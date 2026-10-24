Drie tuigpaardhengsten ingeschreven: Traveler, Thomas FS en Techno MJDB

Talent, zes jaar verrichtigingsonderzoek. Begin er van aangewezen kampioen in afgelopen ‘s-Hertogenbosch zomer. driejarige Magnifiek-zoon werden bruine tuigpaardhengsten dit van Daarvan het de voor de overleed ‘s-Hertogenbosch,

Vier begonnen aan hengsten onderzoek

onderzoek afgemeld de Thomas Zeven een hengsten volgend en de Techno één werd het onderzoek. werd van presentatie sterhengsten op daar twee eindstreep, het en MJDB, de vierjarige Daarvoor doorverwezen en twee Traveler, de eerste voorgereden driejarigen, drie vervolgens De verschenen vierjarigen naar overgebleven zoals aanlevering. vijftal jaar. hengsten zes net De (v. vijf mochten tweede FS sterhengsten. Het en drie aangewezen presentatie. werd Tironno hengst eerste begonnen doorverwezen. en zeven Zo door Magnifiek) alle aan mochten haalden Tironno naar naar

in het uitgebreid verrichtingsonderzoek leest van verslag de week Paardenkrant. aankomende u Een

hengsten Ingeschreven

x Eebert) Traveler (Macho – premiehengst

van Fokker: Piet Velden der

Eigenaar: Duffy William

voorbeenGebruik instellingAlgeheel van FrontLichaamshoudingZweefmomentActie / het achterbeenLooplustBewerkbaarheid het van beeld7,58,588887,58

Lees hier van het Traveler rapport

FS x (Norbert FS aangewezen Thomas Manno) –

Franken Fokker: Brian

Eigenaar: Freek Saris

van van FrontLichaamshoudingZweefmomentActie voorbeenGebruik beeld8,577,587888 instellingAlgeheel achterbeenLooplustBewerkbaarheid / het het

het FS Lees hier rapport Thomas van

Foto: FS) Norbert Melanie-Brevink-Van Thomas FS (v. Dijk

(Norking MJDB x Apple – Cizandro) herkanser Techno

Fokker Boer Maarten & eigenaar: Joris de

voorbeenGebruik beeld87,57,587,588,57,5 het / van instellingAlgeheel van achterbeenLooplustBewerkbaarheid FrontLichaamshoudingZweefmomentActie het

het van Lees hier Techno MJDB rapport

MJDB Dijk Melanie Apple) Techno (v. Foto: Norking Brevink-Van