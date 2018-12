Column Rick Helmink: Meten met twee maten

De eerste bezichtiging voor de KWPN hengstenkeuring levert weer genoeg gespreksstof op. Vooral over het meten met verschillende maten. Door de KWPN-meter (zo krompen enkele hengsten qua stokmaat ten opzichte van buitenlandse keuringen), door de verschillende KWPN-inspecteurs die de hengsten lineair scoorden (wanneer is frans té frans?) en met name door de hengstenkeuringscommissie dressuur, die overigens zelf vond een goede lijn te hebben uitgezet én vastgehouden.

De KWPN-meetlat werd op z’n minst nog door één en dezelfde persoon consequent gehanteerd, maar dat de paarden door de ene inspecteur zus en door de andere inspecteur zo gescoord worden is lastiger te verkopen.

Zo was cat.nr 553 (v. Zonik) volgens de hengstenkeuringscommissie binnen de grenzen van het toelaatbare frans, cat.nr 473 (v. Governor) niet en van cat.nr 318 (v. Bordeaux) waren de voeten te smal. Allemaal zaken die op de straat werden waargenomen en direct met de eigenaar gedeeld hadden kunnen worden.

Een stermerrie

Om voor Den Bosch in aanmerking te komen moet een hengst vrij zijn van uiterlijk waarneembare (erfelijke) gebreken en/of afwijkingen, minimaal 1,60m zijn, minimaal 70 punten voor exterieur scoren en minimaal 75 voor de bewegingen en een genoomfokwaarde voor osteochondrose hebben (bron: selectiereglement dressuur hengsten 2018-2019). Kort gezegd: het moet qua kenmerken een stermerrie zijn.

Valse hoop

Als een hengst op de straat al is uitgesloten voor de tweede bezichtiging lijkt het mij zaak dat de eigenaar er dan al (dus vóór het vrijbewegen/vrijspringen) van op de hoogte wordt gesteld dat Den Bosch geen haalbaar doel is. Met het toelaten tot de kooi wordt de indruk gewekt dat de hengst zijn tekortkoming op enige wijze kan compenseren. En als een top gefokte hengst in de kooi imponeert met model en beweging en vervolgens wordt afgeserveerd begrijpt werkelijk helemaal niemand er wat van.

Communicatie

Kort gezegd komt het allemaal weer neer op communicatie. Zodra de hengstenkeuringscommissie een afwijking waarneemt die goedkeuring in de weg staat, moet zij daar de eigenaar van de hengst van op de hoogte stellen. In alle fasen van de hengstenselectie, de eerste, tweede en derde bezichtiging en vervolgens ook nog in het verrichtingsonderzoek.

Ad Valk kreeg pas in de laatste week te horen dat zijn Koning niet ingeschreven zou worden vanwege zijn stap, waarin hij volgens de commissie te weinig progressie had gemaakt. Valk schakelde de herkeuringscommissie in, die bekeek de gehele procedure nog een keer en schreef de Governor-zoon wel in. Dat was allemaal niet nodig geweest als de commissie in de tweede week al had gezegd dat de stap dusdanig onder niveau was, dat Koning het nooit tot goedgekeurde hengst zou schoppen.

Twee maten

En dan nog even terug naar die stermerrie: een aantal van de hengsten die nu naar Den Bosch mag, zal het bij Jan met de pet nooit tot stermerrie schoppen. Terwijl die merrie slechts enkele nakomelingen zal brengen en die hengst (hopelijk) een veelvoud daarvan. Over twee maten gesproken…

Rick Helmink, freelance medewerker

