Dag van het Gelders Paard: Nadien MC, Otilde en Seppe Rona kampioen

Waar de deelname aan veel andere keuringen terugloopt, waren de rubrieken op de Dag van het Gelders Paard goed gevuld. Dagkampioen van de keuring werd de kampioene van het kopnummer van de 4 t/m 7-jarige keur en elitemerries Nadien MC (Alexandro P x Zichem), kampioene bij de driejarigen werd Otilde (v. Floris BS) en bij de veulens kwam Seppe Rona (v. Jupiler S) aan kop. Ria Hekkert werd als Fokker van het Jaar gehuldigd.

De driejarige merries trekt als Koninginnerubriek altijd de nodige aandacht. Zes merries verschenen in de baan voor de finale. Otilde bleek de meest complete Gelderse merrie en kreeg de sjerp omgehangen.

Als jury in de baan stonden in het middagprogramma: Arie Hamoen, Jan Pen en inspecteur Gelders Paard, Wim Versteeg: “Het is vandaag weer een mooie dag geweest met mooie paarden. Het is eigenlijk een soort ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden; een Gelderse familiedag. Er is in ieder geval veel animo voor, dat begon vanmorgen al met de veulens. Bijna 50 zijn er gekeurd! Jureren hebben we in alle rubrieken gedaan met een ‘Gelders oog’, dus sterk gelet op het Gelderse type met bijbehorende krachtige en expressieve beweging. Bij de driejarige merries hebben we er zes met veel plezier door kunnen sturen naar de NMK over enkele weken in Ermelo. Vandaag was in onze ogen de Otilde de beste. Een goed gemodelleerde echt Gelderse merrie met sterke verbindingen en een lichtvoetige en naturel manier van bewegen. Schakelen deed ze makkelijk en ze bleef steeds mooi bergop.”

Otilde

Otilde van f/g familie Peters uit Stokkum is van goede komaf. Moeder Barones-Tilde is een volle zus van de goedgekeurde en preferente Gelderse hengst Alexandro P. Hij heeft in de sport ZZ-Zwaar gestart. Barones-Tilde is tevens een volle zus van Nationaal Kampioen Pamtilde. Zij is geboren uit de preferente keurmerrie Itilde (v.Satelliet). In Amerika wordt de kleinzoon van Itilde, Faldo (v.Tango) uitgebracht in de Prix st. George. Twee andere succesvolle kleinzonen zijn het klasse 4, internationale menpaard Ferdinand S (v.Alexandro P) en het ZZ-Licht-dressuurpaard Zack (v.Cabochon).

Otilde (v. Floris BS) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Og3ne

De reservekampioen bij de driejarige merries werd Og3ne, een palominokleurige dochter van Edmundo gefokt en geregistreerd bij Marcel van Bruggen in Varik. Volgens de jury: “Een royaal ontwikkelde en lang gelijnde merrie met een heel aansprekend front. Ze heeft een iets lang en gebogen achterbeen, maar laat in beweging veel actie en een goede buiging in de gewrichten zien.”

Omia Marie

Als derde mocht opstellen Omia Marie, een royaal ontwikkelde dochter van Il Divo uit de preferente stermerrie Roosmarie (v.Elegant). Deze is tevens de moeder van de goedgekeurde hengst Imposant EM en kreeg in 2014 de erepenning van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. “Een royaal ontwikkelde, nog wat jeugdige merrie, die bewoog met veel afdruk en een goede beentechniek. Ze stond er heel scherp voor en mocht daardoor in stap nog iets meer overtuigen.” Als fokker staat te boek W. van Ooijen in Scherpenzeel, maar de bedenker van de combinatie is medefokker en geregistreerde Gerjanne Brand uit Soest.

Odenci

Ook naar de NMK mag de nummer vier: Odenci. Deze bruine dochter van Alexandro P is gefokt bij A.J.G. Mulder in Klarenbeek en staat nu geregistreerd bij M.J. Boswinkel-Nijenhuis in Diepenheim. Haar moeder Dearda is een stermerrie van Manno. In de moederlijn treffen we enkele internationale menpaarden en tevens goede tuigpaarden aan. Nummer vijf werd Olivera van het Rodeland. Een zwarte dochter van Hometown uit sportmerrie Vera (v.Walser). Uit dezelfde moeder komt Elvera van het Rodeland, de dochter van Special D die succesvol wordt uitgebracht in de Lichte Tour.

Onna Dodessa

Hekkensluiter voor wat betreft de NMK-gangers is Onna Dodessa van Heemstate (v.Ferdinand) uit elite sportmerrie Dodessa. Deze dochter van Upperville werd in 2011 Nationaal Kampioen van de driejarige Gelderse merries. In 2017 was haar zoon Monter van Heemstate het beste hengstveulen tijdens de Nationale Dag van het Gelders Paard. De grootmoeder van Onna Dodessa van Heemstate is Odessa (keur, preferent, prestatie, sport v. Ahoy). Onder meer moeder van het Lichte Tour-dressuurpaard Emir (v.Westenwind) en diens volle broer Flügel, die succesvol is in de internationale mensport. De royaal, maar zeer evenredig gebouwde Onna Dodessa van Heemstate is gefokt en staat geregistreerd bij Wemke Staatsen uit Emmer Compascuum.

