Dream Boy-dochter Marzanne GLN naar 85-90

De eerste stamboekkeuringstopper is er: op de vierde dag van de keuringsmarathon in Oirschot scoorde de dressuurmerrie Marzanne GLN (Dream Boy x Burggraaf) van fokker G.A.E.M. van der Linden 85-90. Daarmee verdiende ze uiteraard een NMK-ticket.

In totaal verdienden dertien dressuurmerries het sterpredicaat in Oirschot. Twee daarvan mogen naar het nationale kampioenschap voor driejarigen in Ermelo.

Tweede 80+-merrie voor Dielissen

Midamorka D (Toto jr x Jazz) van fokker J. Dielissen & H. Dielissen-vd Berg scoorde 80-80 eerder deze week in Oirschot. Bij Maylympia (Franklin x Krack C, fokker: P. Groen), ook van familie Dielissen, ging daar nog een schepje bovenop. Zij scoorde 80-85 en kreeg daarmee ook een NMK-uitnodiging.

Maylympia G. (Franklin x Elympia v. Krack C) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

75-85 voor Maradin SV

De reg. A-merrie Maradin SV (For Romance x Jazz) van fokker Stal van de Sande behoorde ook tot de toppers van de dag. De merrie met maar één oog (door een ongeluk) uit de stam van Guardian S en Jarville (=halfbroer) scoorde 75-85.

Bron: Horses.nl