De HK-commissies, inspecteur en bezoekers over de KWPN keuring 2023

De Australische website The Horse Magazine sprak op de KWPN Hengstenkeuring met bijna de hele hengstenkeuringscommissie dressuur (Bert Rutten, Johan Hamminga, aspirant-lid Sönke Rothenberger), inspecteur Floor Dröge en de Duitser Jens Meyer over keuring 2023 voor dressuurhengsten. Over de springhengsten komen onder andere Cor Loeffen, de Fransman Arnaud Evain en Egbert Schep aan het woord op de Australische site.