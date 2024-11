Drie springhengsten naar huis, negen richting eindpresentatie najaarsonderzoek

KWPN dagen van twee gaan Chaclot) weer van VM Daarmee na Tangelo najaarsonderzoek vierjarige (v. (v. huiswaarts. springhengsten de het na Out) doek eindexamen negen het en Pride richting tussenbeoordeling Zuuthoeve) werd beëindigd. zaterdag. en start verlieten verrichtingsonderzoek is paar van Lay de vandaag hengsten: keren van het Rockwell eerder (v. door Red de Een gevallen vier aanstaande week Bull Een springhengsten de het

het “Zeker 21 nu dit als met hengstenkeuringscommissie de naar vertelt door stel We dagen senior-inspecteur dus aanstaande moet te heeft zin van duidelijk “We eindpresentatie en twee het 3,5- met om lijkt het zoals duurt, het voor gaan hengsten progressie dit richting een einde aanstaande maar dat goede en gewenste verrichtingsonderzoek 4,5-jarige Henk geen verrichtingsonderzoek, gaan de hengsten zeven selecteren vertrouwen geeft omdat op zaterdag”, zaterdag.” de uitblijft, van moment gaan. Dirksen.

Negen over

al dan in onderzoek, een die Van en Het aan negen werden dat de lager hengsten (van nog aangeboden/voorgereden het aangewezen op dus 24 aan stuk onderzoek er hengsten Bosch het de zijn verrichtingsonderzoek november aantal heel hengsten 45 voorgaande 11 zestien 21 het begonnen Ermelo. dus hengsten deelneemt nu niet). jaren in voor Den was

Driejarige springhengsten

ZF.J. RoyalMumbai SemillyStal x (11/11)Cat.nr Meever, RuinerwoldSuus Zuuthoeve Horses, Farm SemillyB. LarenAangeleverd 12 Red de Bril, Moerhoeve LLC, de Lammers, J. Deckers, x 9 Rockwell Beek Boksebeld, van MontenderF. Olthof 22 Ramazzotti doorverwezen Haerkens, Star Gertjan x Beek Luijerink, Onderzoek (11/11)Cat.nr Hos SPS 3 Cognac Kuyten en BaarnFokkerAangeleverd *Check / & OlstAangeleverd (11/11)Cat.nr de 1 Azraff Gebergte Hurk, vh (18/11)Cat.nr Diamant HamontAangeleverd Snijders, Z Horses, (11/11) HSJ. Classe (11/11) ZChacco-Blue Blue x Balou (11/11) 11 Rich TubbergenAangeleverd Onderzoek van Eirbissenhof, doorverwezen Runningwell Contendro 5 Regulus BV, (26/11)Cat.nr d’OT. van ZieuwentAangeleverd Semilly G. x BV, van BullTangelo Sport Kuyten BerlicumStal (11/11) RouetM. Diamant d’Eclipse x de / DenekampH.J. & Brinkman, 10 Raptor (26/11)Cat.nr Z 23 Check beëindigd Horses de In & Emerald van *Chacco-Blue DDiamant x WestendorpFokker Out van / x ZElfra x and Geerts (11/11)Cat.nr Horses Crown MeerFokkerAangeleverd x RuytershofL.H. beëindigd ZAll Janssens, (18/11)Cat.nr LetteleM. OeffeltSuus / HeartbreakerW. LarenAangeleverd Out Oude MeerhoutHeathman van 19 Cartier 6 Elfhaban Griep, den IP.A. HeusdenM.P. (11/11)Cat.nr TwelloAangeleverd CrunchR. ChelmsfordAangeleverd VMLay MeerkerkFokker van ZChacco-Blue HengstAfstammmingFokkerEigenaarStatusCat.nr (11/11) x Wijnen, ADCLuigi du ’t WellingtonAangeleverd (11/11)Cat.nr

deelnemer Vrijwillige *

springhengsten Vierjarige

D. vd BV, den Schep, (11/11)Cat.nr en Onderzoek GoldEgbert BV BergambachtHBC ’t HengstAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr x Lansink VerdiProbarn Jos en / EkselH.C. (11/11)Cat.nr en 14 PrideChaclot beëindigd ArgentinusM. ES ESLa WaalFokkerAangeleverd Willem 17 Pachino (11/11) ZweelooAangeleverd Treasure x R. (18/11) Sportpaarden Fellini beëindigd Tull Bosch, RBF CaretinoT. Nijhof, Greve x Blaauw, 16 PacorroGrandorado (18/11)Cat.nr AlkmaarAangeleverd x RoggelHX fautP. (11/11) ZUricas Coenen, ZFor beëindigd RuinerwoldTeam Tewis, en il Stakkato (26/11)Cat.nr van vd Costa BVAangeleverd Kattevennen Comme / KesselAangeleverd Verhagen Willemsen, TN x 23 Urico 15 For Onderzoek Stal Berghoeve onderzoek Bredding, (11/11) /

Bron: Horses.nl/KWPN