Data KWPN verrichtingsonderzoek tuigpaarden bekend

Op dinsdag 14 september staat de eerste keer voorrijden voor de tuigpaardhengsten op het programma. Vanaf 13.00 uur worden de hengsten in tuig gepresenteerd, waarna de hengsten die zijn aangemeld voor de herkansing in tuig in de ring komen op het KWPN-centrum in Ermelo.

De aanlevering voor het verrichtingsonderzoek vindt plaats op maandag 11 oktober. De aangewezen hengsten worden door hun eigen rijder voorgesteld in tuig, waarbij de hengstenkeuringscommissie bekijkt of zij trainbaar zijn. Is dit het geval en geeft ook de veterinair groen licht, dan kunnen zij beginnen aan hun onderzoek van 20 dagen.

Overzicht

Dinsdag 14 september: eerste keer voorrijden en herkansing in tuig (13.00 uur)

Maandag 27 september: tweede keer voorrijden (13.00 uur)

Maandag 11 oktober: aanlevering hengsten verrichtingsonderzoek (’s middags)

Donderdag 21 oktober: beoordeling tuigpaardhengsten (13.00 uur)

Zaterdag 30 oktober: eindexamen tuigpaardhengsten (13.00 uur)

Bron: KWPN