Deze week… Verrichtingsonderzoeken KWPN en KFPS, column Bianca Schoenmakers, sport en merrietesten

De Paardenkrant nr. 46 staat weer boordevol interessante verhalen, onder andere over het inmiddels afgesloten spraakmakende Centrale Onderzoek van KFPS, waar slechts vier van 24 hengsten werden ingeschreven. En over het KWPN Najaarsverrichtingsonderzoek, dat deze week begon voor 16 spring- en elf dressuurhengsten. Daarnaast een interview met Mart IJland, de moeite die het organisaties kost om dressuurtribunes te vullen, interessante verhalen over de verschillende merrietesten van afgelopen week én een gastcolumn van Bianca Schoenmakers.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

VO past in opleiding springhengsten van Suus Kuyten

Onder de zestien springhengsten die maandag een stal op het KWPN Centrum mochten betrekken met het oog op het KWPN-najaarsverrichtingsonderzoek zijn ook twee talentvolle exemplaren van springamazone Suus Kuyten. “Twee hengsten waar ik veel verwachtingen van heb”, zo meldt de amazone, die zelf in Olivia op concours is en dit werk graag overlaat aan Alwin Berendsen.

“We maakten de vorige keer bij de zadelpresentatie al een selectie. Nu ging het erom dat ze niet minder zijn geworden en ook bij de veterinair kwamen alle hengsten er goed door”, vertelt juryvoorzitter Wout-Jan van der Schans. “Ik denk dat we een aantal fijne springpaarden hebben met gevarieerd bloed, uit interessante merrielijnen waar we een mooie selectie uit kunnen maken.”

Lees verder in De Paardenkrant nr. 46, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

KFPS schrijft vier nieuwe dekhengsten in

Na een lang selectieproces, met diverse meetmomenten gedurende het traject, kon de KFPS-hengstenkeuringscommissie afgelopen weekend vier hengsten inschrijven die alle vier ruimschoots scoorden met betrekking tot opname in het KFPS-register als dekhengst. Het gaat om de hengsten Nisse 544, Pelle 545, Rutger 546 en Siebren 547. Alle vier kwamen ze tot eindscores die goed waren voor een AAA-predicaat. Onder leiding van trainingsleider Aat van Essen toonden de hengsten zich nog mooi fris in het eindexamen van de zeventig daagse test.

Het feit dat men kon beginnen met een heel grote groep hengsten en eindigde met ‘slechts’ vier, leverde bij de Friezenliefhebbers wel wat discussies op. “Zijn er niet méér goede hengsten te vinden?”, “Waarom vallen er zoveel hengsten af in het CO?”, “Waarom kiest men niet voor meer lager verwante hengsten?” en “Moeten we nog wel werken met een zeventigdagentest?” “Kunnen er niet een paar extra veelbelovende en lager verwante hengsten worden goedgekeurd met een extra gelimiteerde deklicentie?”

Lees verder in De Paardenkrant van deze week.

Mart IJland: ‘Ik had me geen mooier JIM-debuut kunnen wensen’

Wie naast GP-winnaar Harrie Smolders ook meer dan tevreden huiswaarts keerde was Mart IJland, die zijn JIM-debuut besloot met een dubbelslag. Pas sinds twee maanden is de twintigjarige springruiter werkzaam in de stallen van Eric Berkhof, maar toch wist IJland met diens paarden al de eerste successen te boeken. Zo won hij met Kandiama DMH (v. Andiamo) de Small Tour Final en pakte hij met de achtjarige hengst Quo Vadis (v. Chacco-Blue) de 1,35 m. MECC-prijs. “Het was voor mij de eerste keer hier op Jumping Indoor Maastricht, het is er super mooi en er hing een goede sfeer. Ik ben hiervoor twee weken in Valencia geweest om de paarden wat te leren kennen. Dat het hier zo uitpakte, is heel bijzonder. Wat het nog extra leuk maakte, is dat Van Mossel hier de hoofdsponsor is. Alles viel op zijn plek.”

Lees verder in De Paardenkrant nr. 46.

Springsport moet de kar trekken op Indoor Friesland

In 2022 keerde Indoor Friesland terug op de concourskalender, met zowel een dressuur- als een springweekend. Het internationale springconcours loopt als een tierelier met uitpuilende startlijsten en twee uitverkochte dagen. In de dressuur is dat anders. Hoe komt dat, hoe gaat het concours daarmee om en is er volgend jaar nog wel dressuur in Leeuwarden? De Paardenkrant sprak met sportief directeur Yvonne van Bergen en bondscoach Patrick van der Meer.

Lees verder in De Paardenkrant van deze week.

Von Essen: ‘Hij was bijna bang voor zichzelf’

De door wijlen Piet Crum gefokte Invoice (Jazz x Ferro) was met Maria von Essen deze zomer als reservecombinatie voor Zweden op de Olympische Spelen. De twaalfjarige ruin kán tot de betere dressuurpaarden van de wereld gaan horen, maar hij zit zichzelf nog weleens in de weg. “Als hij nog meer zelfvertrouwen krijgt, kan hij nog veel meer”, zegt Maria von Essen, die Invoice als 2,5-jarige kocht vanaf een video.

