Data KWPN Hengstencompetities 2025/2026 bekend

Het seizoen van de hengstencompetities gaat binnenkort weer van start. Fokkers kunnen de jonge KWPN-hengsten live in actie zien tijdens de Anemone Horse Trucks Hengstencompetities Dressuur en de Blom Hengstencompetities Springen. De data en locaties voor het seizoen 2025/2026 zijn inmiddels bekend.

De dressuur- en Gelderse hengsten starten het seizoen op maandag 10 november in Kronenberg, gevolgd door de springhengsten op dinsdag 11 november. Daarna zetten de competities zich voort in IJsselmuiden en worden begin volgend jaar afgesloten in Groningen. Na drie wedstrijden vinden de finales plaats op de KWPN Hengstenkeuring 2026.

Data dressuur- en Gelderse hengsten

Maandag 10 november 2025: Kronenberg

Zaterdag 20 december 2025: IJsselmuiden

Dinsdag 6 januari 2026: IICH Groningen

Data springhengsten

Dinsdag 11 november 2025: Kronenberg

Dinsdag 9 december 2025: IJsselmuiden

Dinsdag 6 januari 2026: IICH Groningen

Hengstencompetitie verplichting en deelname

Hengsten die als driejarige worden goedgekeurd, zijn verplicht om als vier- en vijfjarige deel te nemen aan de hengstencompetitie. Voor oudere goedgekeurde hengsten geldt deze verplichting voor het lopende en het daaropvolgende jaar. Alleen hengsten die aan alle drie de competitiewedstrijden hebben deelgenomen, mogen meedoen aan de finales op de KWPN Hengstenkeuring. Hengsten die eerder al aan hun verplichting hebben voldaan, mogen meedoen voor de dagprijzen, maar worden niet opgenomen in het eindklassement.

Bron: KWPN/Bew. Horses.nl