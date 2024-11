De keuring en de zadelpresentatie: soms een wereld van verschil

Op de tweede zadelpresentatie voor dressuurhengsten verschenen vorige week woensdag zestien driejarige hengsten (cat.nr. 518 v. Taurus werd op het laatste moment afgemeld). Paardenkrantredacteur Rick Helmink was in Ermelo, bekeek de hengsten en stelde (eens te meer) vast dat de presentatie op de keuring en de presentatie onder het zadel hier en daar grote verschillen laten zien. Op één punt niet: hengsten die op de keuring al met veel gelatenheid door de baan gingen, laten zich in bijna alle gevallen ook fijn rijden.