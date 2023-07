CK Zeeland: Kampioenen van Fürst Dior, Kingston, Etoulon VDL en Carrera VDL

Met NMK/NVK-uitnodigingen voor twee dressuurmerries, drie dressuurveulens en een springveulen kan de Centrale Keuring van de kleine KWPN-regio Zeeland de boeken in als een goede. Dressuurkampioene bij de merries werd Pina Colatina de Nordiek (v. Fürst Dior), bij de dressuurveulens stond Treasure King (v. Blue Hors Kingston) bovenaan en bij de springpaarden gingen de sjerpen naar de merrie Passadana LVL (v. Carrera VDL) en het veulen Tommy DH (v. Etoulon VDL).

Inspecteur Floor Dröge is enthousiast over de dressuurpaarden op de keuring: “Mooi om te zien, dat er voor zo’n relatief kleine regio zoveel veulens worden aangemeld. Dat kost de eigenaren tijd en moeite maar geeft jury en publiek veel informatie. Ook opvallend om te zien hoeveel Zeeuwse fokkers met genetisch interessant gefokte paarden op de keuring komen, uit goede moederlijnen met veel sport. Dat zag je al terug in een goede jaargang driejarige merries waarbij de fokkers trots mogen zijn op het feit dat er twee merries worden afgevaardigd naar de NMK. Deze editie van de keuring geeft veel vertrouwen in de toekomst. Daarnaast hebben we ondanks de regen fijn kunnen keuren, waar het publiek vanaf het overdekte terras alles goed kon zien en daarbij droog bleef.”

Dressuurmerries: Pina Colatina de Nordiek en Parmante

In totaal betraden vijf driejarige merries de ring. Vier hiervan kregen het predicaat voorlopig keur, twee mogen naar de NMK. Kampioen werd Pina Colatina de Nordiek (v. Fürst Dior). Floor Dröge vertelt: “Een lang gelijnde, charmante merrie met veel uitstraling en een goede bovenlijn. Stappen doet ze actief met veel overstap en lichaamsgebruik. In draf laat ze veel mechaniek zien, waarbij ze haar achterbeen steeds goed onder de massa zet.”

Deze zwartbruine merrie is geregistreerd en gefokt bij M.C.H.I Rentmeester in Ovezande, samen met J. Kleinjan uit Goudswaard. Zij is een dochter van Fürst Dior uit elitemerrie Kwintina (v. Vivaldi). Pina Colatina de Nordiek verdiende met haar optreden een uitnodiging voor de NMK.

Datzelfde geldt voor de reservekampioen van vandaag, Parmante, een dochter van Taminiau. Over deze sterk gebouwde merrie zei Dröge: “Een lang gelijnde en goed gemodelleerde merrie met een brede lendenpartij. Deze merrie valt op door haar krachtige manier van bewegen met een sterk gebruik van het achterbeen.” Parmante is gefokt en staat geregistreerd bij Loucky Hagens-Groosman uit Zuidzande.

Dressuurveulens: drie naar NMK

In de dressuurrichting kwamen acht hengst- en zeven merrieveulens in de baan. Het nieuwe KWPN-jurylid Brecht D’Hoore voorzag deze groep van een toelichting. Twee hengst- als merrieveulens werden uitgenodigd voor het formeren van de kopgroep.

Dit waren respectievelijk de bijschrijving Tiamo TC en Treasure King en bij de merries, Tovowendy en Tres Jolie Hurona. Deze vier veulens waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. Drie ervan verdienden een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring. De nummer vier viel daar net buiten, maar Tiamo TC is zeker een veulen met veel kwaliteit. Hij is een zoon van Extreme US en komt uit elitemerrie Evida W (v. Ampѐre). De stoere bruine is gefokt bij Tim Coomans. Hij is tevens geregistreerde samen met Lennard Bouwman.

Als nummer drie mocht opstellen Tovowendy, een donkerbruine dochter van Merlot VDL. Ze komt uit de bekende Vowendy (elite prest sport D-OC v. Contango). Tovowendy is gefokt en staat geregistreerd bij Loucky Hagens-Groosman uit Zuidzande.

De reservetitel bij de veulens ging naar Tres Jolie Hurona. Haar vader For Ferrero was niet de eerste keuze van f/g C. de Feyter Seydlitz uit Axel voor moeder, de elite sportmerrie Hurona (v.Jazz). Hoe dan ook dit merrieveulen is wel heel goed gelukt. Brecht: “Een rassig en chique veulen en met veel front en een heel handig achterbeen. Ze beschikt over veel techniek in beweging en met een dito schakelvermogen. In beweging moest ze het wel afleggen tegen de uiteindelijke kampioen, Treasure King.”

Treasure King (v. Kingston Blue Hors) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Deze zoon van Kingston Blue Hors komt uit elitemerrie Miss Universe (v. Franklin). “Een goed ontwikkeld veulen met een mooi hoofd en veel uitstraling. Bewegen deed hij met veel veer en goed vanuit het achterbeen. In de finale gooide hij er simpelweg nog een schepje bovenop. Een plezier om naar te kijken!”, aldus D’Hoore.

Springveulens: Tommy DH naar NVK

Het juryteam bestond bij de springpaarden uit Henk Dirksen en Floor Droge. Begonnen werd met de springgefokte hengstveulens. Hiervan kwamen er drie in de baan. Bij de merrieveulens in die richting waren dat er zes.

Eerste bij de merrieveulens daarin Treasure de Fleur B, een aansprekende dochter van New Pleasure VDL uit Fleur D’Usance (voorl keur prok v. Arko III.) Correct gebouwd, hoogbenig met een makkelijke manier van draven en fijn galopperen Treasure de Fleur B is gefokt en staat geregistreerd bij L.P. Reijnierse uit Kapelle, mede-geregistreerde is M. Vreeke-Reijnierse uit dezelfde plaats. In de kampioenskeuring nam zij het op tegen het beste hengstveulen. Dit was Tommy DH, een sterk gebouwde en lang gelijnde zoon van Etoulon VDL. Henk Dirksen: “Hij viel tijdens de eerste ronde al positief op door zijn goede galop, zijn balans en lichtvoetigheid daarin. Vooral het laatste is zo belangrijk in de hedendaagse sport.” Tommy DH eindigde niet alleen bovenaan maar verdiende ook een uitnodiging voor de NVK. Hij is geboren bij f/g M. den Hertog-van Leenen uit Ouddorp.

Tommy DH (v. Etoulon VDL) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Passadana LVL

Na afloop van de veulenrubriek werd de driejarige Passadana LVL gehuldigd als Kampioen van de Springpaarden voor deze regio. Henk: “Op de stamboekkeuring een paar weken geleden viel deze merrie positief op door haar manier van springen. In Ermelo deed ze afgelopen week nogmaals mee aan het vrijspringen. De score van 75 bleef staan, maar ze behaalde wel 80 punten voor haar vermogen en lovende woorden over haar snelle reflexen. Ze komt uit een sportrijke stam, waaruit Solana tweede werd op het WK Springen in Lexington. Passadana LVL is een dochter van Carrera VDL en komt uit elitemerrie Gedana H (v. Emilion). Passadana LVL is gefokt bij A. Kroondijk uit Oldeholtpade en staat geregistreerd bij L.C.C. van Lakwijk uit Rilland.

Passadana LVL (v. Carrera VDL) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Bron: KWPN