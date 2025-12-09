Deze week… Najaarsonderzoek voor driejarigen bevalt goed, 23 hengsten ingeschreven

Sinds dit jaar is er geen KWPN-voorjaarsonderzoek meer voor driejarige hengsten. En dat bevalt het KWPN goed: afgelopen zaterdag werden in totaal 23 hengsten ingeschreven na de 21-daagse test. Twaalf springhengsten en elf dressuurhengsten. Daarvan acht driejarige springhengsten en negen gefokt in de dressuurrichting.

Rick Helmink Door

Het verdwijnen van het voorjaarsonderzoek heeft er in het eerste jaar in ieder geval voor gezorgd dat er minder hengsten zijn ingeschreven in het stamboek. In de afgelopen jaren (2021-2024) werden elk jaar tussen de veertig en 46 spring- en dressuurhengsten ingeschreven in het stamboek, daarvan tussen de dertig en 35 driejarigen. Dit jaar zijn er in totaal dertig hengsten ingeschreven, waarvan zeventien driejarigen.

Al met al – vergeleken met andere onderzoeken – weinig uitval. Dat heeft volgens de dressuurcommissie te maken met het feit dat de driejarige hengsten nu wat meer tijd hebben. “Er zijn verschillende factoren die meespelen. We hebben in het voortraject met drie keer voorrijden al behoorlijk geselecteerd, maar we merken ook dat we de driejarigen nu echt kunnen testen. Je moet nog steeds geen pech onderweg hebben, maar dat hebben we gelukkig niet gehad.”

Vijf van zeven premiehengsten ingeschreven tot vreugde van de commissie

De rijdbaarheid van de hengsten, dat is volgens de commissie de grote plus van de dressuurjaargang 2025. “Ik heb daarover wel een mooie anekdote. Ik sprak na de eerste training van het onderzoek met de amazones, die alle drie vier paarden hadden gekregen. Lisanne (der Nederlanden, red.) zei: ‘Ik heb allemaal fijne paarden.’ Edith (Chardon, red.) zei: ‘Ik ook.’ En Anouk (Slabbers, red.) kwam er achteraan: ‘Ik ook!’ Ik denk dat dat tekenend is voor deze jaargang”, zegt Johan Hamminga, die zes jaar als commissielid het verrichtingsonderzoek begeleidde als trainer en nu afzwaait (in verband met het bereiken van de maximale leeftijd).

Het afgelopen jaar was intern bij het KWPN behoorlijk wat te doen over de dressuurcommissie en vooral de in de persconferentie op de KWPN Hengstenkeuring gedane uitspraken, waarin Johan Hamminga prat voor de premiekeuzes van de commissie ging staan. Volgens Hamminga staken de kampioen (So Unique STH) en de reservekampioen (Everglow Gold) enorm boven de rest uit en dat had iedereen met verstand van een paard kunnen zien. Op de vraag of deze twee na dit onderzoek nog steeds de favorieten van de commissie zijn, antwoordt Hamminga: “Ja, maar er hebben zich er een paar bijgevoegd.”

Plezier in werk voorop bij nieuwe jaargang springhengsten

Het KWPN-hengstenbestand is zaterdag na het verrichtingsonderzoek uitgebreid met twaalf springhengsten, waaronder acht driejarigen en vier vierjarigen. “Ik denk dat we over de hele linie genomen een sterke groep hebben, waarbij we heel scherp hebben geselecteerd op het atletische vermogen. Hengsten die van zichzelf veel go hebben en plezier hebben in het springen. Dat is waar we naartoe moeten en daar ligt de toekomst van de springsport”, aldus juryvoorzitter Wout-Jan van der Schans, die op het examen de commissie vormde met Bart Henstra en Arie Hamoen. Laatstgenoemde verving het afwezige commissielid Eric van der Vleuten.

Lees alles over het KWPN najaarsonderzoek 2025 in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar 5,75 euro. Ook dit jaar hebben we weer een hegstenkeuringsaanbieding, voor 45,95 euro lees je drie maanden digitaal de Paardenkrant en volg je het hele hengstenkeuringsseizoen in binnen- en buitenland.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Ongemak bij schorsing Cor van Dijk: ‘Er wordt met twee maten gemeten’

Al voorafgaand aan de ledenvergadering van de VERT (Vereniging Eigenaren en Rijders Tuigpaarden) op 24 november was er veel te doen over agendapunt vijf: stemming over de schorsing van lid Cor van Dijk. Daar werd uiteindelijk niet direct over gestemd. Op de vergadering in Zwolle deed voorzitter Lammert Tel namelijk een ander voorstel aan de aanwezige leden: de keuze tussen een directe stemming over de schorsing van het betreffende lid of het mandaat aan het bestuur om tot schorsing over te gaan. Het werd het laatste (met een ruime meerderheid van 44 bij 69 stemgerechtigden), maar op de vergadering werd ook duidelijk dat niet iedereen zich senang voelt bij de omgang van het bestuur met deze kwestie en vooral ook het door veel leden ervaren gevoel dat er met twee maten wordt gemeten.

Lees een verslag van de vergadering in de Paardenkrant van deze week.



Münch lijkt zijn hand te overspelen in Westfalen

Wie de prijzen van de Westfaalse hengstenkeuring ziet, zou kunnen denken dat het vorige week in Münster-Handorf een zeer goede hengstenkeuring, zo niet de beste van dit seizoen was. Schijn bedriegt hier, want de kwaliteit was te overzien. En in ieder geval niet zo hoog als op de Hannoveraanse keuring dit jaar.

Westfaalse hengstenkeuring is wedstrijdje vrijspringen

Voor zover de dressuurhengstenkeuring nog niet voor chagrijn had gezorgd bij de Westfaalse fokkers, deed de springkeuring vorige week in Münster-Handorf dat zeker. 24 van de 32 aangeboden hengsten werden goedgekeurd (75 procent!) en op de keuring leek alles geoorloofd c.q. werd alles beloond: hoe hoger er werd gesprongen, hoe beter.

Lees alles over de Westfaalse hengstenkeuring in de Paardenkrant nr. 51.

43 hengsten goedgekeurd in Mecklenburg

Op de Mecklenburger hengstenkeuring in Redefin werden afgelopen weekend 43 hengsten goedgekeurd, 28 dressuur- en vijftien springhengsten. Daarbij was er behoorlijk wat Nederlands succes: de door Louise Nieuwenhuis-Tilstra gefokte cat.nr. 28 (v. McLaren) werd geprimeerd, net zoals cat.nr. 13 (v. Escanto PS), die Joop van Uytert in mede-eigendom heeft met fokker Paul Schockemöhle. René Tebbel had succes met twee in Nederland gefokte hengsten: de door Christiaan van de Plasse gefokte cat.nr. 60 (v. Conthargos, halfbroer van de niet-ingeschreven Cumano de Zélande) werd eerste reservekampioen en de door Field Horse Breeding gefokte cat.nr. 69 (v. Emerald van ’t Ruytershof) werd geprimeerd.

De voormalig Holsteiner fokkerijleider dr. Thomas Nissen werd door het Mecklenburger Verband uit zijn pensioen gehaald en verzorgde het commentaar op de keuring. Nissen stond de commissie zowel op de voorselecties als op de hoofdkeuring bij en voorzag de hengsten van interessant commentaar. Hij sprak van een zeer goede dressuurjaargang. “Van de 36 aanwezige dressuurhengsten konden we er 28 goedkeuren en twaalf primeren, we hadden echt een brede top. En daarbij is Paul Schockemöhle het noemen waard: zeven premiehengsten komen uit de stal van Schockemöhle.”

Lees alles over de Mecklenburger keuring in de Paardenkrant van deze week.

Mantovani geeft verklaring over uitblijven betalingen

Thiago Mantovani kocht het afgelopen jaar voor meer dan een miljoen euro aan veulens, vooral op Duitse veilingen, maar ook op een aantal Nederlandse veilingen (onder andere de Grand Prix Sales met vijf aankopen). Vanuit Duitsland was afgelopen najaar te horen dat de dure veulens niet werden betaald en de fokkers met de veulens bleven zitten. In Nederland is dat naar verluidt niet aan de hand, maar in ieder geval heeft Mantovani inmiddels een verklaring gegeven over het niet betalen van de veulens.

Lees er meer over in de Paardenkrant van deze week.

KFPS-hengstenkeuringscommissie wijst recordaantal jonge Friese hengsten aan voor tweede bezichtiging

Met een nogal roerige aanloop richting de week van de eerste bezichtiging van het KFPS werd na zes intensieve keuringsdagen een dubbele streep gezet onder het aantal van 146 nieuwe sterhengsten en 145 doorverwijzingen naar de tweede bezichtiging. Een heel hoge score. Ter vergelijking: vorig jaar werden er 131 hengsten ster verklaard en verwees de hengstenkeuringscommissie 134 hengsten door naar de tweede bezichtiging.

Lees alles over de eerste bezichtiging bij de Friezen in de Paardenkrant van deze week, met daarin verder:

Gastcolumn Roelof Bril over verrichtingsonderzoek

Willem Greve toont opnieuw vakmanschap met tweede WB-zege in Salzburg

Podiumplaatsen voor KWPN-hengsten Key West en Comthago VDL in Wereldbeker Poznan

Interim-KFPS-voorzitter Ton Wortel: ‘Wij hebben nog een heel, heel lange weg te gaan’

François Mathy sr.: ‘Zelfs het duurste paard garandeert geen overwinning’

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop



