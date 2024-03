Drie nieuwe KWPN fokkerijraadsleden aangesteld

De Fokkerijraden springen en Gelders paard hebben recentelijk drie nieuwe leden mogen verwelkomen. Nick Smit en Lynn Eggink vullen de Fokkerijraad springen aan, bij de Fokkerijraad Gelders paard is Siebe te Bokkel een nieuw gezicht. Daarmee zijn deze adviesorganen weer op volle sterkte.

Siebe te Bokkel kreeg de interesse voor Gelderse paarden met de paplepel ingegoten. Zijn grootvader Gerrit te Bokkel is een gedreven fokker en hij runt zelf sinds 2019 een trainingsstal. In het Gelderse Lieren houdt de 23-jarige ondernemer zich bezig met het keuringsklaar maken van zowel hengsten als merries. Daarnaast richt Siebe zich op het onder het zadel en aangespannen africhten, opleiden en desgewenst uitbrengen van paarden. Onder meer het familiefokproduct Ojee-B (v.Ibsen B) vond via zijn stallen de weg naar KWPN-goedkeuring. Siebe is een bekend gezicht op de verschillende keuringen en merrietesten. Siebe is in de Fokkerijraad de opvolger van Harm Bruil die aan zijn maximumtermijn zat.

Nick Smit

Binnen de Fokkerijraad springen zet de verjonging door dankzij de komst van Nick Smit en Lynn Eggink. De 40-jarige Nick Smit is werkzaam als dierenarts en richt zich onder meer op voortplanting. Daarnaast houdt hij zich met veel passie bezig met sport en fokkerij. Zo fokte hij samen met zijn vader onder andere de KWPN-goedgekeurde hengst Kincsem (v.Carrera VDL) en diverse internationale springpaarden. Nick Smit is binnen de Fokkerijraad de opvolger van Peter van Wegen, die zijn maximale termijn er op heeft zitten.

Lynn Eggink

De 22-jarige Lynn Eggink heeft vanuit het JongKWPN zitting genomen in de Fokkerijraad springen, een positie die al enige tijd vacant was. Samen met haar vader fokt zij hobbymatig en daarnaast is ze actief als springamazone. Afgelopen week kwam de Fokkerijraad Springen in haar nieuwe samenstelling voor het eerst samen en is er afscheid genomen van Peter van Wegen.

Voorzitters Fokkerijraden

Met de drie nieuw toegetreden bestuursleden is er ook een wisseling gekomen in het voorzitterschap van de verschillende Fokkerijraden. Cor Loeffen is de voorzitter van de Fokkerijraden springen, tuigpaard en Gelders paard. Jacques Maree is voorzitter van de Fokkerijraad dressuur.

