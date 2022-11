Dertien hengsten dubbel foutloos in klasse L

Bij Peelbergen Equestrian Centre sloten de vierjarige hengsten de Blom hengstencompetitie vanavond af. Dertien hengsten bleven in beide omlopen foutloos, daaronder zes KWPN-goedgekeurde hengsten.

Louis Konickx had een mooi parcours gebouwd voor de jongste generatie hengsten. In totaal bleven 13 combinaties in beide omlopen foutloos, maar er was ook een aantal kwaliteitsvolle hengsten die zonder nulresultaat toch hebben kunnen overtuigen vandaag.

Dubbel foutloos

Zes KWPN-goedgekeurde hengsten bleven dubbel foutloos. Dat zijn:

Nouri W VDL (Cohinoor VDL uit Cuba Libre W Z elite IBOP-spr D-OC van Carrera VDL, f/g K.J. van Weperen) onder Cristel Kalf

Napardi (Apardi uit Zahna ster sport-spr pref prest van Cornet Obolensky, fokkers Stal Bles en L. Dutkun) onder Robert Puck

Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker uit Ialba VDL elite IBOP-spr PROK van Arezzo VDL, f/g VDL Stud) onder Hessel Hoekstra

Next In Line (Jukebox uit Umosa elite pref prest PROK van Cavalier, f/g Arjan Roosjen) onder Sonja Vlaar

Newmarket VM (Chacoon Blue uit Nouvelle Star Z van Numero Uno, fokker P.J. van Montfort) onder Kars Bonhof

Neymar VDL (Thunder van de Zuuthoeve uit Darco’s Rose van Darco, f/g VDL Stud) onder Suzanne Tepper

Daarnaast bleven onderstaande hengsten in beide omlopen foutloos:

Newton E (Toulon uit Timette van Hinault fokker P. Van Eik, geregistreerde Stal Brouwer) onder Aniek Diks

FS King Karl (Karajan uit FS Diarvola van Diar Noir, f/g Josef & Christine Wilbers) onder Anika Kuhn

Lyjano (Lyanero uit Wiloma III van Goodtimes, fokker M. Lennsen, geregistreerde Gestüt Gut Neuenhof) onder Anika Kuhn

Stitch de Muze (Mosito van het Hellehof uit Oilily de Muze van Vido d’Arsouilles) onder Age Flapper

Never Lose (Lector van den Bisschop uit Watch Me v/d Wolfsakker van Tolano van ’t Riethof, fokker B.J.L. van der Kloet, geregistreerde H.C. Verhagen) onder Marco Sas

Catoki Junior (Catoki uit Betty Balou van Balou du Rouet Z, fokker Hedrik Hüsker, geregistreerde Viktor Nyiri) onder Marcel Beukers

Dominelli Z (Dominator 2000 Z uit Liza Minelli van Fortinbras f/g Gestüt Erlenhof Rothenberger) onder Anika Kuhn

Afwezige KWPN-hengsten

Uit deze N-jaargang waren meerdere bij het KWPN goedgekeurde hengsten afwezig. Dat zijn Nottingham VDL (v. Arezzo VDL), Nebraska VDL (v. Baltic VDL), Nickelson VDL (v. Cohinoor VDL), Nearco Merelsnest VDL (v. Diamant de Semilly), No Mercy (v. Cape Coral RBF Z), Nostradamus ES (v. Quabri de L’Isle) en Nixon du Park (v. Nixon van ’t Meulenhof).

Net thuis uit Ermelo

Daarnaast waren ook New Star (v. El Barone 111 Z) en No Jokes ACM (v. Untouchable) afwezig maar dat is te verklaren. Deze twee vierjarige hengsten sloten gisteren hun KWPN verrichtingsonderzoek in Ermelo af.

Bron: KWPN/Horses.nl