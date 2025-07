Drie dochters van Macho vooraan op CK Oost

De CK Regio Tuigpaard Oost in Lunteren, een middag/avondkeuring, werd goed bezocht. Naast de keuringsrubrieken waren er ook aangespannen rubrieken en die brachten veel sfeer. Van de introductie van de deelnemende paarden was veel werk gemaakt, de familie van elke merrie werd zeer uitgebreid toegelicht. Vier merries mogen naar de NTD en daarbij deed een nieuwe fokker van zich spreken.

De jury werd gevormd door inspecteur Viggon van Beest, Thomas van der Weiden en Bauke de Boer. Alle negen driejarige op de stamboekkeuring uitgenodigde merries verschenen voor de jury. Vier werden er voorlopig keur en uitgenodigd voor de NTD, drie werden er ster, één werd sterwaardig en één ontving een tweede premie. Viggon: “Het was mooi dat sommige merries ten opzichte van de stamboekkeuring de gehoopte progressie hadden weten te maken. Bij deze beoordeling hebben we ook de informatie van de stamboekkeuring meegenomen.”

Kampioen

Kampioen bij de driejarigen werd Scarlett van de Koerberg (Macho uit Nicolette ster van Fantijn) van fokker Fred Haak uit Epe. Viggon van Beest: “Dit is een zeer goed ontwikkelde, tuigtypische en opwaarts gebouwde merrie die de hals er goed op heeft staan. Ze heeft een correct fundament en is mooi in verhouding gebouwd. Ze draaft vanaf de eerste pas direct bergop en ze heeft veel buiging in haar achterbenen, voor mag ze iets royaler.” De stam bracht diverse menpaarden maar ook de hengst Maximiano I&S (v. Baarzens Jagerszoon) en de bij het KWPN-NA licensed hengst Jaleet (v. Atleet). Scarlett van de Koerberg mocht naar de kampioenskeuring.

Nieuwe tuigpaardfokker

De 64-jarige Fred Haak had zo’n 40 jaar geen tuigpaarden meer. Silvester (v.Navigator) was zijn laatste tuigpaard. Die had hij gekocht bij Nico Kemp, betuigde hem, reed er een paar concoursjes mee en verkocht hem aan Appie Miggelenbrink. Silvester kwam bij Piet Schaap terecht die er een heel best concourspaard aan had. Daarna fokte Fred Haak samen met zijn inmiddels ex-echtgenote Femke Boot 40 jaar grotemaat Shetlanders. Hij besloot weer een tuigpaard aan te schaffen en zag bij Richard Hofstra de driejarige Nicolette te koop. “Ze leek op Silvester, daarom ben ik gaan kijken.” En zo is de carrière van Haak als tuigpaardfokker zo rond zijn 60ste begonnen hoewel hij altijd de tuigpaardfokkerij volgde. Uit Nicolette fokte Fred drie Macho’s. Kampioenshengstveulen Uniek van de Koerberg is bij de comb. Haarsma/Schep in opfok en het merrieveulen van dit jaar houdt hij aan. Scarlett en Nicolette zijn beide niet gedekt. Het is de bedoeling dat Nicolette ze een IBOP gaat afleggen. Inmiddels heeft hij een tweede fokmerrie aangekocht en dat is Zikolinde (ster prest van Talos, f. Jurjen Van der Velde). Haar tweejarige dochter van Macho en haar hengstveulen van Oberon heeft Fred nog en Zikolinde is weerdragend van Oberon. Het achtervoegsel Koerberg is afgeleid van een streek in Heerde waar de familie Haak destijds woonde en hun Shetlandfokkerij begon.

Saliena van het Rodeland

De tweede plaats was voor Saliena van het Rodeland (Macho uit Aliena ster pref van Tempelier), f/g. H.P. van Staveren uit Doornspijk. Van Beest: “Deze merrie is een royaal ontwikkelde merrie die sterk is gebouwd en die de hals er voldoende goed op heeft staan maar die iets langer mocht. In draf maakt ze er een blij optreden van. In haar bewegingen toont ze tact en balans alsmede een goede lichaamshouding. Ze zou nog iets meer knieactie mogen hebben.” De stam bracht diverse internationale menpaarden. Een bekende merrie uit deze stam is de keurmerrie Kuliena (v. Cizandro) die 38 WP heeft.

Derde Macho-dochter

De derde voorlopige keurmerrie is Sandra en zij is eveneens van Macho. Haar moeder is Iowa (keur van Manno). Fokker is A.J.G. Mulder uit Klarenbeek. Viggon: “Sandra is een jeugdige merrie met veel ras, een mooie hoofd/halsverbinding en een hard fundament. In haar bewegingen toont ze veel tact, balans en techniek maar ze zou nog iets meer bergop mogen bewegen.” Het betreft hier de stam waarmee Martin en Mark de Groot zo succesvol fokten en reden. Hun Toronto Landzicht (v. Marvel) die 197 WP realiseerde fokten ze er uit maar ook Habibi (v. Marvel) die 139 WP heeft. De momenteel zo succesvolle Papiamento (keur van Lancelot) die 37 WP heeft komt uit deze stam.

Dylano

De vierde voor de NTD uitgenodigde merrie is Sidora (Dylano uit Madora ster van Heliotroop), f/g. Gert Kamphorst uit Zwartebroek. Viggon: “Dit is een jeugdige en rassige merrie die de hals er voldoende op heeft staan maar iets meer kap zou mogen hebben. Ze heeft een opvallend hard fundament, maakt een goed front en het achterbeen wordt goed gebogen waarbij ze nog iets meer zweefmoment zou mogen tonen.” Madora is ook de moeder van de Gelderse hengst Raffael K( v. Alexandro P). De Gebr. Kimenai fokten destijds diverse bekende concours/keuringsmerries uit deze stam. De nieuwe stermerries in deze rubriek zijn dochters van Macho, Kanjer, Icelli en Hertog Jan.

Nog een Macho

Via een nieuw in het leven geroepen rubriek werd de driejarige elitemerrie Symylady (Macho uit Mylady-Silvalina elite van Cizandro, f. Gebr. den Otter uit Bruchem), ger. William Duffy uit Ashby (Amerika) aangewezen voor de NTD. Zij was vorig jaar de NMK-kampioen bij de tweejarigen. Dit voorjaar werd ze bij stamboekopname na haar IBOP elite middels een IBOP 78,5. Bauke de Boer: “Dit is een kapitale merrie die geweldig van de vloer gaat en beweegt met veel afdruk, met veel techniek, met veel lichaamshouding en met veel dans in haar bewegingen.” Om in aanmerking te komen voor een Nationale ticket moest ze zich in Lunteren presenteren in deze aparte rubriek aangezien het niet meer mogelijk is na een IBOP bij stamboekopname direct een merrie voor de NTD uit te nodigen zoals voorheen.

Bron: KWPN