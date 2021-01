Dertien springmerries en zes dressuurmerries geslaagd bij EPTM-examen

Het KWPN is ondanks de coronabeperkingen toch in staat om aanlegtesten te houden. Vandaag doorliepen twintig merries hun EPTM-examen op het KWPN-centrum in Ermelo. Naast dertien springmerries slaagden zes dressuurmerries voor het examen.

Marcel Beukers blikt tevreden terug: ”We hadden een goede groep. We zijn begonnen met 33 paarden, waarvan er uiteindelijk twintig examen hebben gedaan. Met vijf springpaarden die 80 punten of meer scoorden en ook nog twee dressuurpaarden boven de 80, zijn we heel tevreden.”

Veel overzicht

De hoogste punten van het examen waren voor de Singular La Silla-dochter Lindesnes, deze merrie kreeg louter het cijfer 8,5 en scoorde dus een puntentotaal van 85. Beukers: ”Dit was nog een wat jeugdige merrie, maar wel een paard dat met heel veel reflexen sprong. Ze heeft veel overzicht en maakte de sprong achter altijd goed af.”

Melody elite verklaard

Etoulon VDL-dochter Melody scoorde 82,5 punten. ”Dit is een mooi, langgelijnd paard dat met veel reflexen sprong. Ze maakt de sprong achter goed af en toonde veel atletisch vermogen. Naast een 8,5 voor haar reflexen en vermogen, gaven we dat cijfer ook voor rijdbaarheid en aanleg. Het is een hele complete merrie die ook 80 punten voor exterieur kreeg en direct elite werd.”

81 punten voor Grand Slam VDL-dochter

Grand Slam VDL-dochter Moi Vivi JR (v. Ciao Vivi JR) kreeg 81 punten van de jury. Voor haar instelling, rijdbaarheid en reflexen scoorde zij een 8,5. ”Deze merrie sprong met veel afdruk en liet zich fijn rijden. Daarbij heeft ze zich door de test heen zeer goed ontwikkeld.”

9 voor reflexen

Twee springpaarden kregen 80,5 punten, de eerste is Montserrat P (v. Grandorado TN). Deze merrie scoorde een 9 voor haar reflexen. ”Dit is een NMK-merrie die met heel veel reflexen sprong. Ze was soms nog wat gespannen en zou dan iets meer souplesse kunnen tonen, maar ze sprong goed en kreeg voor alle overige springonderdelen een 8.”

Veel vermogen

Ook Key Star SIH (v. E-Star) scoorde 80,5. ”Deze merrie toonde veel vermogen, daarvoor kreeg ze een 8,5. Ze zou soms nog iets meer met de schoft omhoog kunnen springen, maar ze maakte achter de sprong heel goed af.”

Meeste punten voor Toto Jr-dochter

Naast deze springpaarden, scoorden ook twee dressuurmerries boven de 80 punten. De hoogste score was voor GLOCK’s Toto Jr-dochter Merle Quina TF. Zij had een puntentotaal van 81. ”Deze merrie zou nog iets langer gelijnd kunnen zijn, maar ze viel op met haar fijne rijdbaarheid. Ze is heel rittig, daarnaast stapt ze goed en ook in draf heeft ze veel techniek en activiteit.”

80 voor Johnson-dochter

Voor Johnson-dochter Mon Ami waren er exact 80 punten. ”Dit is een heel fijn paard, dat al voorlopig keur was en na deze EPTM dus keur werd verklaard. Ze kreeg voor de stap een 7,5, die zou nog iets meer ruimte kunnen hebben. De draf toonde veel souplesse en kreeg een 8,5. Verder scoorde deze merrie louter 8’en, dat bracht haar puntentotaal op exact 80.”

