CK Utrecht: Kampioenen van Chacfly PS, Grandorado TN, King Karim en Nirvano

De Centrale Keuring van de regio Utrecht in Houten heeft vandaag maar liefst veertien uitnodigingen voor de Nationale Merrie- en Veulenkeuring opgeleverd. Zes dressuurmerries, zes springmerries, één dressuurveulen en één springveulen mogen naar Ermelo. De kampioenslinten op de CK waren voor de springmerrie Pretty Woman ES (v. Chacfly PS), het springveulen Tandorado Gumo MP (v. Grandorado TN), de dressuurmerrie Provini VDP (v. King Karim) en het dressuurveulen Très Jolie (v. Nirvano).

Bij de Zilfia’s Hoeve werd gister de stamboekkeuring afgewerkt en zijn zes zeer goed springende merries uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring op 11 augustus. Zij kwamen vandaag terug voor de verkiezing van de kampioene. “Het was heel mooi om gister zo’n sterke jaargang merries in de baan te hebben, zeker als mijn laatste keer als inspecteur van Utrecht”, vertelt Henk Dirksen, die het inspecteurschap na 19 jaar nu overdraagt aan Luuk Smetsers.

Concurrentie van halfzus

Na een fabelachtig optreden gister bij het vrijspringen, dat beloond werd met 90 punten, kon de regionale titel haar vandaag niet ontgaan. Egbert Schep’s Pretty Women ES (v.Chacfly PS) zegevierde op de CK in Utrecht.

Pretty Woman ES (v. Chaclfy PS) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Met een bovenbalk van 80/90 was Pretty Women ES (Chacfly PS uit Halita ES pref van Tornesch) van fokker Egbert Schep, uit wiens fokkerij gister drie merries zijn uitgenodigd voor de NMK, de onbetwiste kampioen. Hoewel ze stevige concurrentie kreeg van vijf andere complete merries, waaronder haar halfzus Pascha ES (v.El Barone 111 Z). “Hoewel het voor deze titel geen rol speelt, is het toch mooi om te kunnen constateren dat Pretty Women ES uit een heel goede sportstam komt. Het is een heel aansprekend merrie met een goed model, een mooi gevormde voorhand en correct fundament. Ze liet gister een voorbeeldige verrichting zien. We hebben het ’s avonds nog nagezocht en Pretty Women ES is de best scorende merrie op de stamboekkeuring van de afgelopen jaren. Ze heeft veel balans, zeer goede reflexen, een extreem goede techniek, telkens goed naar boven, met veel lichaamsgebruik en een zeer goede sprongafloop. Daarbij toont ze zeer veel atletisch vermogen.” De overige merries zijn niet geplaatst en worden terugverwacht op de Nationale Merriekeuring, waar Utrecht een stevige vuist lijkt te kunnen maken.

Drie van Schep

Fokker Egbert Schep is in zijn nopjes met Pretty Women ES, maar verkocht haar wel vanmiddag naar een goede klant uit Amerika. “Het is dan toch de handelaar in me die het wint hé! Het is een geweldige merrie, dat geldt ook voor haar halfzus van El Barone 111 Z en de La Costa-dochter Prima Donna die eveneens naar Ermelo mogen. Dit waren stuk voor stuk merries die er bij mij destijds als jaarling al bovenuit sprongen en dan is het goed om te zien dat ze dit als driejarige opnieuw doen. Uit haar moeder Halita ES heb ik eerst twee nakomelingen van Mosito van het Hellehof gefokt en als vijf- of zesjarige heb ik Halita toen verkocht voor de sport naar Amerika. Helaas raakte ze daar al binnen een jaar geblesseerd en heb ik haar teruggehaald naar Nederland. Op het moment dat ze drachtig was, heb ik haar op verzoek aangeboden voor de fokmerrieveiling van het KWPN maar gek genoeg kwam er toen geen enkel bod.” Dat blijkt een groot geluk, want deze halfzus van het Grand Prix-paard Aquila SFN/HDC en andere internationale springpaarden ontwikkelt zich tot een zeer opvallende fokmerrie bij Stal Schep.

