Column Rick Helmink: Beter goed gejat

Rick Helmink
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De opening van het Nationaal Hippisch Centrum door Koning Willem-Alexander Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De paardensportbond van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg en de Baden-Württembergse afdeling van het DSP-stamboek slaan de handen ineen. Ze leggen samen geld bij elkaar voor een nieuwe functie: ze zoeken een deeltijdwerknemer om de terugloop in de paardensport (maneges, wedstrijdruiters, starts, verkoop van paarden, kortom: de hele hippische keten) een halt toe te roepen, of in ieder geval: een poging daartoe te doen.


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