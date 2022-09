Drie sportmerries ster op Noord-Hollandse thuiskeuring

Inspecteur Marcel Beukers beoordeelde vandaag in Noord-Holland negen paarden via de thuiskeuringen. Voor drie sport-dres merries leverde dit direct het sterpredicaat op. Dat zijn Ganiki (v. Voice), Korianne (v. Zhivago) en Jarmante DS (v. Everdale).

De drie dressuurmerries met het sportpredicaat behaalden allen 70 punten voor exterieur, wat hen direct het sterpredicaat bracht. Met de beste sportprestatie slaagde de Lichte Tour-merrie Ganiki (Voice uit Saniki ster van Lancet, fokker P.J.M. Smit uit Bergen) van M.M. Schutte-Neelen uit Heerhugowaard hierin. “Dit is een iets degelijke, sterk gemodelleerde merrie die voldoende correct is en op niveau heeft gepresteerd in de sport”, licht Marcel Beukers toe.

Korianne en Jarmante DS

Ook de Z2-geklasseerde Korianne (Zhivago uit Anna Frank VDL ster van Don Schufro, fokker VDL Stud) van R. van Beijeren, die een halfzus is van de hengst Zenon VDL, en de Everdale-dochter Jarmante DS (uit Narmante keur prest van Contango) van fokker H.M. Bakker uit Ouderkerk aan de Amstel konden bevorderd worden naar stermerrie. “De Zhivago-merrie is een correcte, iets klassieke aandoende merrie met veel front en een mooi hoofd. In de bovenlijn zou ze nog wat sterker mogen zijn. De Everdale-merrie is een ruim voldoende ontwikkelde merrie met eveneens het sportpredicaat al op zak.” Laatstgenoemde komt uit de moederlijn van stempelhengst Jazz.

Bron: KWPN