CK Tolbert: Kampioenen bij de driejarigen van Landino VDL en Hermès

Op de Centrale Keuring van Groningen in Tolbert zijn de driejarige merries Sarissa (v. Landino VDL) en So Happy (v. Hermès) tot kampioen uitgeroepen bij de driejarige merries, respectievelijk bij de spring- en de dressuurmerries. De andere titels gingen naar Nightly Love (oudere dressuurmerries).

Twee reeds voor de NMK uitgenodigde springmerries deden op de goed bezochte keuring in Tolbert een gooi naar het kampioenschap. Sarissa (v.Landino VDL) kreeg de hoogste waardering.

In het kampioenschap ging het tussen Silou EK (Corlou PS uit Nila stb PROK van Impressive VDL) van fokker E.N. Kraak uit Sellingen en Sarissa (Landino VDL uit Clarissa elite EPTM-spr sport-spr PROK van Cantos, fokker Dini Markhorst-vd Velde uit Brucht) van Age Flapper uit Langezwaag.

“We hebben voor de jeugdige Sarissa gekozen, zij wordt vandaag kampioen. Het is een goed gemodelleerde merrie met veel bloed en een evenredige bouw. Ze zou iets meer bespiering in de bovenlijn kunnen hebben en viel op de stamboekkeuring al positief op met haar lichtvoetige galop, waarin ze gemakkelijk kan changeren en veel balans heeft. Bij het springen maakte ze indruk met haar goede lichaamsgebruik en atletisch vermogen, dat zijn waardevolle eigenschappen voor een springpaard. Daarmee wordt de goed gemodelleerde Silou EK reservekampioen. Dit is een langgelijnde merrie die iets meer jeugd- en bloeduitstraling mocht hebben. Ze heeft opvallend goed gegaloppeerd op de stamboekkeuring, met veel afdruk en balans. Ze liet een goede, natuurlijke en constante springverrichting zien”, sprak Wim Versteeg.

Hermès-dochter So Happy naar dressuurtitel

De Hermès-dochter So Happy liet op de Centrale Keuring in Tolbert zien zich zeer positief te hebben ontwikkeld. Dat leverde haar niet alleen de kampioenstitel maar ook een ticket voor de NMK op.

De driejarige merries werden beoordeeld door inspecteur Wim Versteeg en Menke Hoekstra, en konden allen bevorderd worden naar voorlopig keur. “We hebben hier niet zo’n grote groep merries gezien, maar wel een kwaliteitsvolle. Daarom hebben we de drie hoogstgeplaatste merries nogmaals rond laten gaan”, lichtte Wim toe.

De Hermès-dochter So Happy (uit Happy stb PROK van Charmeur, fokker A.J.D.M. Gijsbers uit Loosbroek) van Reesink Horses uit Eibergen kreeg op de stamboekkeuring het sterpredicaat met 75/80 en heeft zich sindsdien duidelijk opgewaardeerd. Ze werd uitgeroepen tot kampioen. “Dit is een charmante, goed gemodelleerde merrie met veel uitstraling en een fraaie voorhand. Ze heeft een heel natuurlijke manier van bewegen, goed op eigen benen en met veel souplesse en lichaamsgebruik. Ook liet ze zien goed te kunnen schakelen in draf, heeft ze een goede bewegingsafloop in het voorbeen en een goed gedragen achterbeen. Omdat ze zich duidelijk opgewaardeerd heeft ten opzichte van de stamboekkeuring, nodigen we haar ook graag uit voor Ermelo en hopen we dat ze zich daar weer net zo goed presenteert als vandaag.”

McLaren levert reservekampioen

Reservekampioen werd de McLaren-dochter Scarlett VK (uit Jalinda ster D-OC van Charmeur, fokkers A. Vogelaar en J. Knol uit Surhuisterveen), eveneens van Reesink Horses. “Een royaal ontwikkelde merrie met veel uitstraling en een zeer goede stap. De verschillen waren maar klein tussen beide merries en ook deze merrie beweegt met veel beentechniek en een goed gedragen achterbeengebruik.”

Nightly Love kampioen oudere dressuurmerries

De Ferdeaux-dochter Nightly Love kon in Tolbert niet alleen elite worden verklaard, maar werd tevens uitgeroepen tot kampioene bij de vier- tot en met zevenjarigen. Callista Leeuwerke heeft sportieve plannen met de merrie. In deze rubriek werden beide merries bevorderd. Nightly-Love (Ferdeaux uit Aria elite IBOP-dr pref prest PROK van Oscar) van familie Leeuwerke liep als vijfjarige naar 75,5 punten in de IBOP en behaalde vervolgens haar sportpredicaat dankzij een klassering in het Z2. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die voldoende in het rechthoeksmodel staat en een goede bovenlijn heeft. Ze stapt goed en ze draaft lichtvoetig met voldoende schoudervrijheid.” Ook bevorderd werd Radinda Altena (Kaiman uit La Nadinda Altena stb-ext D-OC van Hennessy) van Agaath Timmerman uit Overschild. Deze merrie zou iets langer gelijnd kunnen zijn, heeft een goed bespierde hals en correct fundament.

Bron: KWPN