Dag van het Gelders Paard: Selena VB kampioen, Vivian Rona en Vincent vooraan bij veulens

Op de Dag van het Gelders Paard in Ermelo, zowel qua deelname als publieke interesse een sterke keuring, zijn vandaag Vivian Rona (v. Odeer) en Vincent (v. Ojee B) tot kampioen uitgeroepen bij de veulens. Bij de driejarige merries ging het lint naar Selena VB (v. Bloomberger) van fokker Marcel van Bruggen uit Varik. Bij de oudere merries kwam Olivia van de Seleviahoeve (v. Henkie) bovenaan te staan.

De laatste rubriek in Ermelo op de Nationale Dag van het Gelders Paard was de Koninginnerubriek. Voor de finale kwam een mooie en aan elkaar gewaagde collectie in de baan. Als kampioen mocht uiteindelijk het lint omhangen: Selena VB (v. Bloomberg), die met veel kracht en macht door de baan marcheerde en daarmee haar moeder NMK-kampioene Miss Montreal achterna gaat.

Arie Hamoen lichtte deze rubriek toe: “Een lang gelijnde merrie, die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze overtuigde met name in beweging, dat deed ze heel krachtig en met afdruk. Stappen deed ze zuiver, ruim en resoluut en in draf liet ze opvallend veel techniek zien.” Dat laatste is natuurlijk een kwestie van erfelijkheid, want moeder de nationaal kampioen en elite sportmerrie Miss Montreal (v. Edmundo) is ook zo’n bewegingswonder. De dit jaar geboren halfzus van Selena VB, Virginia VB uit Miss Montreal verdiende eerder, in het ochtendprogramma in de rubriek van merrieveulens een derde plaats in de finale en tevens een uitnodiging voor de NVK.

Surprise by Starlight VDW

Reservekampioen in deze rubriek werd Surprise by Starlight VDW (Bellany uit Delight Ludanchelo keur, sport(dr) v. Patijn) van f/g D.H.H. van de Winkel uit Oldeberkoop. Hamoen: “Een mooi en elegant model met een sterke bovenlijn en goede verbindingen. Draven deed ze met veel techniek in de benen en goed gedragen. Haar stap was weliswaar krachtig maar miste iets ruimte ten opzichte van de nummer één.”

Sparkling Foxy

Als derde mocht opstellen Sparkling Foxy (v. Edmundo). Haar moeder is voorlopig keurmerrie Giuliana (v. Tango) van f/g G. Oosterlaken uit Haps. Grootmoeder Wendela (v. Koss) was de volle zus van de goedgekeurde Gelderse hengst Parcival. Ook de goedgekeurde Gelderse hengst Laurentz komt uit deze merrielijn. De stekelharige vosmerrie was volgens Arie niet de meest lang gelijnde in het gezelschap, maar wel goed ontwikkeld en heel elegant. Bewegen deed ze met veel souplesse.

Sirania

De nummer vier in dit gezelschap, was opnieuw een dochter van Edmundo, Siriana. Ze komt uit keurmerrie Diriana van Elegant. De royaal ontwikkelde en lang gelijnde palomino galoppeerde tijdens de stamboekkeuring extra. Ze straalt in alles veel kracht uit, maar mist ten opzichte van de concurrentie even wat jeugd.

Van goede komaf

Als vijfde eindigde Sione van Heemstate van f/g Wemke Staatsen uit Emmer Compascuum. Deze dochter van Kyton komt uit Nationaal Veulenkampioen 2008, de sport stermerrie Dione (v. Sirius). Een lang gelijnde en met haar 1.69m een royaal ontwikkelde merrie. Draven deed ze met een mooie beentechniek. Als je iets zou willen zeggen, zou ze in de bovenlijn even wat mooier kunnen zijn.

Sweetheart

De zesde plaats was voor Sweetheart (Mexpression x Ginus), eveneens een goed ontwikkelde en grootramige merrie. Ze is heel groot en jong en lijkt nog wat kracht te missen, waardoor ze snel te horizontaal gaat lopen. Ze is gefokt en staat geregistreerd bij Cees van Hilten in Zoelen. Medegeregistreerde is Marcel van Bruggen.

