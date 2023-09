Data KWPN hengstencompetitie 2023/2024 bekend

Het KWPN heeft de data van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur, de Blom Hengstencompetitie Springen en de Hengstencompetitie Gelders paard bekend gemaakt. De eerste competitiewedstrijd is op maandag 13 november. Dan komen in Kronenberg de dressuur- en de Gelderse hengsten in de baan.

Op dinsdag 14 november zijn de springhengsten aan zet. Het seizoen vervolgt voor de dressuur- en Gelderse hengsten in Ermelo en Groningen, de springhengsten gaan via Vragender (Jumping de Achterhoek) naar Groningen. Na drie competitiewedstrijden wordt de finale verreden op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch.

Overzicht data hengstencompetities

Maandag 13 november 2023, Equestrian Centre De Peelbergen, Kronenberg: Dressuur / Gelders paard

Dinsdag 14 november 2023, Equestrian Centre De Peelbergen, Kronenberg: Springen

Woensdag 29 november 2023, Jumping de Achterhoek, Vragender: Springen

Vrijdag 8 december 2023, NHC – Willem-Alexanderhal, Ermelo: Dressuur / Gelders paard

Dinsdag 2 januari 2024, IICHG, Groningen: Dressuur/ Gelders paard / springen

Donderdag 1 februari 2024: Finale KWPN Stallion Show, Den Bosch: Dressuur/ Gelders paard / springen

