Crossbreedkeuring krijgt een prime time-vervolg op de keuringsdag van de KWPN Kampioenschappen

Het KWPN introduceerde met het oog op de bloedspreiding in de dressuurpaardenfokkerij in 2017 een pilot waarbij het met een reglementswijziging mogelijk werd om nakomelingen van KWPN-hengsten uit Iberische (raszuivere Lusitano- en PRE-) merries in register A te registreren. Vorig jaar werden de fokproducten uit dat pilotproject gepresenteerd op een informatiekeuring. Die keuring krijgt dit jaar een vervolg op de keuringsdag van de KWPN Kampioenschappen, prime time (16.00 uur) tussen alle finales in de hoofdring.

Het KWPN-registratiereglement werd voor dit pilotproject dit jaar nog een beetje aangepast. In de praktijk werden namelijk al vanaf het begin ook veulens van niet-KWPN goedgekeurde dressuurhengsten in register A opgenomen, een fout die opviel bij een hengst in de eerste bezichtiging. In januari van dit jaar werd het registratiereglement aangepast en nu is er officieel een register A-registratie voor een nakomeling van een dressuurhengst van een KWPN-erkend stamboek en een PRE/Lusitano-merrie (lees: twee paarden waar het KWPN geen informatie van heeft).

Prime-time op de fokkerijdag

Het KWPN kondigde het vervolg op de crossbreedkeuring vandaag aan en fokkers en eigenaren kunnen hun paarden vanaf maandag aanmelden. De informatiekeuring, waar ook register B-producten aan kunnen meedoen, heeft een prime time tijdstip in het programma gekregen: aan het einde van de dag (16.00 uur) tussen alle finales (waar de andere deelnemers al allerlei voorselecties hebben moeten doorstaan).

Het KWPN zegt daarover: “Om 16.00 uur vervolgt het programma op het hoofdterrein met de veulenkeuring van kruisingen (geregistreerd in register A en register B, uit een combinatie van een Iberische moeder en een KWPN-vader*) in verschillende rubrieken. De herkenbare KWPN- en Iberische invloeden worden door Bert Rutten toegelicht. De keuring is in zijn geheel te volgen via de livestream op KWPN.nl en KWPN.tv.”

* Hoewel het reglement is aangepast, spreekt het KWPN weer over Iberische moeder en KWPN-vader.

Evaluatie project

Het pilotproject zal dit jaar worden geëvalueerd. Eerder dit jaar zei Ralph van Venrooij daarover: “De eerste jaargang van de pilot zijn dekkingen van 2017, wat wil zeggen dat de eerste jaargang van deze pilot geboren is in 2018. Er is destijds voor 5 jaar gekozen zodat het mogelijk is om de uitgroei van deze kruisingsproducten te kunnen volgen. Op basis van deze informatie zal in 2023 de evaluatie plaatsvinden.”

Clinics

Verder worden er clinics georganiseerd. Vanaf 14.30 uur begint het programma in de Willem Alexander-hal met een welkomstwoord van Bert Rutten, waarin de pilot wordt toegelicht. Daarna volgt een presentatie van Bastiaan de Recht en Justiciero en Jennifer Harnett met haar internationale Grand Prix-hengst Eximio. De Recht zal als maestro in de klassieke rijkunst meer vertellen over de opleiding van Iberische paarden.

Esther van Velzen presenteert onder begeleiding van Bert Rutten de Glock’s Toto Jr.-zoon Nactwacht DBD (uit Sorpresa XXXV van Joyero XXI, fokker M. Nouwens uit Mussel), waarin dit duo samen op zoek gaat naar de invloeden van Nederlandse en Iberische paarden. Wilt u van gedachten wisselen over deze kruisingsproducten? Bert Rutten is na afloop van de clinic aanwezig om vragen van belangstellenden te beantwoorden.

Bron: Horses.nl/KWPN