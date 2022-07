CK Zeeland: Odine III springkampioen, Cayetano levert veulenkampioen

Op de Centrale Keuring in Zeeland werd vanochtend het hengstveulen Seigneur de Fleur B (v.Cayetano) gekroond tot beste springveulen en hij mag (samen met een tweede springveulen uit Zeeland) naar de NVK. De kampioene van de springmerries, Odine III (v.Zapatero VDL) had de uitnodiging voor de NMK al op zak.

Op de Zeeuwse stamboekkeuring werd de driejarige Odine III (Zapetero VDL uit Haliene van Numero Uno) van fokker Dirk Maris uit Grijpskerke ster verklaard, voorlopig keur en uitgenodigd voor de NMK. Ze kreeg daar een bovenbalkscore van 80/80 en werd vandaag gekroond tot kampioene van de springmerries. “Deze merrie viel op de SK op door haar aansprekendheid, daarbij is ze rijtypisch met een goede lengte. Ze beschikt over een goed gevormde voorhand en hard gesteld fundament. Deze merrie galoppeerde lichtvoetig op de stamboekkeuring met een goede balans. Daarbij toonde ze hele goede reflexen, veel verzicht en sprong ze met heel veel afdruk, een goede achterbeentechniek en atletisch vermogen. Odine is interessant gefokt met Grand Prix-hengsten als Zapetero en de veelbetekenende Numero Uno in haar moederlijn.”

Seigneur de Fleur B

Tijdens het eerste onderdeel van de dag, werd Seigneur de Fleur B (Cayetano Z uit Fleur d’ Usance ster PROK van Arko III) van fokker Louis Reijnierse en Mirjam Vreeke – Reijnierse uit Kapelle al gekroond tot beste hengstveulen in de springrichting. Ook in de kampioenskeuring overtuigde het veulen, uit dezelfde moederlijn als het 1.60m-paard Art d’Usance (v.Kigali), met zijn opvallende galoppade. “Dit veulen is goed ontwikkeld, met een goede lengte en halsvorm”, is Henk Dirksen enthousiast, die samen met Stan Creemers de springpaarden beoordeelde. “Vooral de brede lendenpartij van het veulen valt op, samen met een correct gesteld fundament. Hij heeft een makkelijke manier van bewegen met een goede balans. Dit veulen is lichtvoetig en changeert makkelijk.”

Reservekampioen

De reservetitel ging eveneens naar een hengstveulen, Storm (Hardrock Z uit Huwerna elite IBOP-spr sport-spr PROK van Bubalu VDL) van fokker Sam Moens uit Aagtekerke nam deze titel in ontvangst. “Dit is een aansprekend veulen met veel bloed. Hij is rijtypisch met een goede halsvorm en veel bloed. Dit veulen liet een lichtvoetige manier van bewegen en viel op met zijn uitstraling.” De goed ontwikkelde en lichtvoetige Etoulon VDL-dochter Serlina D (uit Berlina elite IBOP-spr PROK van Emilion) van fokker M. den Hartog – van Leenen uit Ouddorp was het beste Zeeuwse merrieveulen. Ook de aansprekende So Lovely (Komme Casall TN uit Macho Girl stb van Dallas VDL) van fokkers A.M. van de Guchte uit Vlake, D.M.C. van de Guchte uit Hansweert en P.H.M. Kole uit Vlake liep in de kampioenskeuring.

Bron: KWPN