Nadien MC dagkampioen

De oudere merries hadden deze keer de Dagkampioen onder hun gelederen. Nadien MC liet met haar geweldige optreden alle concurrentie achter zich.

Wim Versteeg: “Dit is een echte Gelderse merrie met een heel mooi front en sterke verbindingen. Ze bleef lopen. Iedere keer opnieuw vertrok ze weer met dezelfde inzet. Ze blijft mooi gesloten van achteruit en met een dragend achterbeen. Ze heeft ook al een goede test afgelegd en dit nemen we natuurlijk ook positief mee.” Nadien M.C. is gefokt en staat geregistreerd bij Ans en Martien van der Spek uit Moerkapelle.

In de strijd om de Dagtitel nam Nadien MC het onder meer op tegen de winnares van de rubriek 4 t/m 7-jarige stermerries. Dat was deze editie Lien. Een royaal ontwikkelde dochter van de aangewezen hengst Well Done uit de elite sportmerrie Happines (v.WV Saron). Deze laatste is tevens de moeder van de KWPN-goedgekeurde Gelderse hengst McKenzy JHL. Lien wordt uitgebracht in de M1-dressuur en heeft het sportpredicaat al op naam staan. Ze is gefokt bij Lieneke Roerdink uit Groenlo en staat geregistreerd bij Nanda van Zadelhoff in Hengelo. Lien viel extra op door haar balans, fijne lichaamsgebruik en mooi techniek in beweging. In haar rubriek mochten zes merries terugkomen voor de tweede ronde en deze mogen alle door naar de NMK.

Veulens: Seppe Rona op kop

De Nationale Dag van het Gelders Paard begon op het KWPN-centrum in Ermelo al om 8.30 uur met de hengstveulens. Stance werd Kampioen bij de merrieveulens en Seppe Rona was het beste hengstveulen. Aan het begin van de middag mochten deze beide nog een keer aantreden en werd Seppe Rona uitgeroepen tot Dagkampioen.

Seppe Rona (v. Jupiler S) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

In de baan als jury stonden Marloes van der Velden, Arie Hamoen en Jan Pen met als aspirant-jurylid Luuk Smetsers. Maar liefst vijf groepen hengstveulens waren aangemeld. Hiervan werden er elf uitgenodigd voor het formeren van de kopgroep. Een zeer mooie en sterke selectie, waarvan er dan ook zeven een doorverwijzing verdienden naar de Nationale Veulenkeuring over twee weken in Ermelo.

Moeder van meerdere kampioenen

Als eerste mocht opstellen Seppe Rona van fokker en geregistreerde Jan Vonk uit Goudriaan. Een zoon van Jupiler S uit Joanne Rona (voorlopig keur v. Alexandro P). Deze merrie werd tijdens de NMK in 2014 zelf Nationaal Veulenkampioen in de richting Gelders Paard en meerdere van haar veulens liepen eerder al bovenaan. Marloes lichtte de plaatsing toe: “De kampioen staat heel goed in het Gelders type, is royaal ontwikkeld en laat daarbij sterke verbindingen zien. Als je iets wilt zeuren dan zou hij een fractie meer lengte mogen hebben. In beweging laat hij steeds een hele goede houding zien en in beweging veel techniek en afdruk, met een achterbeen dat steeds de goede kant opgaat

Tweede bij de hengstveulens

De reservekampioen in deze rubriek is Sam-I-Am, gefokt door Henk Hekkert in Wijhe en geregistreerd bij de in Amerika woonachtige Scot Tolman. Een goed ontwikkeld, lang gelijnd en duidelijk Gelders veulen, wel iets gezonken in het middenstuk, maar dat zich heel goed presenteerde en makkelijk schakelde. Zijn vader is Alexandro P en zijn moeder de bekende kampioenmaker Amanda II (ster, pref v. Farrington). Uit deze merrie hebben meerdere nakomelingen de nationale titel op naam.

Stance showt

Uit vier groepen merrieveulens werden er zes gevraagd voor het formeren van de kopgroep. Uiteindelijk mocht Stance van fokker en geregistreerde Ria Hekkert uit Wijhe opstellen als eerste. Een dubbel succes, want ze is een nakomeling van de eveneens bij de familie Hekkert gefokte Henkie en komt uit stermerrie Distance van Laurentz. De jury omschreef haar als: een zeer goed in het Gelders type staand veulen, correct gebouwd met een mooi front wat veel show maakt in beweging en daarbij veel houding en balans laat zien.

Gelders Goud

De tweede plaats ging naar Subliem ZRTS van Ibsen B uit Jiantha (v.Sander). Zij is gefokt en geregistreerd bij R. Thijssen in Sint Anthonis. “Een veulen dat heel makkelijk draaft met veel lichaamsgebruik en een goede beentechniek”, aldus Marloes. Alle zes voor de kopgroep geplaatste veulens kregen tevens een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring. Rond het middaguur waren er onder stralende weersomstandigheden veel toeschouwers en kon iedereen zijn of haar hart ophalen aan het ‘Gelderse Goud’.

Bron: KWPN