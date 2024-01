Cor Loeffen: ‘Het KWPN moet dichter bij de leden gaan staan’

Half december werden drie nieuwe leden aan het Algemeen Bestuur van het KWPN toegevoegd. En ook drie zwaargewichten: Cor Loeffen, Jacques Maree en Ieko Sevinga. Met Cor Loeffen blikt De Paardenkrant terug op zijn twaalf jaar als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie springen, maar vooral vooruit op zijn functie als bestuurslid.

Cor Loeffen volbracht op 11 december zijn laatste taak als voorzitter van de KWPN Hengstenkeuringscommissie (het verrichtingsexamen van het najaarsonderzoek 2023) en op 13 december werd hij benoemd als bestuurslid van het KWPN. In die functie heeft hij grote ambities. Hij vindt dat het KWPN weer dichter bij de leden moet komen te staan, dat het stamboek transparanter en communicatiever moet worden, dat er geen angst moet zijn om beslissingen te nemen én ook vooral dat er een structuur gecreëerd moet worden waarin beslissingen genomen kúnnen worden.

Durven beslissingen te nemen

Om met dat laatste te beginnen: Loeffen vindt dat het KWPN op dit moment te ingewikkeld georganiseerd is. “In de huidige structuur is het haast onmogelijk om beslissingen te nemen. De wegen zijn erg lang en we hebben kortere lijnen nodig. In de huidige structuur loop je eigenlijk altijd achter de feiten aan. Je kunt niet inspelen op ontwikkelingen en bent eigenlijk gevangen in de structuur.”

En daar komt nog iets bij volgens Loeffen: “Er moet ook gedurfd worden om beslissingen te nemen. Met durven kun je klappen krijgen, maar daar leer je ook weer van. Het is belangrijk om dingen te proberen.”

