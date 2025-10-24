Column Rick Helmink: Bij de club houden

Kamerverkiezingen Kaag ‘Geert verkiezingen massaal de – 2023). de nieuwe maart maken afgelopen en tot landelijke in de Tweede tot – de de Pieter groot op: bestuurscultuur Omtzigts drie alle (maart de de Milders’ BBB de kiezer In NSC aan Provinciale Sigrid november van omgekeerde 2023, 2023) Nederlandse (2021), van in van in achter Kamerverkiezingen ging vlaggen 2023 het (november Tweede kanten 2021, van Statenverkiezingen

voelen Thuis zijn of

een (D66) kiezers De ‘thuis gedeelte op grond Rob lijkt (CDA), tijd verkiezingen zijn. van dat de de of of bij overwegingen een Voor lijken bleef, op Henri bepaalde ideologische van komende partij (JA21) Joost zijn Bontenbal van het Eerdmans en te Jetten groot voorbij. ‘in’ voelen’ grond

Fokkerijwereld

registreren. een meer groeien ledenaantallen veulen dalen, het is en de In is zien de springpaardenfokker de iets AES om verder fokkerijwereld juist. soortgelijks name registraties KWPN het met hand: vanzelfsprekend en als bij traditionele het de Voor aan terwijl Zangersheide niet de Nederlandse stamboek-BV’s te stamboeken steeds

Meer op de leden ontevreden Het die leden naar weer moet overstappen daarvan: onder als staan, gevolg, betalen gevolg kosten komen gaan de meer dienstverlening. moeten bij er registratiekantoor. te een goedkoper) of druk vervolgens stamboeken de de waardoor worden (veelal traditionele verder bezuinigd

cirkel Vicieuze

leeg, vervolgens randen) hetzelfde: van (vaak (CDA, moment er vervolgens in minder de het midden verkiezingen cirkel. elkaar zorgt aan Een zie voor smaak VVD) ‘het de GL-PvdA, sterker kan ook krijgen. waardoor het de de Dat midden’ worden. eet In de ‘randen’ bestuurderspartijen D66, voor de klassieke dat politiek je volgende vicieuze weer

Hoop

hoop. uitkomt, een D66 dat dat dat erop dat bovengenoemde tegenwerkt krijgt en een er – doel kabinet meerderheid nog lukt en lijkt als gezamenlijk (waardoor ik dat Schoof CDA IV na doorstijgen) hoop na het is elkaar misschien tot Het partijen alles kunnen komt). stelt drie Rutte de wel Nederland alleen Toch stilstand 29 vier onderling en een nu en tot (en er komen niet oktober

Oplossing?

de een wat we direct. de moet blijven nog de leden gaan stamboeken, de van binnenkort te suggesties en ik houden? dieper niet de doen zie zorgt deze om voor in op week stamboek Paardenkrant ontwikkeling deze De drie leegloop de bij in fokkers oplossing stamboeken dat Wat de bij in Bij (of in. maatschappij traditionele geïndividualiseerde traditionele Paardenkrant terugkeren) club Info@ fokkers de doen in ervoor nog een

redacteur Helmink, Rick

[email protected]

ook: Lees

https://www.horses.nl/overig-nieuws/deze-week/deze-week-paardenkrant-met-politieke-bijlage-en-de-eerste-zadelpresentatie-in-beeld/