Dallas VDL en Tobago Z bij het KWPN erkend

Het Algemeen Bestuur heeft de voordracht van de hengstenkeuringscommissie om de Grand Prix-springhengsten Dallas VDL (Douglas x Heartbreaker) en Scuderia 1918 Tobago Z (Tangelo van de Zuuthoeve x Mr. Blue) te erkennen geformaliseerd. De twaalfjarige Dallas VDL wordt door Jur Vrieling in de sport uitgebracht. De eveneens twaalfjarige Tobago Z is onder Daniel Deusser één van de meest succesvolle springpaarden van dit moment.

Onder Vrieling werd Dallas VDL onder andere vijfde in de Grote Prijs in Oldenburg, tweede in het 1,50m op CHIO Aken, vierde in de Wereldbekerwedstrijd in Leszno en winnaar van de puissance in Oslo. Zijn moeder Wonder A.S. bracht ook de KWPN-goedgekeurde verrichtingstopper Grand Slam VDL (v. Cardento), die onder Alex David Gill internationaal op 1,50m-niveau springt en de internationale springpaarden Calexio VDL (v. Cardento) en Nicolas van het Bevrijdthof (v. Douglas). Dallas VDL bracht reeds al twee KWPN-goedgekeurde zonen: Irvington VDL en Kallas.

Tobago Z

Met Daniel Deusser in het zadel won Tobago Z de Wereldbekerwedstrijd in Bordeaux en werd het afgelopen jaar daarnaast tweede in de Rolex Grote Prijs van CHIO Aken, derde in de Wereldbekerwedstrijd in Amsterdam, vierde in de Grote Prijs op Indoor Brabant en derde in de Grote Prijs in Dinard. Ook de moeder van Tobago Z sprong op internationaal niveau.

Beide hengsten voldoen aan de KWPN-criteria wat betreft de röntgenfoto’s en zijn geen WFFS-drager.

Bron: KWPN