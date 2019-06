Dream Boy dit seizoen niet meer vers beschikbaar

Het dekseizoen is voor Glock's Dream Boy N.O.P. (Vivaldi x Ferro) al ten einde. Het Glock Horse Performance Center geeft aan dat het dekken en sporten teveel energie eist. Met het Europees kampioenschap mogelijk in het vizier krijgt de hengst de mogelijkheid zich volledig op de sport te concentreren.

Onlangs op de FEI Nations Cup in Geesteren had Dream Boy volgens ruiter Hans Peter Minderhoud niet helemaal de vorm waarop hij gehoopt had. Het duo behaalde in de Grand Prix en de Spécial scores van ruim 73%. Minderhoud en Dream Boy scoorden het winterseizoen regelmatig scores van boven de 75% in de Grand Prix.

Bron: Horses.nl/GHPC