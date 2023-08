Drie NMK-merries onder de hamer in KWPN Auctions

Voor de veiling van veelbelovende drie- en vierjarige paarden is een interessante collectie samengesteld. De merries Passiana (v. Taminiau), Perfect Dance (v. D’Avie) en Pollyrijke VR (v. Ghandi) komen op 11 augustus in actie op de Nationale Merriekeuring, en op hen en de rest van de collectie kan van 11 tot en met 14 augustus geboden worden. Deze editie van de KWPN Auctions biedt de kans te investeren in genetisch interessante paarden met een grote mate van natuurlijke aanleg.

De collectie wordt gevormd door dertien dressuur- en vier springpaarden. Negen dressuurmerries zijn naar de keuring geweest en hebben daar minimaal het sterpredicaat behaald, drie van hen deden een dermate overtuigende verrichting dat ze zijn uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring. Alle vier springmerries in deze collectie hebben met goed gevolg deelgenomen aan de merriekeuring.

NMK-merries

Twee kleindochters van de topmerrie Zoriana, die bekendheid geniet als moeder van onder meer tweevoudig Wereldkampioen Kjento (v. Negro), maken deel uit van deze sterke collectie. De Taminiau-dochter Passiana is gefokt uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Mowgli V.O.D. (v. Desperado) en twee NMK-kampioenen, en wist zelf ook ticket voor de NMK te bemachtigen. Zij is nauwverwant aan de Negro-dochter Phileine, die dezelfde uitzonderlijke grootmoeder heeft. Ook de met 85/85 ster verklaarde D’Avie-dochter Perfect Dance is een interessante, voor de NMK uitgenodigde merrie. In de derde generatie gaat haar moederlijn terug op de internationale Lichte Tour-merrie Romy van Leida Collins-Strijk, die zelf een halfzus is van het Grand Prix-paard Templeton’s Honeymoon (v. Hotline) van Lisa Wilcox.

Pollyrijke VR

Een ander groot talent uit deze collectie is de NMK-merrie Pollyrijke VR (v. Ghandi). Haar moeder Redorijke presteerde zelf in het ZZ-Licht en leverde al het Intermediaire II-paard Floris (v. Velazquez) en het internationale Lichte Tour-paard Vivaldi (v. Ro-Lex). Zelf is Redorijke een halfzus van het succesvolle Grand Prix-paard Madorijke (v.Contango) van Madeleine Witte-Vrees en Rien van der Schaft.

Prestatiegenen

De stermerrie Orangewood Tarpania (v. Governor) is een veelbelovende halfzus van de hengst Dutch Dream (v. Dream Boy), die afgelopen weekend deelnam voor Nederland aan het WK voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Haar moeder Hollywood Tarpania nam zelf ook aan dit kampioenschap deel en schitterde vervolgens in de Lichte Tour. De op de stamboekkeuring voor 90 punten dravende Pikamora (v. Vivaldi) is gefokt uit een volle zus van de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst El Capone. Haar moeder Kamora is daarmee een halfzus van de eveneens op Lichte Tour-niveau uitgebracht KWPN-goedgekeurde hengst Feel Good (v. Contango) en het Lichte Tour-paard Kensington (v. De Niro). De Valverde-dochter Pandorra ASD is gefokt uit de volle zus van het internationale Grand Prix-paard Ferrari (v. Apache) van Jeanine Nekeman en komt daarmee ook uit een sterke prestatielijn.

Springtalenten

Petula TCS. Foto: KWPN Auctions

Met 85 punten voor zowel techniek als vermogen kwam Pretty Sijgje (v. I’m Special de Muze) op de merriekeuring uit op 80 punten voor het vrijspringen. De Komme Casall TN-dochter Piarma is een halfzus van het internationale 1.45m-springpaard Hiarma (v. Ultimo) van Pim Mulder en is daarmee ook nauwverwant aan de op datzelfde niveau presterende Nizarmo (v. Landwind II B). De Kempinski-dochter Pinette heeft een halfzus in het internationale 1.40m-paard Enette (v. Diarado) en is van moederszijde verwant aan meerdere 1.40/1.45m-paarden. Een ander springtalent is de La Costa ES-dochter Petula TCS, een kleindochter van de internationaal 1.45m-geklasseerde merrie Chanel Z van Lorenzo De Luca.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 11 augustus kan er online geboden worden op de paarden uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 14 augustus vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511