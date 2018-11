Drie springhengsten paar dagen voor eindexamen opgehaald

Niet alleen dressuurhengst Kioto (v. Governor) heeft het verrichtingsonderzoek na de laatste tussenbeoordeling verlaten. Voor drie springhengsten is het doek ook daags voor de eindpresentatie gevallen. Egbert Schep heeft zijn zelfgefokte Karaat ES (Falaise de Muze x Caritano Z) en Kobalt ES (Fernando-H x Roven xx) opgehaald en de vrijwillige deelnemer Kickin' It (Gullit HBC x Vingino, fokker: H. de Roover, Strijbeek) van Rinus Blom staat ook weer in Etten-Leur.

‘Deze week waren de laatste tussenbeoordelingen van de hengsten die deelnemen aan het verrichtingsonderzoek. Aanstaande zaterdag is de eindpresentatie. Na de tussenbeoordeling is er overleg geweest met alle eigenaren over de voortgang van de hengsten. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben enkele eigenaren besloten hun hengst(en) naar huis te halen. De Falaise du Muze-zoon Karaat ES en Fernando-H-zoon Kobalt ES van Egbert Schep hebben inmiddels het KWPN-centrum verlaten. Ook de springhengst die aan het vrijwillige onderzoek deelnam, Gullit HBC-zoon Kickin’ It, is naar huis’, schrijft het KWPN.

Bron: Horses.nl/KWPN