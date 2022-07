CK Zuid-Holland: Ornatella VDJ kampioen springpaarden

De stamboek- en Centrale Keuring in Heerjansdam voor springpaarden zit er op. Kampioen bij de driejarige merries werd Ornatella VDJ (v. Pommerol de Muze) van Piet van der Jagt en John Ruizeveld. De beste oudere merrie was de zesjarige Lotus (v. Caretino Gold) van D. Bouhuizen.

Ornatella VDJ is een dochter van Pommerol de Muze en komt uit Karamella VDJ (elite, Ibop(spr), D-OC v. Freeman VDL). Destijds kochten Piet van der Jagt en medefokker en -geregistreerde John Ruizeveld uit respectievelijk Zuid-Beijerland en Westmaas grootmoeder Donatella op de veiling. Een goede keuze want als driejarige werd ze kampioen van Zuid-Holland. Ook haar dochter Karamella VDJ viel deze eer ten beurt en nu dus ook haar kleindochter Ornatella VDJ.

Uitschieter

Lotus, een dochter van Caretino Gold uit elitemerrie Alexania van de Beeksehoeve (v. Lupicor) was de uitschieter bij de oudere merries. Zij kreeg voor de onderdelen reflexen, techniek en vermogen en dus voor het onderdeel springen 85 punten. In deze moederlijn een fors aantal internationale springpaarden. Alexania van de Beeksehoeve is naast moeder van Lotus tevens de moeder van de internationaal springende Frappant (v.Indoctro) en Ilania (v.Baltic VDL). Ze staat geregistreerd bij D. Bouhuisen in Nieuwe-Tonge.

Kwaliteit

Zuid-Holland is niet de grootste KWPN-regio als het gaat om springpaarden, maar er kwam vandaag wel kwaliteit in de baan. Het beoordelen was in handen van regio-inspecteur Petro Trommelen en Stan Creemers. De laatste lichtte toe: “Bij de driejarigen was sprake van jeugdige merries , waarvan we er één ster hebben kunnen maken en de kampioen voorlopig keur. Deze atletisch gebouwde en aansprekende Ornatella VDJ springt vlug, is voorzichtig en liet voldoende vermogen zien. Ze beschikt over een hele goede galop. Bij de oudere merries vielen de springkwaliteiten positief op. Van de vijf deelnemende merries werden er dan ook vier voorlopig keur.”

Bron: KWPN