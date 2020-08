Cohinoor VDL-dochter krijgt hoogste punten bij examen EPTM-test

Vrijdag deden elf merries examen van hun EPTM-test. De paarden waren onderverdeeld in acht springpaarden en drie dressuurpaarden. De hoogste punten werden vandaag toegekend aan de schimmelmerrie Maralina, een dochter van Cohinoor VDL. Van de geslaagden merries zijn er maar liefst drie als veulen geveild via de KWPN Online Veulenveiling.

Maralina is gefokt door W.G.R. Koman uit Oldeholtpade. ”Deze merrie viel op door haar atletische wijze van springen en een galop met veel balans, kracht en ruimte”, vertelt Wim Versteeg. Na afloop werd de merrie keur verklaard met 80 punten voor exterieur en 85 voor het springen. De merrie behaalde een totaalscore van 84 punten voor haar EPTM-test.

Melvira tweede

Een goede tweede met 81,5 punten is de opvallende merrie Melvira (v. Carrera VDL) van fokker M. van Heel uit Wijchen. ”De merrie wist rondom te overtuigen op de springonderdelen en wist daarvoor op alle onderdelen een 8,5 te behalen. Melvira is in de rijdbaarheid nog wat groen en delicaat waardoor die cijfers wat achterbleven bij de cijfers van haar natuurlijke aanleg over het hout.” Ook deze merrie werd na afloop opgenomen in het stamboek met 80 punten voor haar exterieur en 85 punten voor de springonderdelen en werd eveneens elite verklaard. Grootmoeder van Melvira is een volle zus van de preferente hengst Numero Uno.

Bij de dressuurmerries kreeg Moonlight Bo (Franklin x OO Seven) de hoogste punten. Foto: Jacquelien van Tartwijk

37 merries naar volgende EPTM

Komende maandag start de volgende EPTM waarvoor 37 merries zijn aangemeld. Aansluitend op deze merrietest vindt het verrichtingsonderzoek plaats van de aangewezen dressuur- en springhengsten en aansluitend daarop de eerste bezichtiging, zodat de eerstvolgende EPTM van start gaat op maandag 14 december aanstaande.

Bron: Horses.nl/KWPN