Suzella Jane

Hekkensluiter in deze sterke rubriek was vandaag Suzella Jane, uit de bekende Jane-stam van Van Malestein uit Voorthuizen. De chique en elegante zwartbruine merrie van f/g L. Bom-Hoekerswever uit Vriezenveen zou even meer een Gelderse opdruk mogen hebben. Uit dezelfde merrielijn werd vandaag Vievella Jane vierde in de finale van de merrieveulens en verdiende daarmee een uitnodiging voor de NVK. Haar moeder, de ster sportmerrie Cendy-Jane is middels voorlopig keurmerrie Krystella Jane (v. Floris BS) de grootmoeder van Suzella Jane (v. Mandienio WL). Uit dezelfde merrielijn komt onder meer het internationale menpaard, de elite sportmerrie Dandy Jane (v. Special D), die onlangs met Larissa Jansma voor de derde keer op rij Nederlands Kampioen in het samengesteld mennen werd.

Gelders type heel belangrijk

Luuk Smetsers sloot af: “Het was een gemoedelijke en gezellige dag met mooie volle rubrieken. De afgelopen twee jaar waren we wat verwend voor wat betreft de kwaliteit van de veulens. De top was uiteraard heel goed, maar in de breedte was het iets meer zoeken. De driejarige merries vormden over de hele linie een sterke groep met een fijne kampioen. We vaardigen er met veel vertrouwen zeven af naar de Nationale Merriekeuring. We hebben overigens dit jaar echt gelet op het duidelijke Gelderse type, soms moet je dan op andere onderdelen iets toegeven.”

Vivian Rona kampioen merrieveulens

De merrieveulens waren het eerste aan de beurt op de Dag van het Gelders Paard. Hierin mocht als waardig kampioen opstellen, de fantastisch marcherende Vivian Rona (Odeer x Alexandro P).

Vivian Rona (v. Odeer) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

De jury bestond deze editie uit Marloes van der Velden, Arie Hamoen en Luuk Smetsers. Maar liefst zestien merrieveulens werden gepresenteerd. Hiervan werden er zeven uitgenodigd voor het formeren van de kopgroep. Vijf daarvan verdienden tevens een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring over enkele weken in Ermelo. Luuk Smetsers lichtte de veulens toe. “De nummer één is royaal ontwikkeld en staat goed in het Gelders type. Deze Vivian Rona beschikt over een lange hals en een mooie bovenlijn. Voor haar expressieve draf heeft ze geen snelheid nodig. Ze laat steeds veel afdruk zien en een mooie houding.” In de moederlijn meerdere internationale menpaarden alsmede het Zware Tour-paard Gracieus.

Reservekampioen ook van Odeer

Reservekampioen werd eveneens een dochter van Odeer, deze Victory komt uit sportmerrie Jannet (v. WV Saron) van f/g Naaw van Kuijk uit Wilbertoord. Luuk omschreef haar als een goed bespierd Gelders veulen. In draf liet ze een mooi silhouet zien en veel afdruk in het achterbeen. Ze beschikt tevens over een goede galop. Ten opzichte van de kampioen miste ze even wat rek.

De derde plaats was voor Virginia VB (v. One Million) uit meervoudig nationaal kampioens- en elite sportmerrrie Miss Montreal (v. Edmundo) van f/g Marcel van Bruggen. Een royaal ontwikkeld veulen met een lang doorlopende schoft. Ze beschikt over een expressief voorbeen en veel souplesse. In haar achterbeen zou ze soms iets meer kracht mogen tonen.

Vijf naar NMK

Als vierde mocht opstellen Vievella Jane, ook weer een merrieveulen uit een bekende merrielijn, namelijk de Jane-stam van Jan van Malestein uit Voorthuizen. Vievella Jane is een dochter van Kyton uit ster sport-merrie Cendy-Jane (v. Ulndro) van f/g L. Bom-Hoekerswever uit Vriezenveen. Een goed ontwikkeld veulen met een Gelderse opdruk. Een fraaie voorkant en een goede beentechniek. Galopperen deed ze heel functioneel.

Vijfde en laatste voor de NMK geselecteerde merrieveulen was Vinesse RTS, een dochter van Alexandro P uit Jiantha (v. Sander) van f/g R. Thijssen uit Sint Anthonis. Het jongste veulen van het gezelschap, dus was de ontwikkeling wat lastiger in te schatten. Ze staat wel heel goed in het Gelders type, maakte zich groter in beweging. Ze liet veel tact zien in beweging en maakte ook veel houding. Daarbij kon ze ook nog extra galopperen.

