel uitstraling en een goede bovenlijn. Ze heeft een correcte manier van bewegen met goede ruimte, waarbij ze nog iets hoog in de croupe blijft.”

Voorlopig keur

Ook de nummers vier tot en met zes zijn voorlopig keur verklaard op deze Centrale Keuring: de over een fraaie voorhand beschikkende Imposantos-dochter Parel Ilona (uit Kaatje Ilona W ster PROK van Negro, fokker A.A.J. Lem-Kloosterboer uit Limmen) van H.J.C. Ebbers uit Ottersum en P.R. Hermans uit Lemiers, die wat sterker in het middenstuk mocht zijn en met veel souplesse en lichaamsgebruik beweegt.

Gevolgd door de aansprekende, goed stappende en met souplesse bewegende Pay Me More WVB (Ferguson uit Zwingly elite EPTM-dres pref prest PROK van Clint Eastwood) van fokker Wim van Buggenum uit Nederweert die iets meer bergopwaarts zou kunnen bewegen.

Op de zesde plek Potverdikkie SG (Bernay uit Flitz ster D-OC van Zambuka) van de kersverse Limburgse fokker van het jaar Sandra Kleuskens uit Horst. Deze merrie heeft een sterk model met goede verbindingen, een fijne draf en had voor nog hogere plaatsing meer souplesse in galop moeten tonen tijdens de stamboekopname.

Oudere dressuurmerries: Nina Bria aan kop

In Limburg verdiende de vijfjarige Nina Bria (v.Dream Boy) de titel bij de vier- tot en met zevenjarige merries. Zij slaagde vorig jaar al voor de IBOP en kwam voor het elitepredicaat naar de CK.

Nina Bria (v. Dream Boy) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Juryleden Marian Dorresteijn en Floor Droge plaatsten in deze leeftijdsklasse de Dream Boy-dochter Nina Bria (uit Silbria elite pref prest PROK van Weyden) van fokker J. Hermeling uit Puth op kop. “In de IBOP heeft deze merrie 85 punten voor haar draf verdiend en op dat onderdeel kon ze vandaag aan de hand opnieuw overtuigen. Ze is opwaarts gebouwd en beweegt met veel gemak, houding en techniek. Daar komt bij dat ze in vergelijking met haar score in de IBOP, vandaag in stap beter heeft kunnen overtuigen”, sprak Marian Dorresteijn.

O’Lala en Noa Mere

Van de vier merries in deze rubriek werden er drie voorlopig keur. Naast kampioene Nina Bria zijn dat de Kingston Blue Hors-dochter O’Lala (uit Hip elite IBOP-dres PROK van Bretton Woods) van fokkers I. de Bruijn, J.A. de Jong en M.L. Graafland uit Kleve en de Feel Good-dochter Noa-Mere (uit Wonderful Mere elite IBOP-dres sport-dres PROK van San Remo, fokker F.B. Elzerman uit Ridderkerk) van I. de Bruijn uit Kleve en P.R. Hermans uit Lemiers. De vierjarige O’Lala liep ’s ochtends naar 80 punten voor beweging, waaronder 85 voor haar galop.

“Dit is een aansprekende, langgelijnde merrie die wat hoogbeniger zou mogen zijn. Ze heeft een sterke manier van bewegen, kan goed stappen en heeft veel kracht in draf en galop”, lichtte Marian Dorresteijn toe. “De als derde geplaatste schimmelmerrie Noa-Mere is een grootramige, aansprekende merrie die vanochtend met name in galop een goede indruk maakte.”

Springmerries: Polly naar NMK

Veel springmerries waren er vandaag niet op de stamboekkeuring in Panningen, maar de kwaliteit in de breedte was wel opvallend. Alle vijf merries zijn bevorderd en Polly (v.Eldorado van de Zeshoek) werd kampioen en uitgenodigd voor de NMK.

Polly (v. Eldorado van de Zeshoek TN) Foto: Jacquelien van Tartwjk

Alle vier driejarige springmerries zijn ster geworden vandaag. Drie van hen konden aansluitend ook voorlopig keur verklaard worden. Tot kampioene uitgeroepen werd de voor de NMK uitgenodigde merrie Polly (Eldorado van de Zeshoek uit Folly elite IBOP-spr sport-spr D-OC van Heartbreaker) van fokker Maurice Lindes uit Bergen. Zij kwam met 90 punten voor techniek uit op 85 punten voor het springen, naast 75 voor exterieur. “Dit is een goed ontwikkelde merrie met correct fundament, die iets meer bespiering in de bovenlijn zou mogen hebben. Ze heeft een goede galop, springt met veel overzicht, veel afdruk, een zeer goede techniek en veel atletisch vermogen. We zien haar graag terug in Ermelo”, lichtte inspecteur Stan Creemers toe.

Met 70/80 werd Pax (Zirocco Blue VDL uit Wencke elite sport-spr PROK van Indoctro) van fokker H.J.J.J. Bouwmans uit Griendtsveen ster en voorlopig keur. “Dit is een goed ontwikkelde merrie met een goede halsvorm en iets strakke lendenpartij. Ze heeft een voldoende ruime galop, springt met veel overzicht en voorzichtigheid. Ze heeft een goede voorbeentechniek en zou in z’n geheel nog wat meer souplesse mogen hebben op de sprong.”

Ook ster en voorlopig keur (80/75) werd de heel aansprekende Tangelo van de Zuuthoeve-dochter Pirola (uit Dirola elite IBOP-spr prest PROK van Indoctro) van fokker T. Goumans Hermus uit Smakt, een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst It’s A Dream (v.Toulon), die lichtvoetig galoppeert en vandaag met iets meer reflexen had moeten springen voor een hogere score.

Enige oudere merrie: Niletto

Als enige in de leeftijdscategorie vier- tot en met zevenjarigen, werd de keur verklaarde Niletto (Zambesi uit Ziletto elite EPTM-spr pref prest PROK van Voltaire, fokker B.J. Huirne uit Beltrum) van Jan van Meever automatisch kampioen. Als driejarige had zij al een goede merrietest van 78,5 punten afgelegd en vandaag werd ze succesvol aangeboden voor stamboekopname. “Dit is een goed gemodelleerde, rijtypische merrie die in zowel de merrietest als vandaag bij het vrij springen haar kwaliteiten heeft laten zien. Met haar goede reflexen, techniek en vermogen heeft ze kunnen overtuigen”, sprak Cor Loeffen tijdens de kampioenskeuring. Zij behaalde voor zowel haar reflexen, techniek als totaalscore voor het springen 85 punten naast 80 punten voor haar aansprekende exterieur.

Bron: KWPN