Lees het levensverhaal van Invoice in De Paardenkrant nr. 46

Melrose is investering van Bert Wichers meer dan waard

Fokker Bert Wichers wilde heel graag een merrie uit een goede stam. In zijn zoektocht vond hij merrieveulen Melrose op de Prinsjesdagveiling en de investering van 17.000 euro bleek waardevol. De merrie bracht hem in de eerste twee jaar via embryotransplantatie al zeven veulens, waarvan vijf merries. Vorig jaar waren de eerste twee succesvol in de EPTM en afgelopen vrijdag waren Rhosanna BSW (v. Ferro) en Rosemarijn BSW (v. Jazz) de toppers in het examen, met respectievelijk 83 en 80,5 punten. Daarmee werden beide merries later direct elite.

“Met het gebruik van Ferro en Jazz ben ik eerst achteruit gaan fokken. Ik heb bestudeerd dat je met deze hengsten in de moederlijn de beste nakomelingen krijgt.”

Lees meer over de bijzondere fokfilosofie van Wichers in De Paardenkrant.

Gelderse NMK-merrie Rapunzel naar hoogste IBOP-score

Veertien Gelderse merries namen zaterdag deel aan de najaars-IBOP van de KWPN-fokrichting Gelders Paard. In Ermelo slaagden vijf van de zeven rijpaarden voor hun test en aangespannen kwam dat aantal uit op slechts drie van de zeven. De topscores werden onder het zadel gerealiseerd, waarbij NMK-merrie Rapunzel (v. Hermès) van Stal Krol de hoogste punten kreeg van juryleden Marloes van der Velden, Arie Hamoen en Luuk Smetsers: 81,5 punten. Anderhalf puntje minder was er voor Incognito-dochter Rise and Shine van Raeven Sporthorses.

Lees meer over de Gelderse IBOP in De Paardenkrant.

Elegante McMary scoort met zeer goede beentechniek

De topper op de eerste IBOP-dag, vorige week donderdag, in Brummen was McMary. Deze merrie, één van de eerste nakomelingen van McLaren, is eigendom van Reesink Horses. De Westfaals geregistreerde merrie toonde eerder dit jaar al haar kwaliteiten in Münster, waar ze een staatspremie verdiende. Bij het KWPN wist ze te overtuigen met haar elegante voorkomen, goede beentechniek en een opvallend goed achterbeengebruik. Daarnaast liet ze zich zeer goed rijden. Onder Phoebe Peters verdiende ze 83,5 punten. Op de stamboekkeuring na afloop van de IBOP werd ze daarnaast keur.

Lees meer over de Brummense IBOP in De Paardenkrant.

Duits verrichtingssysteem weer op de schop

Na de introductie van de sporttesten (voor vier- en vijfjarige hengsten) en de minitesten (voor driejarige hengsten) gaat het Duitse verrichtingssysteem weer op de schop. Vanaf vorig jaar hebben de fokkerijleiders van verschillende stamboeken gewerkt aan een hervorming van het systeem en inmiddels is er een klap op gegeven. Het nieuwe systeem komt per 2025. De minitesten en de vijftigdagentest blijven, de sporttesten verdwijnen en worden ingeruild voor de daadwerkelijke sport. Met een puntensysteem kan een hengst zijn definitieve goedkeuring verdienen.

Lees alles over de wijzigingen (en over de allerlaatste sporttest) in de Paardenkrant van deze week.

Kettingbrief Vivianne van Leeuwen: ‘We verkopen geen medicijnen, we verkopen advies’

Dierenartsen Vivianne van Leeuwen en Anna Pijpers wisselen in de Kettingbrief van gedachten over het opvijzelen van het paardenwelzijn in de breedste zin van het woord. Over welzijn zegt zij: “Het is best logisch dat je door de bomen het bos niet meer ziet als het aankomt op ‘het goede doen’ met het oog op paardenwelzijn. Een rondje Google en je verzuipt in de opties die er zijn. Je krijgt als paardeneigenaar het gevoel dat in een stal zetten uit den boze is en onbeperkt ruwvoer geven de enige weg is naar een blij paard. Dat is niet waar gelukkig. Er zijn een aantal basisvoorwaarden die jij ook al noemde: Vrijheid, Vrienden en Voeding (de drie V’s). Dat is weliswaar de helemaal platgeslagen, maar wel de makkelijk te onthouden versie waar wij als dierenarts naar toewerken als we adviseren over paardenwelzijn- en gezondheid. Een paard wil vrije beweging, liefst met andere paarden, zonder honger, dorst of ziekte.”

Lees de interessante Kettingbrief in de Paardenkrant van deze week.

Verder in deze editie

Twee ‘eerste keren’ voor Harrie Smolders op Jumping Indoor Maastricht

Tegenvaller voor Kevin Jochems in Wereldbeker: ‘Zulke dingen gebeuren’

Jeroen Houterman: ‘Vierspanrijders rijden soms lijnen die ik niet bedacht had’

Techniek en vermogen verankert in stam EPTM-topper Rayfa-Pinacolada

Bernard Pleyter tevreden over groei NRPS en aanpak verrichtingsonderzoek

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop