Desperado keur verklaard

De door familie Andeweg gefokte Desperado (v. Vivaldi) werd vanavond op de KWPN Hengstenkeuring keur verklaard. De zwarte hengst van Andeweg en Ad Valk is sinds kort de top-10 (plaats 9) van de HorseTelex Results Ranking voor jonge dressuurverervers te vinden (plaats 9), hij heeft al 21 kinderen die op FEI-niveau lopen. Zelf presteert hij al jarenlang op het hoogste niveau met Emmelie Scholtens en vanavond liet hij zien weer op weg terug te zijn naar de ring.

Op de KWPN Hengstenkeuring 2011 wordt Desperado samen drie andere Vivaldi-zonen aangewezen, daarvan mogen er twee naar de kampioensring. Dude (mv. Havidoff), die de eindstreep van het verrichtingsonderzoek nooit haalt, wordt reservekampioen en Desperado (mv. Havidoff) 4e.

Verrichtingstopper

In het najaar van 2011 wordt Desperado verrichtingstopper met 89,5 punten. Met onder andere 9’s voor stap, souplesse, rijdbaarheid & bewerkbaarheid en aanleg als dressuurpaard en een 9,5 voor de galop.

Voor een KWPN-goedgekeurde hengst gaat het in het daaropvolgende jaar verder met de presentatie van de nieuwe jaargang in Den Bosch en vervolgens in het najaar de hengstencompetitie. Daaraan begint Dream Boy sterk door met Gerdine Marée de eerste wedstrijd van de competitie in de klasse L te winnen, maar in de tweede en derde competitiewedstrijd wint Desperado.

Het wordt nog even spannend omdat Dream Boy ook de vierde wedstrijd wint, maar uiteindelijk staat toch Desperado bovenaan in Den Bosch. Ook in 2013 wordt de hengstencompetitie gewonnen door Desperado, Dream Boy wordt dan 4e.

Dat succes zorgde voor behoorlijk wat nakomelingen: in totaal zijn er tot op heden 1284 nakomelingen van Desperado geregistreerd bij het KWPN.

Sport

In de sport presteerde Desperado ook verdienstelijk onder Emmelie Scholtens (en hij is nog niet met pensioen). In 2018 debuteerde de hengst met Scholtens in de Grand Prix en ondertussen liep hij vijftien internationale concoursen. In 2019 liep hij op het Europees Kampioenschap in Rotterdam en droeg daar bij aan teamzilver. Zijn laatste proef liep hij op Jumping Amsterdam 2023 en nu wordt hij door Emmelie Scholtens weer voorbereid op zijn comeback.

Nafok

Ondertussen lopen al vijf nakomelingen van Desperado (diens oudste nakomelingen net elf zijn) in de Grand Prix, waaronder de goedgekeurde hengst Dettori. Daar komen nog eens 34 nakomelingen in de Lichte Tour bij. In het afgelopen jaar waren er 21 Desperado’s actief in de internationale sport.

