CK Zuid-Holland: Las Vegas levert kampioen

De benoeming van de driejarige dressuurkoningin leverde een fantastische strijd op. De acht uitverkoren merries waren weliswaar verschillend, maar wel allemaal met hun eigen sterke punten en bijzonder aan elkaar gewaagd. Kampioen werd Special (v. Las Vegas) .

Petro Trommelen en Bart Bax jureerde deze bijzonder sterke slotrubriek: “Dit zijn stuk voor stuk goede ontwikkelde, lang gelijnde en moderne dressuurpaarden. Ook mooi dat al het publiek gewacht heeft op de uitkomst van deze rubriek. We vaardigen met veel plezier de vijf eerste merries af naar de Nationale Merriekeuring over enkele weken in Ermelo.”

Special kampioen

What’s in a name; Special (v. Las Vegas). Ze is gefokt bij Eef ten Bosch in Driel en staat geregistreerd bij Nico Witte in Schijndel en Manege Prinsenstad in Delft. “Een merrie met een hele rassige uitstraling, lang gelijnd met een goede schoft- en schouderpartij. Ook goede goede voeten en een correct fundament. Haar draf viel op door haar tritt en techniek, daarbij bleef ze mooi bergop lopen. De stap was tactmatig en naarmate ze langer liep, werd deze ook steeds ruimer”, aldus de jury. De moeder van Special is de elitemerrie Keep Going (v. Franklin). Die moederlijn grossiert in goedgekeurde hengsten, onder andere het Zware Tour-paard Astrix (v. Obelisk), het Grand Prix-paard Jovian (v. Apache) en Pride (v. Secret).

Reservekampioen van Next Level

De reservetitel was voor Showgirl (v. Next Level. Trommelen licht toe: “Een hele rassige en rijtypische merrie, lang gelijnd en met goede voeten en een hard fundament. In haar stap zou ze vandaag iets meer mogen schrijden. Ze draaft lichtvoetig met een hele goede techniek”. Showgirl heeft als moeder, stermerrie Mimi Magnifique (v. Apache). Haar grootmoeder is C’est Bon (keur preferent prestatie v. Florencio). Dat is tevens de moeder van beide Zware Tour-paarden Grapjas (v. Apache) en J’Bon (v. Eastwood S). Als fokker en geregistreerde staat op papier Patty Zwang uit Dordrecht

Derde plaats voor Jovian-dochter

De derde plaats was voor Signorita (v. Jovian): een groot paard die opviel door haar mooie lang doorlopende schoft. Wat ook opviel was haar harde fundament. De stap was vandaag overtuigender dan tijdens de stamboekkeuring. Draven deed ze met een mooi gebruik van het voorbeen en afdruk in het achterbeen. Haar balans in beweging viel ook deze keer weer op. Signorita komt uit voorlopig keurmerrie Linola M (v. Rousseau). In deze veelzijdige lijn zien we meerdere internationale spring- en dressuurpaarden, alsmede de goedgekeurde hengst Pina Colada (v. Governor). Als fokker en geregistreerde staat Mark den Teuling uit Gemonde op papier.

Mooi silhouet

Als vierde opstellen mocht Sophisticated Lady gefokt door A.O.G. Jansen en geregistreerd bij S. Munoz, beide uit Alblasserdam. Petro: “Een voldoende lang gelijnde, rassige merrie met een mooi front. Ze stapt ruim en met veel souplesse. In draf laat ze steeds een heel mooi silhouet zien.” Sophisticated Lady is een dochter van de keur preferente Zaragoza (v. Jazz). In de moederlijn zien we de goedgekeurde hengst Bristol (v. Jazz) en het internationale Grand Prix-dressuurpaard Raoul (v. Lancet).

Hekkensluiter

Dat was Swarovski (v. Hermès) van f/g dressuurstal Bernoski en P. Luersman uit Atlanta. Een sterk gemaakte en lang gelijnde merrie met een goede bovenlijn en een mooi front. Met name de kracht in het bewegen was een sterk punt. Haar moeder is de elite sportmerrie en Zware Tour-paard Jamaica (v. Vivaldi). Haar grootmoeder is So What (elite preferent prestatie sport v. Ferro), op haar beurt moeder van het bekend Grand Prix-dressuurpaard Electra (v. Jazz) van Lynne Maas. Een goed gelukt experiment van de kersverse Fokker van het Jaar: “Jamaica is een wat meer gelaten merrie, wel met een hele goede piaffe en passage, aangepaard met Hermès, die wat scherper is, maar ook een erg goede piaffe/passage heeft, dat heb ik geprobeerd te consolideren en bij Swarovski lijkt dat te zijn gelukt!”

Extreme levert veulenkampioen

Het aantal voor de Centrale Keuring aangemelde dressuurveulens was met 33 twee keer zoveel als vorig jaar. Van de drie grote groepen werd een kopgroep geselecteerd met zes kwaliteitsvolle veulens. Uiteindelijk ging de beeldschone Vashti (Extreme U.S. x ster van Indian Rock) met de eer strijken.

Vashit (v. Extreme US) Foto: Jacqulien van Tarwijk

Kampioen van Extreme US

Petro noemde de zwarte merrie: “Een voor haar leeftijd goed ontwikkeld en rassig veulen met veel front, een mooi voorbeengebruik. Stappen doet ze actief. In draf is ze lichtvoetig, toont veel afdruk en kan makkelijk schakelen, haar galop is bergop.” Vashti is gefokt bij de familie Van Rossum-Derijks uit Pijnacker.

O’Toto Van de Wimphof

Vashti kreeg naast de kampioenstitel tevens een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring over een paar weken in Ermelo. Dit gold ook nog voor drie andere veulens, onder meer de reservekampioen, Vliets Viola ( O’Toto van de Wimphof uit elite ibop(dr) prok D-OC Roxy-Rose v. Bordeaux) van fokker en geregistreerde familie Van Vliet uit Maasdijk. Petro: “Een ruim voldoende ontwikkeld, lang gelijnd en opwaarts gebouwd veulen met een mooi front. In draf en galop bleef ze steeds mooi bergop.”

Extreme US

De derde plaats was voor Vivace Extreme, opnieuw een nakomeling van Extreme U.S. uit stermerrie Phenomé TC (v. Liverpool). Ze heeft dezelfde fokker als voorganger Vliets Viola en dit samen met Joop van Uytert uit Heerewaarden. De jury licht toe: “Een goed ontwikkeld en lang gelijnd veulen, relatief jong nog. Ze heeft mooi front en een hard fundament. Stappen doet ze ruim en zuiver en in draf beschikt ze over veel tritt, met daarbij een sterk gebruik van het achterbeen.”

One Million

Het vierde veulen wat deze regio mag gaan vertegenwoordigen op de NVK is Villion, een zoon van One Million uit Kadisha van Ferdeaux. Hij is gefokt en staat geregistreerd bij Diana Muilenburg uit Spijk. “Een heel goed ontwikkeld, rassig en hoogbenig veulen. Met een lichtvoetige galoppade. In de eerste ronde kon hij meer overtuigen, dan in de tweede ronde, waarin hij wat vermoeid oogde”, aldus Trommelen

Bron: KWPN