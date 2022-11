Drie keer raak voor Reesink: Dark Rousseau wint klasse L met 88,6 punten

De grote winnaars van de eerste etappe van de hengstencompetitie in Kronenberg zijn Reesink Horses en Dinja van Liere. In de klasse Z won (de weliswaar aan de Iron Spring Farm verkochte, maar nog wel bij Reesink op stal staande) Lowlands, in de klasse M won McLaren en werd Mauro Turfhorst derde en in de klasse L ging de winst aan Dark Rousseau (v. Dettori) onder Van Lieres stalamazone Kim Alting en volgde Nashville Star (v. Desperados) op de derde plaats onder Dinja van Liere zelf.

In de klasse L van de hengstencompetitie – de klasse waar door menig fokker het meest naar uit wordt gekeken – kwamen veertien van de zeventien uit de jaargang 2018 goedgekeurde hengsten in de baan. Neil (v. Governor), New Dreams (v. Jerveaux) en Nephew (v. Daily Diamond) bleven afwezig.

Dark Rousseau naar 88,6 punten

De door H.G.A. Verdellen gefokte Dark Rousseau (Dettori x Rousseau), die met 84,5 punten uit het verrichtingsonderzoek kwam en daarmee derde was in het najaarsonderzoek 2021, werd door Janine van Twist en Bart Bax bovenaan gezet in de eerste competitiewedstrijd.

“Een talentvol paard en heel netjes voorgesteld”, meldt Janine van Twist over Dark Rousseau en Kim Alting. “De stap is goed, maar zou meer door het lijf kunnen, een 8,5. Voor de draf geven we een 9,2. We zien zeker voor een vierjarige veel balans en afdruk en daarin toont Dark Rousseau mooie overgangen en zijgangen. De galop is mooi in balans en heeft veel sprong, een 8,7. De harmonie belonen we met een 9. De hengst is mooi stil in de aanleuning en is mooi geconcentreerd op zijn ruiter, waarbij die mooie overgangen steeds weer opvallen.”

Met een 8,9 voor totaalindruk scoort Dark Rousseau 88,6 punten en dat maakt hem de winnaar van Kronenberg.

Verrassende nummer 2

Newport (Glock’s Toto jr x Jazz) van Stal Leeuwenhof kwam met Febe van Zwambagt verrassend uit op de tweede plaats. De door P. van Doorn gefokte voshengst kreeg een 9 voor zijn wat trage draf en de problemen die in de aanleuning ontstonden omdat Van Zwambagt veel been moest geven om de hengst aan het lopen te houden werden wel benoemd, maar niet afgerekend in de harmonie (8,5).

Van Twist: “Deze hengst werd mooi voorgesteld. De stap is ruim en door het lijf, al kan Newport daarin meer achter de hand aanstappen, een 8,4. De draf is zeker voor een vierjarige mooi in balans, een 9. De galop is mooi opwaarts gesprongen, maar zou iets meer kracht kunnen hebben, een 8,8. Gezien de leeftijd komt dat vast goed. De harmonie waarderen we met een 8,5. De hengst gaat netjes door de proef, maar de mond zou meer gesloten mogen blijven.” Met een 8,8 voor totaalindruk scoort Newport 87 punten.

Groene Nashville Star

De hoog in het bloed staande verrichtingstopper van 2021 (87,5 punten) Nashville Star (Desperados x Westpoint, fokker: Martens en dochters) deed onder Dinja van Liere nog wat groen aan, maar liet (net zoals in het verrichtingsonderzoek) zien over veel aanleg en drie goede gangen te beschikken. “Qua ruimte hebben we met deze stap niets te wensen”, meent Janine van Twist. “Hij stapt met grote passen mooi door het lijf, soms komt hij in een overgang nog wat in de knoop met zichzelf. We waarderen deze stap met een 9. De draf is mooi in balans, de hengst is hoogbenig en toont veel draagkracht, maar hij mag nog wat sterker worden, een 8,8. De galop krijgt een 8,5. Die gang heeft zeker sprong, is af en toe wat gehaast, al zou Nashville Star ook in deze wat sterker mogen worden, wat ook mag met een vierjarige.” De storingen in het begin drukken het cijfer voor harmonie (8,3) en met een 8,5 voor totaalindruk eindigt de score bij 86,2 punten.

Night Shadow en Noble Prince Norel

Night Shadow (Guardian S x Florencio) en Noble Prince Norel (Painted Black x Uphill) delen de vierde plaats met 84 punten, onder respectievelijk Kim Koolen en Bart Veeze.

Nalegro

Nalegro (Painted Black x Negro) is niet moeders mooiste, maar laat onder Charlotte Fry zien dat hij veel in huis heeft voor het hogere werk. De hengst die ook in het verrichtingsonderzoek opviel met zijn vermogen om te sluiten, liet ook nu weer zien dat hij al heel gesloten kan gaan in draf en galop. Hij leek er met 82,6 punten wat bekaaid vanaf te komen.

Network (Just Wimphof x Negro) kwam onder Femke de Laatnet wat hoger uit met 82,8 punten, de andere twee Just Wimphofs bleven onder de 80 (Nick Wimphof en Number Two) en dat gold ook voor Next Romancier (v. Fürst Romancier) en Nirvano (v. For Ferrero). Wel over de 80 gingen Nacho (v. Negro), New Orleans (v. Blue Hors Farrell) en Nordic Blue Hors (v. Totilas)

Uitslag

Bron: Horses.nl/KWPN