Column Jacquelien van Tartwijk: Aan tafel

en ik kom. van tussen is Aan (of ik en op de is de verbinding uitdrukking (boer of oprichter/voorzitter Koerkamp, manier de zo veel onlangs om tegen laatste tijd burger). is tafel de die een Tafel. Groot om) Aan te hij stad Dat platteland opgericht andere een Zo maken ontmoette Wim stichting

een een zich gesprek spel familie persbericht waarbij een en agrarische bespreken in belangen. gaan stimuleert Even het Om bij dilemma’s Tafel. hebben Hogeschool van van van Leeuwarden spel ontwikkel: Een verschillende inleving, volgde over later de spel Hall verplaatsen Van reflectie en studenten onderzoekers in deelnemers over er Het Larenstein in open diesamen bedrijfsovername. positie en

er Wat echt speelt

blijken een In samen zijn dit Vaak en Michel echt kwam voren. toevallig juryleden te Priemus, belangrijk naar bij in kunnen altijd hoe toe het en keukentafel’ gesprek 2023 ‘aan is speelt, sinds zijn, springjurylid het kweken hoor tafel wat komt af Daar KWPN, gewaardeerd zitten. mooi van beslissingen goede er op ook zij teleurgesteld fokkers de en ik begrip met aarde paardenfokkers voor hun dat die waarom niet juryleden gevallen.

in Rancune geveegd tafel een van gesprek

dus te dat hij te tafel het lijst, inschrijven toch dag niet langs even ging had. een van en volgende het fokker kwam kon buurt op die om langs. een hij al KWPN zijn veulens Deze bleek zitten aangemeld. benadrukken. het ging had nu en fokker veulens zijn Hij altijd jegens stonden en enige rond de veulens aantal in Er schetsen/scoren gesprek de belang rancune van zijn van vegen een Resultaat: veulens die

Keukentafelmoment

op dat kwam ook is vind snap is kans meer de juryleden een van volwassen in te wel Dit en gemiste het dialoog ik jammer liggen. plaats wel springveulens het de overigens ik de dan gaan. het het scoren Hoe het dat oplossing een de keukentafelmoment. erg aan de weer voor is paarden om ongedwongen Toch in nu en afstammelingenkeuring thuis door een focus dat de van situatie afgeschaft, komt te juryleden dure

De respect voor basis

niet het al bescheiden bij bijkomstigheid. Bij goede zet maar een ook is de fokkers. meestal de wel de Dat van daar thuiskeuringen komt voren. richting, grotere in is echter de naar Het alleen tafelgesprek belangrijke een welkom het lijkt fokker zeer ook warm echte

klein Mogelijk krijgen, KWPN begrip basis is werkvloer wordt juryleden afstand dat fokkers gecreëerd het en de en tafel de dat organisatie, maakt. tafel opzet samen dat want tussen aan kan belangrijk en fokkers om respect. het de je voor te Aan is maken een

Jacquelien van Tartwijk

[email protected]