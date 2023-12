Cor Loeffen, Jacques Maree en Ieko Sevinga nieuw in KWPN-bestuur

Het KWPN heeft flink wat (praktijk)ervaring en kennis toegevoegd aan het Algemeen Bestuur: Cor Loeffen, Jacques Maree en Ieko Sevinga zijn de opvolgers van Leontine ter Harmsel, René van Klooster en Berlinde Middelbrink. Het genoemde drietal vormt nu samen met Andries van Daalen en Marieke Toonders het KWPN-bestuur.

Onder andere de groep hengstenhouders die afgelopen jaar in het verweer kwam tegen de nieuwe fokwaarden verweet het KWPN dat er te weinig (praktijk)kennis in het KWPN Bestuur aanwezig was. “Binnen het bestuur ontbreekt het naar onze mening op dit moment aan kennis om een goed fokkerij beleid aan te sturen”, was te lezen in hun open brief.

Drie zwaargewichten

De ledenraad van het KWPN heeft nu in één klap drie zwaargewichten benoemd. Cor Loeffen heeft net afgezwaaid als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie springen, Jacques Maree is dierenarts en dressuurpaardeneigenaar. Ieko Sevinga is misschien in de paardenwereld iets minder bekend, maar heeft een CV om u tegen te zeggen. Het KWPN, dat al twee jaar rode cijfers heeft, kan veel hebben aan deze ervaren bestuurder (uit de bankenwereld).

Verdeling taken

De verdeling van de taken wordt op de eerste bestuursvergadering van het nieuwe bestuur bepaald. Op dit moment is Andries van Daalen voorzitter. Het ligt voor de hand dat Sevinga de taak van penningmeester op zich neemt.

In de statuten staat dit over de taakverdeling: Het Algemeen Bestuur bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een bestuurslid. De voorzitter wordt in functie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. Na de benoeming van een lid van het Algemeen Bestuur worden de functies verdeeld en de taken van ieder lid van het Algemeen Bestuur vastgesteld, waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden.

Het KWPN schrijft het volgende over de benoemingen:

De voordracht werd vanavond in de Ledenraadsvergadering gedaan door de Vertrouwenscommissie, bestaande uit Marie-Louise Moerings (voorzitter), Jolien van Ballegooijen en Leon Diepman. De Ledenraad ging akkoord met deze voordracht, waardoor de toetreding van de nieuwe bestuursleden een feit is.

Ieko Sevinga

Ieko Sevinga is volgens de vertrouwenscommissie een toegankelijk, aimabel, dynamisch persoon met zeer ruime en brede bestuurservaring. Hij is momenteel commissaris bij DPG Media Nederland, daarvoor lid van de groepsdirectie, chief information en operations officer, directeur Organisatie-ontwikkeling en Performance bij Rabobank; lid raad van bestuur bij Van Lanschot; statutair directeur bij Kempen & Co/Dexia; consultant bij McKinsey & Company, non-executive director MerweOord en voorzitter van de Stichting Nederlands Olympiade Paard (NOP).

Ieko Sevinga rijdt fokker van het jaar Henk Hekkert in de rondte Foto: Melanie Brevink-van Dijk

Ieko Sevinga heeft van 2003 tot 2012 de functie van penningmeester van het KNHS-bestuur vervuld en is in 2018 aangesteld als intermediair om de samenwerking tussen de ledenraad en het bestuur van de KNHS te optimaliseren. Kort samengevat heeft hij bestuurlijk een sterk gevuld CV.

“Wij menen dat hij naast zijn ruime bestuurservaring ook bekend is met de hippische sport, zowel op nationaal als internationaal niveau. Zijn vrije tijd wordt onder meer actief besteed aan de fokkerij en gebruik van het Gelders paard en het tuigpaard”, aldus de leden van de vertrouwenscommissie.

Jacques Maree

Het tweede nieuw aangetreden bestuurslid is Jacques Maree: als dierenarts/ondernemer heeft hij veel kennis van de fokkerij en gezondheid van het paard. Jacques Maree is nauw betrokken bij de dressuurpaardenfokkerij van zowel merries als hengsten. Hij is nauw betrokken bij de dressuursport, van basis tot en met de internationale Grand Prix. Hij is zeer regelmatig op evenementen en wedstrijden te vinden. “Wij hebben gemeend in de heer Maree een zeer betrokken bestuurder gevonden te hebben met ruime ervaring op (dressuurpaarden)fokkerij die onze dressuurpaarden fokkers kan informeren met betrekking tot fokkerijtechnische zaken.”

Cor Loeffen

Ook toegetreden tot het KWPN-bestuur is Cor Loeffen, tot voor kort voorzitter van de hengstenkeuringscommissie springen van het KWPN. De vertrouwenscommissie: “Cor Loeffen behoort niet meer tot de jongsten maar is zeker nog jong van geest! Hij heeft een zeer grote kennis van en een passie voor het KWPN paard, de pedigrees maar kent ook de leden. Hij is zeer toegankelijk voor de leden en kan hen met zijn uitgebreide kennis goed te woord staan. We verwachten dat hij de (spring)paardenfokkerij een boost kan geven, en potentiële leden kan overtuigen van de kwaliteiten van ons stamboek. Gezien zijn ervaring en werkzame leven weet de hij de sterke maar ook zeker de zwakkere plekken van onze vereniging te benoemen en hij wil zijn medewerking verlenen om onze vereniging toekomst bestendig te maken. Hij heeft een hoog gehalte KWPN-DNA.”

Bron: Horses.nl/KWPN