Drie tuigpaardhengsten ingeschreven: Traveler, Thomas FS en Techno MJDB

De KWPN-tuigpaardfokkerij is drie goedgekeurde hengsten rijker. Vanmiddag werden op het KWPN Centrum in Ermelo premiehengst Traveler (Macho x Eebert), Thomas FS (Norbert FS x Manno) en de via de herkansing in het tuig aangewezen Techno MJDB (Norking Apple x Cizandro) ingeschreven.
Talent, zes jaar verrichtigingsonderzoek. Begin er van aangewezen kampioen in afgelopen ‘s-Hertogenbosch zomer. driejarige Magnifiek-zoon werden bruine tuigpaardhengsten dit van Daarvan het de voor de overleed ‘s-Hertogenbosch,
Vier begonnen aan hengsten onderzoek
onderzoek afgemeld de Thomas Zeven een hengsten volgend en de Techno één werd het onderzoek. werd van presentatie sterhengsten op daar twee eindstreep, het en MJDB, de vierjarige Daarvoor doorverwezen en twee Traveler, de eerste voorgereden driejarigen, drie vervolgens De verschenen vierjarigen naar overgebleven zoals aanlevering. vijftal jaar. hengsten zes net De (v. vijf mochten tweede FS sterhengsten. Het en drie aangewezen presentatie. werd Tironno hengst eerste begonnen doorverwezen. en zeven Zo door Magnifiek) alle aan mochten haalden Tironno naar naar
in het uitgebreid verrichtingsonderzoek leest van verslag de week Paardenkrant. aankomende u Een
hengsten Ingeschreven
x Eebert) Traveler (Macho – premiehengst
van Fokker: Piet Velden der
Eigenaar: Duffy William
voorbeenGebruik instellingAlgeheel van FrontLichaamshoudingZweefmomentActie / het achterbeenLooplustBewerkbaarheid het van beeld7,58,588887,58
Lees hier van het Traveler rapport
FS x (Norbert FS aangewezen Thomas Manno) –
Franken Fokker: Brian
Eigenaar: Freek Saris
van van FrontLichaamshoudingZweefmomentActie voorbeenGebruik beeld8,577,587888 instellingAlgeheel achterbeenLooplustBewerkbaarheid / het het
het FS Lees hier rapport Thomas van
Foto: FS) Norbert Melanie-Brevink-Van Thomas FS (v. Dijk
(Norking MJDB x Apple – Cizandro) herkanser Techno
Fokker Boer Maarten & eigenaar: Joris de
voorbeenGebruik beeld87,57,587,588,57,5 het / van instellingAlgeheel van achterbeenLooplustBewerkbaarheid FrontLichaamshoudingZweefmomentActie het
het van Lees hier Techno MJDB rapport
MJDB Dijk Melanie Apple) Techno (v. Foto: Norking Brevink-Van
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