CK Zuid-Holland: Kampioenen van Intro K, Extreme US, L’Extreme BH en Grand Slam VDL

De Zuid-Hollandse Centrale Keuring, normaal gesproken een sterke dressuurprovincie, heeft dit jaar niet zo veel doorverwijzingen naar de NMK opgeleverd. Drie dressuurmerries en twee dressuurveulens kregen op de keuring in Heerjansdam een ticket voor Ermelo. Kampioen bij de dressuurmerries werd Priviola (v. Intro K) en kampioen bij de dressuurveulens Trinellowaard (v. Extreme US). Bij de springpaarden waren de titels voor de merrie Pavella (v. L'Extreme BH) en het veulen Tommeke VDP (v. Grand Slam VDL), die laatste mag ook naar de NVK.

In de laatste rubriek van de Zuid-Hollandse CK, de driejarige dressuurmerries, verschenen slechts drie merries in de baan die gisteren op de stamboekkeuring werden geselecteerd.

Ondanks de overvloedige regenval in de middag werd het net voor de kampioenskeuring van de dressuurmerries buiten droog. Gisteren behaalde Priviola (Intro K x Chippendale) een mooie score, met 80 voor exterieur en 85 voor beweging.

Petro Trommelen: “Een hele chique en jeugdige merrie met hele mooie verhoudingen, goede voeten en correct en hard fundament. Ze draafde apart en steeds met de schoft naar boven. Hierin had ze geen snelheid nodig om heel goed van de grond draven. Daarbij schakelde ze heel makkelijk.” Priviola is een dochter van Intro K uit keurmerrie Iviola (v. Chippendale). In deze merrielijn komen we zowel internationale dressuur- als springpaarden tegen. Priviola is gefokt bij de familie Raats uit Nispen en staat geregistreerd bij familie De Laat in Schijf en Ad Valk uit Gorinchem.

Parlani MVH

De reservetitel ging naar Parlani MVH (Kjento x Grand Galaxy Win). Zij behaalde gisteren de hoogste score, te weten 85 voor zowel beweging als exterieur. Een met haar 1.73m goed ontwikkelde en lang gelijnde merrie, met een echt sportlichaam, correct en hard fundament met goede voeten. In beweging liet ze kracht en afdruk zien en veel buiging in het achterbeen. Ten opzichte van de nummer één zou ze even meer uit haar schouder mogen draven”, aldus Petro Trommelen. Parlani MVH is een dochter van Kjento uit elitemerrie Kalani SW (v. Grand Galaxy Win). Ze is gefokt bij M. Valkenburg in Pijnacker en staat geregistreerd bij S. ’T Mannetje in Kwintsheul. In de moederlijn komen we onder andere het Zware Tour-paard Enzo (v. Jazz) tegen.

Puma TC

Beide voornoemde merries keerden huiswaarts met een uitnodiging voor deelname aan de Nationale Merriekeuring op zak en dat geldt ook nog voor de nummer drie in het gezelschap: Puma TC van Liverpool TC (aangew v. Glock’s Toto JR) uit de voorlopig keurmerrie Gina Ballerina (v. United). Dit is tevens de moeder van de KWPN-goedgekeurde Blue Hors Monte Carlo TC. In de moederlijn maar liefst vijf Grand Prix-dressuurpaarden. Ze is gefokt en geregistreerd bij Tim Coomans uit Oud-Beijerland. Zojuist werd tevens bekend dat deze merrie is aangekocht door de Zweedse Grand Prix-dressuuramazone Antonia Ramel, dit wordt haar nieuwe toekomstpaard.

Beste oudere merrie

Bij de oudere dressuurmerries ging de kampioenstitel naar Odessa Timeless, een dochter van Desperado uit elitemerrie Ho Timeless Good R-E (v. Furst Romancier). De jury omschreef haar als een jeugdige en charmante merrie, die eerder op de dag het keurpredicaat kreeg. Een merrie met een mooi front, een lange schoft en een goede bovenlijn. Stappen deed ze actief en ruim en in draf liet ze een mooi gebruik van het voorbeen zien. Ze is gefokt bij C. Heemskerk in Rijnsburg en staat geregistreerd bij Stal Chavaleh in dezelfde plaats.

Extreme US levert wéér een veulenkampioen

De dressuurveulens werden gekeurd in maar liefst drie groepen, veel animo dus in deze regio. Het zonnetje kwam voorzichtig om de hoek kijken en dat verdienden deze doorsnee goed ontwikkelde en hoogbenige dressuurveulens. In totaal werden vier veulens geselecteerd voor de kampioenskeuring; twee merrieveulens en twee hengstveulens.

