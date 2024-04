Drie paarden ster op Brabantse thuiskeuring

In de KWPN-regio Noord-Brabant vond eind vorige week de eerste thuiskeuring van het seizoen plaats. Hiervoor werden door de KWPN-Regio Inspecteur Dressuur, Marian Dorresteijn tien paarden bekeken. Acht van die tien paarden voldeden aan de ster-eis, minimaal 70 punten, voor exterieur. Drie paarden werd direct ster: Kenzo Royal (v. Everdale), Happy Force B (v. Connaisseur) en Mimosa L.E. (v. Guardian S).

Het voldoen aan de ster-eis houdt in dat de paarden na aan de aanvullende eisen te hebben voldaan het sterpredicaat officieel achter hun naam krijgen. Marian Dorresteijn: “Het was voor mij de eerste thuiskeuring. Wat opvallend was, dat alle paarden tiptop verzorgd ervoor stonden. De voorbereiding was duidelijk goed en de mensen enthousiast. Alle paarden bleken stamboekwaardig en drie ervan beschikten al over een sportpredicaat, zodat ze meteen ster werden.”

Everdale x Wynton

Eén daarvan was vosruin Kenzo Royal, een zoon van Everdale uit de D-OC elite sportmerrie Fay Royal (v. Wynton) van fokker/geregistreerde I.J.M.M. Vissers uit Heukelom. Hij wordt uitgebracht in de klasse Z2, dus beschikt al over het sportpredicaat. Het was een royaal ontwikkelde ruin van 1.72m met veel front, een goed gevormde croupe met een lange broekspier eraan. Zijn fokker stelde hem op deze keuring voor om middels het sterpredicaat het preferentschap van zijn moeder te kunnen verwezenlijken. In de merrielijn van Kenzo Royal komen we enkele Lichte Tour-paarden tegen.

Connaisseur x Flipper

Ook een goede score en dus het sterpredicaat, want met Z2 met een winstpunt al sportmerrie, was er voor Happy Force B. Deze dochter van Connaisseur heeft prestatiemerrie Looney (v. Flipper) als moeder. Ze is gefokt bij Fons Bouwhuis in Wadenoijen en staat geregistreerd bij Lieke Wijgers in Almkerk. Grootmoeder Dunanda (v. Ulft) is keur preferent en prestatie. In de veelzijdige merrielijn komen we naast de internationale Grand Prix-dressuurpaarden Wall Street (v. Contango), Geneva VDC (v. Sir Donnerhall I) en Italo (v. Fürstenball), tevens het 1.60m-springpaard Charming Force B (v. Vleut) en het internationale menpaard Kensington (v. Governor) tegen. Happy Force B is met haar 1.77m een royaal ontwikkelde, hoogbenige en aansprekende merrie met een goede schoft-/schouderpartij. Voor haar grootte toonde ze een opvallende balans in haar lichtvoetige draf en ze stapte op fijne wijze.

Guardian S x San Remo

Ook Mimosa L.E. (v. Guardian S) van f/g Thijs Schaap uit Woudrichem heeft het sportpredicaat al op naam. Met haar 1.76m ook een grootramige merrie, sterk gemaakt met veel bespiering in haar hals en bovenlijn. Voorzien van een correct fundament met goede gewrichten eraan. Ze viel positief op door haar tact en kracht in beweging. Haar moeder is de stermerrie Watradin (v. San Remo). Zij is tevens de moeder van de KWPN-goedgekeurde Patheon (v. Hermès), de reservekampioen Dressuur 2023. Een kenner heeft al gezien dat het bij deze naam gaat om een merrie uit de bekende fokstam van wijlen René Franssen. Wiens uitgebreide merrielijn grossierde in goedgekeurde hengsten, internationale dressuur- en springpaarden.

Laagdrempelige manier

Dezelfde fokker, samen met S.M.E. Janssens, stelde ook Naisha L.E. voor. Een dochter van High Five U.S. uit Zonique L.E. (elite pref prest sport prok v. San Remo). Zij is tevens de moeder van de aangewezen hengst Jakarta (Five Star) die momenteel succesvol wordt uitgebracht in de Lichte Tour. Ook de pedigree van Naisha L.E. komt uit de merrielijn van René Franssen. Ze staat geregistreerd bij C. de Bruin in Woudrichem. “Een goedgebouwde merrie, waaraan we 75 kwijt konden voor haar exterieur. Haar sportstand staat nu op M1 + 11, dus ze is al goed op weg naar haar sportpredicaat. Een thuiskeuring is een laagdrempelige en fijne manier om mensen, die nog niet zo thuis zijn in de keuringen, verder te kunnen helpen en van informatie te voorzien.”

Bron: KWPN