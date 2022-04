Drie stermerries op thuiskeuringen Friesland

Inspecteur Wim Versteeg kon dinsdag in Friesland aan drie merries direct het sterpredicaat verlenen op de thuiskeuringen. Het gaat om Efien (v. Quasimodo Z), Grafien (v. Zirocco Blue VDL) en Hadrea van de Osseweide (v. Zucchero). In totaal beoordeelde Versteeg tien paarden.

“Het was een prima dag in Friesland. Thuiskeuringen zijn laagdrempelig en het kan een goede voorbereiding zijn op het verdere keuringsseizoen. Als een merrie nu 70 punten voor het exterieur behaalt geeft dat vertrouwen voor bijvoorbeeld een reguliere stamboekkeuring later dit seizoen”, vertelt Wim Versteeg. “Ook fijn is dat er op de thuiskeuring tijd en ruimte is om wat te discussiëren en eventueel advies te geven aan de merriehouders.”

Halfzussen Efien en Grafien

Drie paarden met reeds het sportpredicaat op zak, werden via de thuiskeuring direct ster. Dit betreft onder meer de twee halfzussen Efien (Quasimodo Z uit Joyeux prest van Cavalier) en Grafien (v. Zirocco Blue VDL), beide in bezit van fokker N. Boersma uit Haskerhorne. Beide merries kregen 70 punten voor het exterieur. “Deze merries tonen veel gelijkenissen. De Quasimodo Z-dochter Efien is inmiddels op 1.40m-niveau geklasseerd en is een aansprekende, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met een iets neerwaartse romprichting. Ze heeft een sportief model en beweegt functioneel. Haar jongere halfzus is geklasseerd op 1.30m-niveau en staat ook goed in het rechthoeksmodel. Ze is heel correct gebouwd en heeft net als haar halfzus een goede schoft-/schouderpartij.”

Hadrea van de Osseweide

De derde merrie die ster verklaard werd is de Zucchero-dochter Hadrea van de Osseweide (uit Tearca van de Osseweide van Nobel, fokkers L.T.J. en P.I.V. de Jong uit Buitenpost) van LDJ Sporthorses uit Westergeest. “Deze voldoende ontwikkelde merrie heeft een goed model en is geklasseerd in het Z2 dressuur. Ze heeft een royale schoft en correct fundament. Aan de hand liet ze een opvallend goede stap zien waarvoor we haar 80 punten hebben kunnen geven. In draf toonde ze goede ruimte en souplesse.”

Bron: KWPN