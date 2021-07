CK Zeeland: Kampioenen van Vitalis, Kjento, Etoulon VDL en Glasgow van ’t Merelsnest

De Centrale Keuring van Zeeland is geen grote, maar gisteren werd er toch een ticket vergeven voor de Nationale Merriekeuring én twee voor de Nationale Veulenkeuring. Dressuurkampioene werd Namorka (Vitalis uit Loucky Hagens' topmerrie Rita Morka) en de veulentitels gingen naar Racoon (v. Kjento) en Rocky (v. Glasgow van 't Merelsnest). Kampioene bij de springmerries werd New Girl (v. Etoulon VDL).

De Centrale keuring in Nisse werd afgesloten door de kampioenskeuring dressuurmerries. Eén merrie stak hier met kop en schouders bovenuit, de Vitalis-dochter Narmoka. Daarmee is zij de zoveelste nakomeling van Rita Morka (v.Jazz) die de eer van haar moeder hooghoudt.

80/85

In de ochtend was Namorka al het absolute kopnummer. Floor Dröge die de dressuurpaarden samen met Marian Dorresteijn beoordeelde toonde zich enthousiast. “Namorka is een hele imponerende, mooi gemodelleerde merrie met heel veel uitstraling. Ze beweegt met veel beentechniek en elegantie, en kan daarbij heel goed schakelen. Ze toont veel houding, ook in galop en toont daarbij veel techniek.” Namorka is een dochter van Vitalis uit de bekende elite preferente prestatiemerrie Rita Morka. Deze dochter van Jazz bracht reeds twee Grand Prix-paarden, Camorkus en Wamorkus, allebei van Contango. Hun volle broer Citango is goedgekeurd bij het KWPN. En ook afgelopen najaar kreeg zij weer een zoon goedgekeurd, dit keer van Ferdeaux, Mamorkus. Namorka kreeg 80/85 voor haar bovenbalk en werd uitgenodigd voor de Centrale Keuring. Daar liep zij vooraan in haar groep waarna zij werd uitgenodigd voor de kampioenskeuring.

Nauw verwant

Twee dochters van Apache deden bij de driejarigen van zich spreken. En niet alleen hun vader, ook hun fokkers A.W. Buijze uit Dirksland en J.J. Castelijn uit Hansweert hebben ze gemeen. Daarbij zijn ze zeer nauw verwant. Namorada is een dochter van Vanity keur preferent van Krack C. “Een royale, langgelijnde hoogbenige merrie met veel front. Ze heeft een actieve manier van draven maar zou iets lichtvoetiger mogen zijn.” Haar nichtje Niquita AWB was de tweede Apache-dochter die het sterpredicaat kreeg. Zij is uit de ster-merrie Equita van Jazz, een dochter van de bovengenoemde Vanity. “Niquita is een elegante en moderne merrie die voldoende in het rechthoeksmodel staat. Deze merrie heeft een bijzonder opvallende stap; Heel goed door het lichaam, met veel overstap en steeds de takt goed bewarend. Daarvoor konden we 85 punten geven. De draf en galop waren mooi lichtvoetig met een goed achterbeengebruik. Beide merries werden uitgenodigd voor de CK en voorlopig keur verklaard.

Kjento levert veulenkampioen

De veulenkeuring op de CK van Zeeland bij de dressuurveulens kende een spannende ontknoping. Zowel het kopnummer van de merries als van de hengsten kregen een ticket voor de NVK waarbij de aansprekende Racoon uiteindelijk het rood-wit-blauw kreeg omgehangen.

Tien dressuurveulens kwamen in de baan, vijf hengsten en vijf merries. In deze groep was de Kjento-zoon Racoon (uit Luna elite EPTM-dr PROK D-OC van Governor) direct al het meest opvallend. Juryvoorzitter Floor Dröge, die de veulens beoordeelde samen met Marian Dorresteijn, was onder de indruk: “Een goed ontwikkeld veulen, hoogbenig met veel uitstraling. Hij heeft een goede lengte in zijn lichaam en drie uitstekende basisgangen met veel kwaliteit. Hij toont daarin veel houding en een goede bewegingsafloop.” En dat moet ook Emmelie Scholtens en Jeroen Witte zijn opgevallen, want zij staan te boek als mede-geregistreerde naast de fokker L. Verschueren uit Hoek. Beste merrieveulen was Roxendy. Deze dochter van Fontaine TN werd gefokt door A.M. van Guchte en P.H.M. Kole uit Mega Mendy, de kampioene van de 4 t/m 7-jarigen van deze keuring.

Rocky veulenkampioen springen

Veel springpaarden waren er niet in Zeeland en met drie veulens was het aanbod klein. Maar dat kwantiteit niets zegt over kwaliteit werd weer eens bewezen want de jury kon toch één veulen selecteren voor het NVK, de aansprekende Rocky (v.Glasgow W van het Merelsnest) van fokker S. Moens uit Aagterkerke.

New Girl

De hoogste score bij de springmerries was voor de Etoulon VDL-dochter New Girl. A. Delzenne uit Yerseke fokte haar uit Chanel, een dochter van Living Legend uit Nordien van Hofnar. Marcel Beukers, die de springpaarden samen met Petro Trommelen heeft beoordeeld, was te spreken over de aansprekende merrie: “Een langgelijnde, bloedgemaakte, atletische merrie, die heel vlug van de grond sprong. Ze was heel voorzichtig en sprong met veel overzicht. Op de stijl sprong ze wellicht iets beter dan op de oxer, maar een paard met goede reflexen en vermogen waar we 75/80 aan hebben kunnen geven.

De vierjarige Glasgow van het Merelhof-dochter Miss Melody (uit Innadina PROK van Verdi, fokker H. Poppelaars uit Hedikhuizen en Stal Poppelaars uit Heusden), kreeg 70 punten voor haar exterieur en 80 voor he springen. “Een langgelijnde merrie die iets meer jeugd mocht uitstralen, meer een goed lichaam heeft. Ze begon iets behouden en sprong wat naar voren, maar na een lichte fout werd het springen duidelijk beter. Ze sprong goed omhoog en maakte de sprong achter goed af. Voor de galop, de techniek en het vermogen gaven we dus ook 80 punten.

New Girl werd op de aansluitende Centrale Keuring voorlopig keur verklaard en uitgeroepen tot kampioen.

Uitslag

Bron: Horses.nl