Veulenkampioen van Grandorado TN

Twee hengst- en zeven merrieveulens namen deel aan het veulenkampioenschap in de springrichting. In de strijd om de regionale titel ging het tussen de merrieveulens, waarbij Tandorado Gumo MP (Grandorado TN uit Gumo Twirre elite EPTM-spr sport-spr PROK van Numero Uno) van fokker Maarten Pieterse uit Westbroek aan het langste eind. Dit complete veulen verdiende een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring.

Tandorado Gumo MT (v. Grandorado TN) Foto: Jacquelien van Tartwijk

“Bij de merrieveulens was er veel variatie in ontwikkeling en model. We hebben duidelijk geselecteerd op de galop, en dat bracht Tandorado Gumo MP de titel”, vertelt Stan Creemers. “Het is een goed ontwikkeld, goed in het rechthoeksmodel staand merrieveulen. Zij heeft een goed lichaamsgebruik in beweging, met ruimte en souplesse. Daarbij toonde ze de beste galop van de dag en we zien haar graag terug in Ermelo.” Ze versloeg de als tweede geplaatste Twixinette (Lambrusco uit Haronette ster D-OC van Up to Date) van fokker C.D. Oldekamp uit Alphen aan den Rijn. “Dit merrieveulen is aansprekend en heeft een mooi gevormde voorhand. Ze heeft hard en correct fundament en een lichtvoetige manier van bewegen. In galop heeft ze daarnaast goede souplesse.” Op de derde plek bij de merrieveulens eindigde de rassige Tofanni Louise (Commil Champ Z uit Ofanni Louise elite EPTM-spr PROK D-OC van High Shutterfly) van fokker J.C.A. Spithoven uit Werkhoven. “Een aansprekend veulen met een goede bovenlijn, een lichtvoetige draf en een goed gebruik van het achterbeen in galop.”

Zes dressuurmerries naar NMK

Regio Utrecht gaat goed vertegenwoordigd worden op de NMK. Na zes springmerries mogen er ook zes dressuurmerries naar Ermelo. Provini VDP (v.King Karim) kreeg het kampioenslint omgehangen.

Alle 15 driejarige dressuurmerries werden vandaag voorlopig keur verklaard. “We hebben hier te maken met een sterke jaargang dressuurmerries. Het is een gevarieerd gezelschap en we hebben in onze beoordeling zowel de bevindingen van de stamboekkeuring als vandaag aan de hand meegenomen”, licht Luuk Smetsers toe. Zeven merries werden uitgenodigd voor het formeren van de kopgroep, waaronder twee fokproducten van Marijke Miltenburg en twee van Rob van Ruitenbeek.

King Karim uit Zware Tour-merrie Utah V

Tot kampioen verkozen werd de zeer complete Provini VDP (King Karim uit Utah V elite sport-dres PROK) werd door Petty van Dijk-Vos gefokt uit haar Zware Tour-merrie Utah V. Zij verdiende gister op de stamboekkeuring het sterpredicaat met een mooie bovenbalk van 80/85. “Dit is een goed ontwikkelde, charmante merrie met goede verbindingen in haar model. Ze beweegt met goed ruggebruik en heeft rondom kunnen overtuigen. Ze stapt actief, met ruimte en souplesse. In draf heeft ze een mooi silhouet, goede tact en beentechniek. Gister zagen we in galop al haar goede balans, kracht en afdruk”, sprak Luuk Smetsers.