Goudblonde Vincent kampioen bij hengstveulens

Na de merrieveulens waren de hengstveulens aan de beurt. Vijf fraaie veulens werden uitgenodigd voor de finale. Hierin zag, kwam en overwon de extra optredende, goudblonde Vincent. Zijn eerste plaats op de deelnemerslijst bleek dus van voorspellende waarde.

Vincent (v. Ojee B) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Vincent is een zoon van Ojee-B en zijn moeder is stermerrie Misty-Rose.B (v. Fantijn). Hij is gefokt bij grootvader en kleinzoon, Gerrit en Siebe te Bokkel in Eerbeek. Hij staat voor nu geregistreerd bij Siebe in Ede. Luuk Smetsers lichtte Vincent toe: “Dit veulen staat heel goed in het Gelderse type. Hij beschikt over een stoere voorhand en heeft een goede rug erin, met bespierde lendenen. Draven doet hij met een fijne beentechniek. In galop toont hij afdruk en balans.” In de merrielijn komen we enkele fijne concourspaarden tegen, alsmede een internationaal menpaard.

Drie naar de NMK

Als nummer twee mocht opstellen Vancouver VB (v. Odin) uit stermerrie Guwalda Air (v. Vaandrager) van f/g Marcel van Bruggen uit Varik. Smetsers: “Een lang gelijnd veulen, dat zich met name in beweging enorm opwaardeerde. Stappen deed hij ruim en actief en in draf toonde hij veel voorkomen. Met een opvallend mooi heffing in die knie.”

De derde plaats was voor Vicaris, een zoon van Matiz uit de preferente stermerrie Diana.R (v. Elegant) van f/g Harm Bruil uit De Heurne. “Een voldoende ontwikkeld en scherp gemodelleerd veulen met een goede schoft erin. Stappen deed hij heel fijn en in draf toonde hij veel mechaniek en afdruk in de benen.” In de moederlijn komen we meerdere internationale sportpaarden tegen, waaronder de Grand Prix-dressuurpaarden Moedwil (v. Goodwill) en Attack (v. Prestige VDL), de Grand Prix-springpaarden Marlou (v. Jus de Pomme), Jamiro (G Ramiro Z) en Leo (v. Goodtimes) en eventing CCI3* Carin (v. Indoctro).

Deze drie veulens kregen tevens een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring.

Olivia van de Selevia Hoeve kampioen oudere merries

Bij de vier tot en met zevenjarige merries werden er drie uitverkoren voor de NMK. Olivia van de Selevia Hoeve (Henkie x Gribaldi) kwam aan kop te staan op de Dag van het Gelders Paard.

Luuk Smetsers lichtte toe: “Deze merrie was vandaag het meest compleet voor wat betreft Gelders type en beweging. Een merrie met rek in haar lichaam, die in stap overtuigde door ruimte en takt. In de draf toonde ze een mooie techniek en bracht haar achterbeen echt onder. Tevens toonde ze daarbij veel lichaamsgebruik.”

Olivia van de Selevia Hoeve is een dochter van Henkie en komt uit Aimee van de Selevia Hoeve (v. Gribaldi). Ze is gefokt en staat geregistreerd bij A. van de Broek in Werkendam.

Iets inleveren

Als tweede werd geplaatst elitemerrie Pippa Dodessa van Heemstate (v. Ferdinand) uit Dodessa, de preferente elite sportmerrie van Upperville, die in 2011 zowel kampioen van de driejarige merries werd op de Nationale Dag van het Gelders Paard als tijdens de NMK. Smetsers omschreef Pippa Dodessa van Heemstate als volgt: “In beweging overtuigde deze merrie. Ze trad echt op en liet daarbij veel techniek in de benen zien. Ten opzichte van de nummer één stond ze even iets minder in het Gelderse type.”

De derde plaats was voor Odenci, de merrie met het meest Gelderse model, met veel body en front. In beweging moest zij ten opzichte van de andere twee iets inleveren op lossigheid en lichaamsgebruik. Wel een hele mooie dochter van Alexandro P. Haar moeder is de preferente stermerrie Dearda (v. Manno). Ze is gefokt door A.J.G. Mulder uit Klarenbeek en staat geregistreerd bij M.J. Boswinkel-Nijenhuis in Diepenheim. In de moederlijn komen we meerdere internationale menpaarden tegen.

Bron: KWPN