Derde bezichtiging vervalt op KWPN Hengstenkeuring

Het KWPN slaat spijkers met koppen. Niet alleen zijn er voortaan geen kampioenshengsten meer op de KWPN Hengstenkeuring en wordt longeren toegevoegd aan de selectie bij dressuurhengsten, maar de derde bezichtiging is ook verleden tijd.

De derde bezichtiging was de laatste jaren al een formaliteit. In de jaren daarvoor gingen hengsten er in de derde bezichtiging nog wel eens uit omdat de afstamming de jury onvoldoende had overtuigd, maar de hengstenkeuringscommissie kreeg vorig jaar al de opdracht om eerder in het selectietraject al afscheid te nemen van die hengsten. Daarmee verloor de derde bezichtiging haar functie en nu is de derde ronde in Den Bosch dus ook verdwenen.

Nog meer veranderingen

Het KWPN maakt binnenkort waarschijnlijk nog meer veranderingen bekend. “Enkele veranderingen zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Ledenraad, die op woensdag 23 oktober a.s. bijeenkomt”, schrijft het stamboek.