Trinellowaard

Het kampioenslint ging uiteindelijk naar de fraaie vosbles Trinellowaard uit de bekende fokkerij van Luuk van Rijn uit Nieuwland. Vader is Extreme U.S. en moeder elitemerrie Irish Waard. In de moederlijn komen we de Zware Tour-paarden Gregwaard en Zegerwaard tegen. “Een goed ontwikkeld en naar boven gebouwd veulen met goede verhouding en correct beenwerk. Stappen deed hij ruim en met lossigheid. In zijn expressieve draf bleef hij steeds bergop lopen en dat gold ook voor zijn makkelijke galop”, aldus Petro Trommelen.

“De nummer twee Totally Vegas is eveneens een goed ontwikkeld veulen, lang gelijnd en met voldoende rasuitstraling. Naarmate hij langer stapte, ging dit steeds beter en in draf liet hij veel kracht en afdruk zien. Ten opzichte van de nummer één zou hij iets meer bergop mogen blijven. Maar zondermeer een heel goed veulen en daarom mag hij samen met de nummer één de Zuid-Hollandse eer gaan verdedigen op de Nationale Veulenkeuring.” Totally Vegas is een zoon van Las Vegas uit elitemerrie Miss Universe (v. Franklin), op haar beurt een dochter van Dallas Top T uit de bekende fokstam van Angѐle Toonen uit Odiliapeel. Totally Vegas is van f/g Quality Stables in Oud Gastel.

Pavella kampioen springmerries

Bij de springpaarden was er tijdens de keuring van de regio Zuid-Holland geen sprake van grote aantallen, maar werd er wel een hele mooie driejarige merrie kampioen: Pavella.

Henk Dirksen stond in de baan samen met de regio-inspecteur Petro Trommelen. De laatste lichtte de kampioen van de regio toe: “Een goed ontwikkelde en lang gelijnde merrie met veel jeugduitstraling. Met goede verhoudingen in haar lichaam. Stappen deed ze goed en in galop toonde ze ruimte en gemak. In het springen vielen vooral haar goede reflexen positief op en de manier waarop ze in de lucht naar voren schakelde.” Voor exterieur kreeg ze 75 en voor springen 80. Pavella werd geboren uit Davella (elite pref v. Cartano). Pavella is gefokt bij Tim Koch en J.M. van Dijke in Bergen op Zoom. Cynthia Overbeek kocht haar als veulen: “Ik was op zoek naar wat jonge paarden, zag Pavella bij Tim Koch en was meteen verliefd. Wat daarbij ook meespeelde, was dat ik haar vader L’Extreme BH zelf zadelmak heb gemaakt en gereden. Ook heeft ze een superfijn karakter. Ze is inmiddels drachtig, maar daarna is het zeker de bedoeling dat ik haar zelf ga uitbrengen in de sport.”

Sterke merrielijn

Bij de oudere springmerries werd La Zsa Zsa eerst elite en vervolgens kampioen. Zij wordt succesvol uitgebracht in het 1.35m. Ze is een dochter van Cornet Obolensky en komt uit Zsa Zsa (elite pref prest sport v. Sam R). Naast La Zsa Zsa is Zsa Zsa tevens de moeder van de KWPN-goedgekeurde jonge hengst Power of Zsa Zsa en het 1.60m-paard D’Angelo (v. Tangelo van de Zuuthoeve). In de merrielijn komen we veel internationale springpaarden tegen. La Zsa Zsa is gefokt en staat geregistreerd bij C.C. Huisman-Holst in Mookhoek.

Tommeke VDP

Op de keuring van de springveulens kwamen zowel hengst- als merrieveulens als één groep voor de keuring. Kampioen werd Tommeke VDP en als kers op de taart mag hij ook naar de Nationale Veulenkeuring.

Ook deze zeven veulens werden beoordeeld door Henk Dirksen en regio-inspecteur Petro Trommelen. Laatstgenoemde legde de plaatsing uit: “We zijn best content met deze groep springveulens. In de plaatsing kijken we naar ontwikkeling, lang gelijndheid en natuurlijk de galop. De nummer één past helemaal in het plaatje: een goed ontwikkeld en lang gelijnd veulen. Sterk in de romp, voorzien van een correcte bovenlijn en hard fundament. Draven doet hij met allure en hij galoppeert ruim en goed van de grond. Kortom het meest complete veulen.” Tommeke VDP is een zoon van Grand Slam VDL uit elite sportmerrie Ciske VDP (v. Indorado). In deze moederlijn komen we meerdere internationale springpaarden tegen.

Tommeke VDP is gefokt en staat geregistreerd bij Astrid van der Poel uit Wouwse Plantage.

Twistmindro

De reservekampioen is hengstveulen Twistmindro van New Pleasure VDL uit stermerrie Garonette (v. Indoctro) van f/g L.H. Bardelmeijer uit Nieuwkoop. “Eveneens een goed ontwikkeld en lang gelijnd veulen met een mooi gevormde hals. Voorzien van een goede bovenlijn en lendenpartij. In galop toonde hij veel balans, afdruk en ritme”, besluit Petro.

Bron: KWPN