Dallas VDL, Insider VDL en Karaldo VDL leveren NMK-merries uit Groningen

Op de stamboekkeuring voor springmerries vandaag in het Groningse Appingedam zijn dochters van Dallas VDL, Insider VDL en Karaldo VDL uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring. Deze drie merries nemen het in Tolbert op 22 juli nog een keer tegen elkaar op om de provinciale titel.

Van de 17 springmerries werden er 13 ster. Negen daarvan deden dat met 80 of 85 punten voor het vrij springen.

Drie NMK-merries

Drie merries behaalden 80 punten voor exterieur en 85 voor het vrij springen, waarmee ze stuk voor stuk een uitnodiging kregen voor de NMK. Allereerst Orilja (Dallas VDL uit Rilja ster sport-spr pref prest van Laroche) van fokker J. Aalders uit Niebert. “Deze merrie is goed ontwikkeld, aansprekend en staat goed in het rechthoeksmodel. In galop is ze lichtvoetig en ze springt met veel overzicht, een grote mate van voorzichtigheid en veel atletisch vermogen”, licht inspecteur Wim Versteeg toe.

Orilja (v. Dallas VDL) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Hazenberg

Ook Anne Jan Hazenberg zal weer met een eigen fokproduct aanwezig zijn in Ermelo. Zijn Insider VDL-dochter Opyrusa H (Hipyrusa keur IBOP-spr van Baltic VDL) verdiende ook 80/85. “Dit is een aansprekende, goed ontwikkelde merrie met jeugd- en bloeduitstraling. Ze galoppeert lichtvoetig en toont zich heel voorzichtig bij het springen. Ook toont ze snelle reflexen, een goede techniek en daarbij laat ze zien over veel vermogen te beschikken.”

Opyrusa H (v. Insider VDL) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Oventa Kieni

De derde merrie met 80/85 is Oventa Kieni (Karaldo VDL uit Eventum Kieni D-OC van Vleut) van fokker Siem van der Vis uit Groningen. “Dit is een aansprekende, sterk gemodelleerde merrie met goede bespiering. Ze galoppeert met veel balans en afdruk, springt met snelle reflexen en veel afdruk. Achter maakte ze de sprong telkens goed af, daarbij toont ze over veel vermogen en een goede techniek te beschikken.” Ook deze merrie wordt terugverwacht op zowel de presentatie van de NMK-merries in Tolbert op 22 juli, waar tevens de kampioen verkozen wordt, en de NMK.

Complete merries

Tweemaal 80 punten verdiende de met goede balans galopperende Cas Hope-dochter Olin (uit Exellent stb van Lexicon) van fokker G.F. Bos-Evenhuis uit Godlinze. “Ze is goed ontwikkeld, heeft een aansprekend model en zou iets meer in het rechthoeksmodel kunnen staan. Deze merrie galoppeert met gemak en goede balans. Ze was wat gehaast bij het springen maar bouwde positief op en toont ruim voldoende tot veel vermogen.”

Ook de Cornet Obolensky-dochter Orosa R.M. (uit Vurosa ster prest van Voltaire), die uit een goede sportstam komt en gefokt is door R. Mulder uit Houwerzijl, verdiende het sterpredicaat met mooie punten. Deze goed gemodelleerde en goed ontwikkelde merrie van 1.71m behaalde 80/80, met 80 punten voor zowel galop, reflexen als vermogen. Moeder Vurosa bracht in combinatie met Verdi al het internationale 1.60m-springpaard Buddy Holly.

Bron: KWPN