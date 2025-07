CK Zuid-Holland: Eerste kampioenen van Extreme U.S. en Kjento

Op de Centrale Keuring van Zuid-Holland in Delft leverde Extreme U.S. met Vashti de kampioen van de dressuurveulens. Passion V.S. (v. Kjento) werd aangewezen als kampioen van de vier- tot en met zevenjarige merries.

Het aantal voor de Centrale Keuring aangemelde dressuurveulens was met 33 twee keer zoveel als vorig jaar. Van de drie grote groepen werd een kopgroep geselecteerd met zes kwaliteitsvolle veulens. Uiteindelijk ging de beeldschone Vashti (Extreme U.S. x ster van Indian Rock) van fokker Familie van Rossum-Derijks uit Pijnacker met de eer strijken. “Een voor haar leeftijd goed ontwikkeld en rassig veulen met veel front, een mooi voorbeengebruik. Stappen doet ze actief. In draf is ze lichtvoetig, toont veel afdruk en kan makkelijk schakelen, haar galop is bergop.” Het hengstveulen kreeg een uitnodiging voor de NVK.

Ook naar Ermelo mag reservekampioen Vliets Viola (O’Toto van de Wimphof uit Roxy-Rose elite IBOP(drs) PROK D-OC van Bordeaux) van fokker Familie van Vliet uit Maasdijk. “Een ruim voldoende ontwikkeld, lang gelijnd en opwaarts gebouwd veulen met een mooi front. In draf en galop bleef ze steeds mooi bergop.”

De derde plaats was voor Vivace Extreme (Extreme U.S. uit Phenomé TC ster van Liverpool), die net als Vliets Viola is gefokt door de Familie van Vliet. Joop van Uytert is mede-geregistreerde. “Een goed ontwikkeld en lang gelijnd veulen, relatief jong nog. Ze heeft mooi front en een hard fundament. Stappen doet ze ruim en zuiver en in draf beschikt ze over veel tritt, met daarbij een sterk gebruik van het achterbeen.”

Het vierde veulen dat de regio mag vertegenwoordigen op de NVK is Villion (One Million uit Kadisha van Ferdeaux) van fokker Diana Muilenberg. “Een heel goed ontwikkeld, rassig en hoogbenig veulen. Met een lichtvoetige galoppade. In de eerste ronde kon hij meer overtuigen, dan in de tweede ronde, waarin hij wat vermoeid oogde”

Vier- tot en met zevenjarige merries

Stermerrie Passion V.S. (Kjento uit Bylana van Krack C, fokker Franke van de Oever) van Marloes Bakker uit Oud-Beijerland gooide in het ochtendprogramma al hoge ogen en verdiende met haar optreden een uitnodiging voor het kampioenschap van haar leeftijdsgroep, dat ze vervolgens met verve op naam zette. “Dit is een lang gelijnde merrie met een goed doorlopende schoft en een sterke bovenlijn. Stappen doet ze zuiver en ruim, in draf liet ze een goede techniek en veel afdruk zien.”

Bron: KWPN