Provini VDP (v. King Karim) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Perfect Dance

Met tweemaal 85 punten liet Perfect Dance (D’Avie uit Let’s Dance elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Glock’s Toto Jr.) van fokkers Rob van Ruitenbeek uit Maarsbergen en Carolien van Mourik uit Renkum zich gister al van haar beste kant zien en dat deed ze vandaag opnieuw. Het leverde haar de tweede plaats op. “Opnieuw een goed ontwikkelde, atletische merrie met een goed dressuurmodel. Ze heeft ras, jeugd en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze stapt actief, met goede tact en ruim voldoende ruimte. Haar draf is elegant, daarin kan ze goed schakelen en blijft ze mooi gesloten. Gister liet ze in galop zien gemakkelijk te changeren, en met goede afdruk vanuit het achterbeen te bewegen.”

Perfect Dance (v. D’Avie) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Twee merries van Lennox US

De sterk gebouwde Prima-Daula (Jameson RS2 uit Adaula elite IBOP-dres PROK van Jazz) van fokker P. van Doorn uit Leersum eindigde als derde. Ze scoorde gister al goed met 80/85 en is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Newport (v.Glock’s Toto Jr.). “Deze opwaarts gebouwde merrie heeft opnieuw weten te overtuigen in draf vandaag, waarbij elke pas raak en bergopwaarts is. Ze stapt actief en werd daarin steeds beter, in galop viel haar goede houding en gedragenheid op.”

Marijke Miltenburg had als fokker twee ijzers in het vuur op de keuring en beide Lennox US-dochters mogen naar de NMK. Haar eigen Pleione (Lennox US uit Classica van Van Vivaldi) scoorde gister 80 punten voor alle onderdelen en kon zich als vierde opstellen in de kopgroep van de driejarige dressuurmerries. “Dit is een elegante merrie met goede verhoudingen, een mooi front, sterke bovenlijn en correct fundament. Ze stapt actief, met goed lichaamsgebruik, tact en souplesse. In draf heeft ze een goede techniek, zweefmoment en een mooi gebruik van het voorbeen. Gister viel ze in galop op met haar goede afdruk en houding.”

Purdy (Lennox US uit Cirginia ster D-OC van Florencio) werd als veulen door Marijke Miltenburg verkocht aan A.J.M.A. Hendriks uit Maarn en zij overtuigde op de stamboekkeuring met 85/80. In de kopgroep werd ze als vijfde geplaatst. “Dit is een heel chique merrie met veel uitstraling en een mooie voorhand. Ze heeft een goede bovenlijn en correct fundament. Ze was vandaag iets rommelig in de stap, draaft met goede activiteit en afdruk en een sterk gebruik van het achterbeen.”

Op de zesde plaats de Ghandi-dochter Pollyrijke VR (uit Redorijke elite sport-dres pref PROK D-OC van Jazz) was het tweede eigen fokproduct van Rob van Ruitenbeek in deze finale. Gister kwam zij met 85 punten voor de draf uit op een bovenbalk van 80/80.

Nirvano levert veulenkampioen dressuur

Très Jolie (Nirvano uit Ma Jolie elite IBOP-dres D-OC van Eye Catcher) bleef zes andere merrieveulens voor in Houten, en versloeg vervolgens het beste hengstveulen Tesoro Mio (Desperado uit Coco-OO elite sport-dres D-OC van OO Seven) van fokker R. Hoopman uit Nieuwegein, die slechts één concurrent kreeg. “Tesoro Mio is een voldoende ontwikkeld, langgelijnd hengstveulen die iets arm bespierd is. Hij is hoogbenig en valt in beweging positief op met zijn souplesse. In galop kan hij goed changeren, en ten opzichte van het beste merrieveulen had hij wat resoluter in het achterbeen mogen optreden in draf”, lichtte Brecht d’Hoore toe, die samen met Luuk Smetsers en Henk Dirksen keurde. “Vandaag maken we Très Jolie kampioen, en zij kon ook rekenen op veel enthousiasme vanuit het publiek. Het is een heel aansprekend veulen met veel hals en een sterke bovenlijn. Ze kan zeer goed stappen, schakelt goed in haar bergopwaartse draf en heeft een goede balans in galop. We nodigen dit merrieveulen graag uit voor de Nationale Veulenkeuring.”

Bron: KWPN