Daily Diamond topleverancier op tweede dressuurdag eerste bezichtiging

De tweede dressuurdag van de eerste bezichtiging voor de KWPN Hengstenkeuring leverde 22 doorverwezen hengsten op. Daily Diamond (Daily Deal x Fürst Heinrich) was vandaag topleverancier, vijf van zijn zonen ontvingen een uitnodiging voor de tweede bezichtiging.

In totaal kwamen er veertien zonen van Daily Diamond in de ring. “Qua type en voorkomen was het een wat wisselende collectie en we hebben vijf zonen kunnen selecteren die ons konden overtuigen met hun bewegingsvorm, met daarin ruim voldoende lichaamsgebruik”, vertelt Marian Dorresteijn, die door het uitvallen van Bert Rutten nu tijdelijk voorzitter is. Van de Grand Prix-hengst Desperado kregen drie zonen een uitnodiging voor Den Bosch. “Over het algemeen zijn dit paarden met een mooi front, langgelijnd model en drie goede basisgangen.”

Lijn van dag één doorgetrokken

“We hebben geprobeerd de lijn van gisteren door te trekken en zijn heel tevreden over de hengsten die we hebben kunnen selecteren”, vervolgt Dorresteijn. “We hebben een paar aparte, moderne hengsten kunnen uitnodigen voor de tweede bezichtiging. Hengsten die langgelijnd zijn, goed naar boven gebouwd zijn en de juiste manier van bewegen lieten zien. En daarnaast hebben we ook een aantal hengsten met een laag bloedverwantschap aan de KWPN-populatie kunnen uitnodigen voor de volgende ronde.”

Overzichtspagina.