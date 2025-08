Drie keer zelfde jury, drie keer zelfde top: Selena VB kampioen bij Gelderse merries

x Gelders op Merriekeuring. was merries Selena de de Paard en DvhGP: jaar Tot plaatsing vandaag punten driejarige op dit het op de Edmundo) nagenoeg de dan De kampioen De ook keer beoordeeld: werd stamboekkeuring nagenoeg uitgeroepen. op Dag en de jury drie door aan van gelijk Gelderse de VB stamboekkeuring, (Bloomberg Marcel Nationale werden Bruggen dezelfde van

staat royaal ze beweging, ontwikkeld VB die kracht afdruk draf”, een Marloes beoordeelde. en van gaat. heel Selena zuivere merrie stap: name “We hebben mooi lichaam veel ze stap die en veel voor door Arie de gekozen treedt Verder goed der is Jan aldus de en op Gelders echt kampioen met in merries in met Hamoen hele Pen Velden, de vanwege type, als in heel

en Bellany Edmundo

zoals de heeft in nog sterke van Gelders en front, de ze merrie Dag een in schoft van zou mogen actie Paard VDW Surprise Winkel meer beentechniek type, omhoog Oldeberkoop. Patijn) veel werd van Starlight het Gelders goed veel bovenlijn, D.H.H. merrie de (Bellany veel “Deze bewegen.” uit op x net met beweging, Reservekampioen by iets

prees zoals Velden deze (ook op type Bij opstellen Foxy Van der van mocht (Edmundo Tango) Als en het Gelderse Haps. merrie derde x G. het uit DvhGP) front. Oosterlaken Sparkling

Kleine verschuivingen

werd gevraagd de paar (Mandienio Suzella van op plaats. die (dus (Mexpression op van de stellen. aansluiten zevende) zesde de Paard Ginus), vijfde naar van (Edmundo de WL Floris eerste vierde plaats. waren x x Elegant) Dag x en mocht (Kyton Siriana Sirius) zakte zakte top-3 de Jane als van Heemstate Sione BS) Gelders werd, nu vijfde kleine naar verschuivingen: het op de de zesde een Buiten x Sweetheart vierde als er te plaats

Horses.nl Bron: