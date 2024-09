Data KWPN Hengstencompetities bekend: tweede competitie springen naar IJsselmuiden

Het najaar staat voor de deur en dat betekent dat de tijd van de hengstencompetities er weer aankomt. De Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur, de Blom Hengstencompetitie en de Hengstencompetitie Gelders Paard bieden fokkers de unieke mogelijkheid om jonge KWPN-hengsten in actie te zien. De data en locatie voor de competitiewedstrijden zijn inmiddels bekend.

Op maandag 18 november wordt er afgetrapt met de dressuur- en Gelderse hengsten in Kronenberg, een dag later zijn de springhengsten aan de beurt. Het seizoen wordt voor de dressuur- en Gelderse hengsten vervolgd in Ermelo en Groningen. De springhengsten laten zich in Ijselmuiden en vervolgens ook in Groningen zien.

Na drie competitiewedstrijden worden de finales van de hengstencompetities verreden tijdens de KWPN Stallion Show 2025.

Overzicht data hengstencompetities

Datum Locatie Plaats Fokrichting Maandag 18 november 2024 Equestrian Centre De Peelbergen Kronenberg Dressuur/Gelders paard Dinsdag 19 november 2024 Equestrian Centre De Peelbergen Kronenberg Springen Vrijdag 6 december 2024 NHC – Willem-Alexanderhal Ermelo Dressuur/Gelders paard Dinsdag 10 december 2024 Deltaruiters IJsselmuiden Springen Maandag 6 januari 2025 IICHG Groningen Dressuur/Gelders paard/springen

Bron: KWPN