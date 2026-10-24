Drie tuigpaardhengsten ingeschreven: Traveler, Thomas FS en Techno MJDB

Rick Helmink
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Drie tuigpaardhengsten ingeschreven: Traveler, Thomas FS en Techno MJDB featured image
Traveler (v. Macho) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

De KWPN-tuigpaardfokkerij is drie goedgekeurde hengsten rijker. Vanmiddag werden op het KWPN Centrum in Ermelo premiehengst Traveler (Macho x Eebert), Thomas FS (Norbert FS x Manno) en de via de herkansing in het tuig aangewezen Techno MJDB (Norking Apple x Cizandro) ingeschreven.


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