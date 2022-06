Dream Boy-dochter scoort 85/85 op SK Berlicum

Twee dochters van Dream Boy liepen vandaag op de stamboekkeuring in Berlicum naar 85 punten. Dat waren Ostara ST-J (Dream Boy x Totilas) en Orissa (Dream Boy x Sunny Boy). In totaal werden 32 van de 41 gepresenteerde merries ster.

Het Brabantse keuringsseizoen ging goed van start vandaag in Berlicum. Van de 34 driejarige merries werden er 26 ster, van de zeven vier jaar en oudere merries waren dat er zes.

Topscoorder

Met tweemaal 85 punten bleek Ostara ST-J (Dream Boy uit Havana elite EPTM-dres PROK van Totilas) van fokkers Grietje en Hans Jansen uit Joppe en Welmoed Jansen uit Den Haag smaakmaker. Haar moeder is een halfzus van de internationale sporthengsten Chagall D&R (v. Jazz) en Bretton Woods (v. Johnson). “Deze merrie beschikt over veel uitstraling en merrieopdruk. Ze heeft een mooie voorhand, een sterke bovenlijn en hard en correct fundament. Ze draaft met veel houding, kracht, afdruk, een mooi voorbeengebruik en een goed ondertredend achterbeen. In galop heeft ze veel techniek, changeert ze gemakkelijk en maakt ze een goede houding. Haar stap is actief, met een goede ruimte en lichaamsgebruik”, licht inspecteur Bart Bax toe.

Nogmaals Dream Boy

Ook een andere dochter van Dream Boy scoorde goed in Berlicum. Deze Orissa (uit Arissa van Sunny Boy) van fokker M.A.M. Coenders uit Vught kreeg 80/85. “Deze merrie is goed bespierd en heeft veel uitstraling, een mooie voorhand en een sterk model met goed ontwikkelde voeten. In draf en galop heeft ze veel souplesse, beentechniek, ruimte en afdruk. Haar stap is actief, heeft een goede ruimte en lichaamsgebruik.”

Ferdeaux x Goethe

Vijf driejarige merries behaalden het sterpredicaat met 80/80, waaronder Ostara (Ferdeaux uit Glamour VW van Goethe) van fokker Eva Boden-Bottenheft uit Essen. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat, iets meer jeugduitstraling mocht hebben en met een goede houding beweegt. Ze draaft met goede ruimte en afdruk, en galoppeert lichtvoetig met goede balans. Ook kan ze goed changeren.”

Just Wimphof en Toto Jr

Dezelfde bovenbalk bracht Odiora E (Just Wimphof uit Diora ster van Vivaldi) van fokker H. van Erp uit Nuland en O Welty VZ (Glock’s Toto Jr. uit Welty VZ ster IBOP-dres van Welt Hit II) van fokker A. Koenen uit Erp het sterpredicaat. “Odiora E is een royaal ontwikkelde, langgelijnde merrie met een mooie voorhand en sterke bovenlijn. Haar croupe is iets hellend. Ze galoppeert met goede tact, changeert gemakkelijk en draaft met ruim voldoende beentechniek. O Welty VZ is een jeugdige, ruim voldoende langgelijnde merrie met goed bespierde hals en sterke bovenlijn. Ze draaft lichtvoetig, met ruim voldoende techniek en afdruk, en haar galop is eveneens lichtvoetig.”

Zippo EG en Fürst Fabrice

Ook Ogene (Zippo EG uit Jillz elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Everdale) van fokker C.M. van Popering uit Oud Gastel en Only Star VZ (Fürst Fabrice uit G-Star VZ elite IBOP-dres PROK van Tango) van fokker A. Koenen uit Erp werden ster met 80/80. “Ogene is ruim voldoende ontwikkeld, de hals staat er goed op en ze heeft goede kwaliteit in het fundament. Ze draaft met veel veer en zweefmoment en een goed achterbeengebruik. De Fürst Fabrice-dochter Only Star VZ heeft veel uitstraling, een goed bespierde voorhand en veel jeugduitstraling. Ze draaft lichtvoetig en kan daarin gemakkelijk schakelen. In galop heeft ze een goede afdruk.”

Taminiau

De Taminiau-dochter Odidi (uit Evita D-OC van Johnson) van fokker Lars op ’t Hoog uit Haghorst werd ster met 75/85. “Deze merrie mocht iets meer in het rechthoeksmodel staan maar beweegt goed. Ze draaft met veel beentechniek en lichaamsgebruik, in galop heeft ze veel balans, ruimte en kan ze goed changeren. Haar achterbeengebruik valt ook positief op.”

Secret

Ook Ottieni (Secret uit Go-Totieni elite IBOP-dres sport-dres PROK van Totilas) van fokker C.A.A. Backx uit Breda werd ster met 75/85. “Deze merrie kan goed stappen, draaft met veel kracht en ruimte, en galoppeert eveneens met veel afdruk en goede ruimte. Qua exterieur doet de merrie iets degelijk aan.”

Oudere merries

De vierjarige Nanoux Bij-S (Glock’s Toto Jr. uit Fox elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Jazz) van fokkers A.J. Smelt uit Drunen en R.J. Feenstra uit Riethoven kreeg 75/85. “Deze merrie stapt actief en met een goed lichaamsgebruik. Ze draaft met een mooie voorbeentechniek, goede houding en tact. In galop heeft ze goede balans en afdruk.” De Feel Good-dochter Medolga (uit Dolga elite IBOP-dres PROK van Jazz, fokker H. van Steenis uit Wadenoijen) van Paardencentrum De Dalhoeve uit Ommeren kwam uit op 75/80, terwijl Miadora (Franklin uit Didora elite IBOP-dres sport-dres PROK D-OC van Uphill, fokker E.P.J. Teurlinx uit Helvoirt) van N. Donkers uit Venhorst 70/80 verdiende. “Beide merries hadden een veulen aan de voet, van New Orleans respectievelijk Fürstenball. Medolga draaft actief en met een goed achterbeengebruik en souplesse. Ze galoppeert bergopwaarts en zou in stap wat meer lichaamsgebruik mogen hebben. De Franklin-dochter Miadora draaft met goede souplesse en afdruk. Ze galoppeert met goede houding en kan daarin gemakkelijk schakelen. Qua exterieur is ze aansprekend maar zou ze iets meer ontwikkeld mogen zijn.”

Bron: KWPN